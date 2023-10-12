休息反而是對強隊懲罰 大聯盟季後賽賽程該改了

大聯盟例行賽戰績最好的五隊：勇士、金鶯、道奇、光芒和釀酒人隊，直到台灣時間10月11號比賽打完，季後賽戰績是1勝10勝，其中有三隊已經出局。四支首輪輪空的分區冠軍，在第一戰贏球的只有太空人隊，如果不是勇士隊在分區系列第二戰奇蹟逆轉勝，他們也會和道奇一樣面臨0勝2敗的淘汰邊緣。如果連續兩年勇士和道奇這兩支百勝級球隊都在分區系列戰出局，季後賽的賽制也許到了變革的時候了。

從去年大聯盟把外卡系列賽改成三戰兩勝制後，首輪輪空的球隊面臨五天的空窗期，而這賽制所產生的強迫休兵期，比例行賽最長的明星賽假期還多，也許真的太久了。棒球是個每天都要打比賽的運動，和美式足球及籃球不同，休兵乍看下可以讓球隊休生養息，調整先發投手順序，但產生的負面效應還是讓人憂心。

1995年到2011年，兩聯盟只有一張外卡，例行賽結束後，分區系列戰馬上接上，但當大聯盟從2012年把外卡增加為兩張後，就形成分區冠軍在打完例行賽後，有三天的休賽期。目前賽制雖然只實施兩年，樣本數還很小，但從去年勇士和道奇雙雙提前落馬後，就引起些討論，今年高種子的慘狀，更讓質疑聲浪震天價響。你能想像勇士隊這支史上唯一長打率超過五成的球隊，在第一戰居然一分都得不到？更何況他們今年在主場從來沒有被完封過，直到第一戰。例行賽連續91個系列戰沒被橫掃的金鶯隊，被遊騎兵隊連贏三場剃光頭？道奇隊最強的一二番，在分區系列賽13之1，一分打點都沒有，兩任先發投手合計自責分率超過44？

金鶯能在競爭激烈的美聯東區中奪得第一，例行賽完全沒有被對手橫掃過、取得101勝的好成績，實力自然是無庸置疑。但在分區系列賽竟然被一路掙扎過來的遊騎兵給直落三痛打出局，實在讓人大感意外。 美聯社

擔任福斯電視台球評工作的名人堂投手史莫茲就提案，可以考慮在外卡打完後馬上打分區系列，中間不休息，這樣的確可以省一天，但可以想像負責轉播外卡系列賽的ESPN會頭一個反對，因為這表示第三戰得要在下午舉行，將嚴重影響收視率。

如果史莫茲的提議獲採用，也會大幅改寫分區系列賽的投手調度，因為這樣外卡第一戰的先發投手，就不能在分區系列第二戰出賽，就像費城人對惠勒、雙城對羅培茲的使用方式一樣。如果外卡球隊想要休息，那請自行橫掃兩場比賽。

有球評建議在外卡戰打完之後，隔天馬上進行分區系列賽，讓各分區冠軍球隊不用休息過久，並取得對戰上的先發投手調度優勢。 美聯社

棒球作家羅森索（Ken Rosenthal）則提議採取韓職的外卡戰賽制，先給輪空的球隊一勝。這樣例行賽戰績較好的球隊只要拿兩勝就好，低種子球隊則得老老實實地拿三勝。不過大聯盟可能對這方案興趣缺缺，因為這樣有少賺一場比賽的風險。

我認為還有一種方式，就是把分區系列賽也延長到七戰四勝，讓輸掉第一戰的球隊不至於一下子就面臨沈重壓力。五戰三勝制的比賽中，第一戰的贏家最後晉級的機率是71%；如果是七戰四勝制的話，第一戰贏家晉級的機率降至64%。7%的差距，足以顯示逆轉機率的有效提高，同時也可以讓大聯盟和電視台多幾場比賽的收入。

如果把分區系列賽由五戰三勝制改為七戰四勝制，比賽應該會公平也會更加好看。 美聯社

不過我們必須承認，這個新賽制才實施第二年，樣本數還極小，大聯盟現在就修改賽制的機會很低，但如果高種子球隊的好戰績一直受到懲罰，紐約總部就必須要正視這個問題，畢竟這種戲碼如果多次上演，熱門球隊無法走得更遠，對聯盟肯定會造成傷害。

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