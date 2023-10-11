鄭宗哲領軍新世代內野 中華隊要攻要守都人才濟濟

杭州亞運棒球項目，中華隊最終敗給南韓，與金牌擦身而過，令國內球迷感到相當扼腕。不過本次賽會的中華棒球代表隊，仍有一些值得稱許的亮點，像是主要擔任開路先發，並鎮守游擊防區的鄭宗哲，好表現就讓人印象深刻。而包括他在內，中華隊近來新世代二游人才輩出，在攻守兩端上，都帶給中華隊全新的風貌。

在守備光譜裡頭，二游本來就是難度較高，不好培養的位置。回到約二十年前，被譽為是「夢幻隊」的中華代表團，突破了札幌亞錦賽並進軍雅典奧運。然而，這支聚集國內一時之選的代表隊，在二游守備上卻不時出狀況。例如亞錦賽對日一戰，就因為二壘老將黃忠義的失誤，成為中華隊前段失分的原因之一。游擊手鄭兆行更是在雅典奧運中，七場比賽就有四場出現失誤，打擊方面也缺乏建樹。兩位選手當時在中華職棒，都算是攻守兼具的頂尖選手，但到了國際賽場卻不適用，凸顯了當時中職水準與國外的落差。

於內野人才太過稀缺，以致於在2006年季前的世界棒球經典賽，甚至還找了在日本唸書，前一年才剛畢業選秀的陽仲壽（後改名為陽岱鋼）入隊。儘管陽仲壽確實潛力不俗，但幾個月前還在高中打鋁棒的年輕選手，竟然就能取代一票國內資深球員，擠進一線代表的名單之內，且年底洲際盃、杜哈亞運也都持續入選，多少反映出當年中華隊人才拉警報的問題。

不過也就在這年，胡金龍、陳鏞基「金鏞連線」兩位旅美好手竄出，讓人看到國家隊未來中線主力的新希望。可惜的是在教練團的調度下，陳鏞基2006年底帶傷打國際賽，使得傷勢加劇，往後生涯都受到影響，最終未能站上大聯盟舞台就歸國。胡金龍則是一度打擊開竅，好不容易升上大聯盟，但後來眼疾與肩傷困擾，攻守表現都出問題。回到中職以後，已經無力負擔游擊防區，選擇轉職外野。

胡金龍和陳鏞基組成的「金鏞連線」曾是中華隊二游的希望，但兩人都因傷影響後續生涯。 聯合報系資料照片

2008年北京奧運，由於金鏞都未能參賽，使得國家隊起用蔣智賢、林智勝作為主戰二游人選。但蔣智賢雖打擊能力出色，內野守備卻一直都是罩門，結果對中國一戰發生要命守備失誤，導致中華隊在一級賽事裡首次敗給中國代表，至今仍是中華隊史上難堪的污點。後來他在小聯盟體系轉守外野，當然也退出了中華隊的內野名單。

不過在北京奧運以替補為主，小聯盟成績也乏善可陳的郭嚴文，返回中職後倒是打擊開竅，成為聯盟的明星二壘手，也站了一陣子國家隊的二壘。而往後續任主戰游擊手的林智勝，守備穩定度還可以，打擊能力更是無庸置疑，但範圍上卻有漸漸縮小的趨勢。這時因為中職走向彈力球時期，中華隊也漸漸走向重視火力的組隊方式。林智勝既然身為進攻要角，使得調度上也只好為求他的火力，在守備問題上睜隻眼閉隻眼。

往後受到疫情影響，各國際賽停擺好一陣子。直到今年季初經典賽開打，才又久違地有一線中華隊亮相的時候。時隔多年，經典賽的主戰內野可說徹底翻新，改由張育成、吳念庭、鄭宗哲及江坤宇擔當。雖然最後擔當主戰二游的是鄭宗哲和江坤宇，但其實四位都是有能力扛中線的好手。賽會結果也證明，這四人無論是攻守兩端，都替中華隊帶來巨大的貢獻。而中線好手竟然多到能把一些人選擠去角落，和過往二游打守都不行，或者兩者只能取其一的狀況，有著天壤之別。

現在中華隊二游人選充沛，部分好手甚至被擠到角落守位。 聯合報系資料照片

本次亞運賽會中，鄭宗哲表現依然出色。另一位小聯盟選手李灝宇雖然成績差強人意，但是今年才20歲的他，已經打上高階1A，名列底特律老虎隊農場新秀第八名，未來仍值得期待。除此之外，同樣也在這次賽會名單中的林子偉、吳念庭，也都是能負擔二壘的選手，只是和經典賽一樣，因為二游已經不缺人了，所以拉到其他守位去。特別是林子偉雖然因手不舒服影響表現，但畢竟明年才要30歲，未來還是有調整身手的可能。

由於亞運賽會進幾屆辦在球季期間，因此逐漸改為由年輕且有兵役及列管等問題的年輕選手，搭配業餘好手組團出征的模式，本來就不完全是精銳盡出。儘管如此，二游方面卻還是有充沛人手，可謂中華隊之福。考量到部分選手的年紀，未來身手還有更加進化的可能，讓中華隊曾相當苦惱的中線內野人選，如今成了甜蜜的負擔。期待往後像是12強、經典賽等一級大會中，能見識到更多精彩表現。

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