費城人隱形刺客 史托特的滿貫砲不只是好運

Tai Verdes演唱的單曲《AOK》，歌詞中透露無論生活中遇到什麼困難都要保持樂觀，將這首歌選作出場曲的史托特（Bryson Stott）是再了解不過了，外卡對上馬林魚的第二戰，在出場音樂剛結束，他抓準第一球，一顆內角腰帶高度的95英里速球，大棒一揮，史托特像是致敬隊友霍金斯（Rhys Hoskins）般，用力將球棒砸在地上，他知道這個球不會落在場內，白色的曲線沒有在空中停留太久，倏地往觀眾席飛去，這是一支底定大局的滿貫砲，市民銀行球場4萬5738名觀眾頓時沸騰，鮮少人知的是，這個不拖泥帶水的乾淨揮棒，可是他休賽季一路以來的心血結晶。

史托特在外卡戰的滿貫砲 影片來源：MLB官方網站

單看史托特的新秀賽季，.234/ .295/ .358的打擊三圍、10轟、84的wRC+，一般不會認為他會是在這種場面大放異彩的傢伙，尤其他是個追求Contact而非長打的打者，近兩年的平均擊球初速都是88.1英里，與聯盟平均的88.4有段落差，遑論還有個最致命的缺點：不會打速球。

在去年對上的747顆四縫線速球中，史托特僅繳出-14的Run Value，為所有面對球種中最差，打擊率也僅 .178，身為打者，在這三位數火球滿天飛的時代，打不中速球是相當致命的，從去年的對戰統計中顯示，每當球數來到兩好球，對手就是一個勁地High Fastball伺候（對戰投手速球使用率56.8%，聯盟第6），即便知道來的是速球，但史托特的棒子就是跟不上，尤其對好球帶上緣的四縫線直球基本是毫無招架之力，不是揮空就是打出無效觸擊，內野飛球佔總飛球數的比率高達18.2%，去年之所以能站穩先發打序，靠的是他那優於平均的守備範圍（OAA為聯盟前27%水準），得以稍稍緩解費城人低下的守備水準，然而，這一切都在休賽季後變了調，先發游擊的位置還沒坐熱，球團便延攬明星游擊手透納（Trea Turner）加盟，打擊實力與名氣都不如人的史托特只能摸摸鼻子，移防相對陌生的二壘防區。

左圖為2022年賽季，兩好球後投手對史托特的投球熱區，可見對手深知史托特去年的弱點，頻繁用速球攻擊好球帶上緣，而右圖則是兩好球後的打擊熱區，他確實難以招架這些位置的投球。 擷圖自MLB官方網站

面對新秀賽季的轉換問題，二年級生的史托特在休賽季沒有鬆懈，打擊教練隆恩（Kevin Long）親自前往他的住所拉斯維加斯，一同尋找最適合的揮棒機制，其中最關鍵的改動，就是調整了持棒時的高位手（左手）的揮擊力道，過去的他仰仗太多下位手（右手）的出力，導致出棒時的棒緣過低，影響了123號位的擊球品質，而高位手的介入，提升了揮棒時的靈活度，這個調整也讓他就此蛻變。

本季面對四縫線速球，史托特的打擊率從 .178上升至 .286，揮空率一舉從18.5%下降至13.9%，xwOBA也從 .278進步至 .335，從擊球結果也可看出，去年內野飛球率高達18.2%的他，今年已經有效降低到了平均以下的4.4%，這樣的改變也轉換到了帳面數據，打擊三圍 .280/ .329/ .419、15轟、wRC+來到聯盟平均的101，對二遊守位的球員來說已經相當出色，不再懼怕速球的史托特，開季表現甚至強壓高薪慢熱的透納。

此外，面對高角度速球時，調整後的史托特不僅能確實擊中球心，甚至可以靠推打將外角進壘的速球帶至反方向，若投手投到內角，他也可以即時判斷、提早揮擊，以拉打形成重傷害，外卡戰的這發滿貫砲正是調教成功的體現，去年對好球帶上緣速球手無縛雞之力的他，如今卻能以102.4英里的擊球初速，將球轟往367英尺的全壘打牆外。

史托特分別在2022（左）、23（右）年面對四縫線速球時的打擊熱區，好球帶上緣已經從過去的弱點轉為優勢，他的揮棒機制更加靈活，即便是面對外角高的速球，也能靠著擊球技巧推打至反方向，創造高達 .421的打擊率。 擷圖自MLB官方網站

史托特本就不是個容易揮空的打者，如今克服速球恐懼症後，他本季的揮空率已經降低至15.5%，是聯盟前5%的頂尖水準，接下來的課題，是新人通病的本壘板紀律，首先是降低好球帶以外的揮棒頻率，29.5%的壞球追打率略高於平均，即便擁有好的Contact能力（壞球破壞率74.4%，遠高於聯盟平均的58.0%），但追打壞球多半不會繳出太好的擊球品質（35.2%的HardHit%，僅排在聯盟末19%的後段班），另外，他的好球帶出棒率59.1%比聯盟平均的67%要低上許多，若能進一步改善選球能力，史托特將成為費城人緊接在中心打序後最不可忽視的存在。

克服速球恐懼症的史托特，接下來的課題是改善本壘板紀律，他的壞球追打率和好球帶出棒率都還稱不上優秀。 美聯社

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