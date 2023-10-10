厄文又惹爭議 代言的大陸品牌遭媒體狂追猛打

安踏（ANTA）是中國大陸崛起的眾多服裝公司之一，如今因簽下具爭議性的NBA球星厄文（Kyrie Irving）聲名大噪，但接踵而來的是媒體圍剿，披露這一間運動商品公司，公開支持強迫勞動相關的供應鏈，資助種族滅絕的極端行為。到底怎麼回事？我們來了解一下。

與達拉斯獨行俠隊簽下三年1.26億美元大約的明星後衛厄文，因被耐克（Nike）解約處於無品牌代言狀態。不過，面對這樣一位身手數一數二的明星，任何一家運動品牌大廠都會垂涎，所以今年稍早厄文看上中國大陸實力雄厚的市場，雙方簽署一份新的球鞋代言協議，這象徵著他正式揮別布魯克林籃網隊時代的種種爭議。厄文是聯盟一號球星，他替耐克代言時期球鞋熱銷，每年至少帶進1100萬美元銷售額。但是，厄文不受控制的嘴巴卻讓他丟了代言工作，主要是在社交媒體宣傳反猶太的影片，禁賽後又嘴硬不道歉。2021-22年賽季，他拒打新冠病毒疫苗缺席53場比賽。現在的他，轉做達拉斯當地的明星，也成為中國大陸運動鞋的品牌大使。

厄文雖然經常口無遮攔，但他的籃球鞋確實頗為暢銷，在耐克時代幾款產品均爬上銷售頭牌。圖為厄文三代李小龍、曼巴精神聯名款。 美聯社資料照片

安踏雖說是市值300億美元的大牌子，但要讓厄文點頭未必是靠撒錢。根據美方媒體披露，這筆交易還附送他本人一個安踏首席創意總監的頭銜。只是，向來和媒體交惡且屢放話的厄文，並未獲得關愛，《滾石》雜誌的一篇撰文披露，安踏與中國大陸政府對維吾爾和穆斯林強迫勞動的高壓統治有關，且美國政府也針對厄文替安踏代言一事，向NBA聯盟表達關切。

本月早些時候，有一封來自美國國會的信函，送給NBA聯盟總裁席佛（Adam Silver），內容提到安踏和中國其他的一些服裝公司公然支持與強迫勞動相關的商業供應鏈，這等於變相在新疆維吾爾自治區推動種族滅絕。西方人道團體指控，中國政府在當地強迫勞役，且透過監禁和婦女絕育手段，企圖改變新疆族裔版圖。相關的信件，還發給NBA球員工會（NBPA）的主席麥凱倫（C.J. McCollum），內容提及安踏可能從新疆維吾爾自治區的強迫勞役獲利。《紐約時報》針對維吾爾族與哈薩克族的壓迫統治有過大篇幅報導，自2017年3月以來，成千上萬的維吾爾族、哈薩克族和其他少數民族被送去「教育培訓」。中國政府聲稱這是良性的職業培訓課程，然而一些人道團體出面指控內部的高壓管理。聯合國人權辦事處去年指控中國大陸方面對維吾爾族和新疆其他穆斯林的行為侵犯人權，美國民間更進一步以種族滅絕（Genocide）這強烈字眼批判。

美國方面，包括耐克、Burberry、Calvin Klein和Tommy Hilfiger等大牌在內，以禁止進口該地區的棉花原料反制，而安踏仍持續採購。這已經不是安踏首次惹上爭議，該廠是2022年北京冬奧官方服裝供應商，國際奧會發函要求所有的制服不能含棉花，以免引起外界負面觀感。至於安踏本身，拒絕對《滾石》的報導回應，官網站的聲明堅稱所有供應商禁止以強迫或非自願勞動方式取得原料。

替安踏代言的NBA球星不是只有厄文一人，但其中就屬他的名氣最大，因此安踏這品牌又上了美國媒體版面。 擷圖自安踏官方網站

厄文並非對這波批評無感，他透過經紀公司表態反對任何侵犯人權的行為，並為安踏遭受指控深感擔憂。不過，他也相信該公司製造過程的任何部分，都沒有參與強迫或非自願的方式奴役工人。厄文呼籲媒體和公眾謹慎看待此事，避免散播無根據的謠言，他堅持道德商業的實踐，並樂於進行具建設性的對話。

安踏因為厄文進入媒體版面，但其擁有的球星並不是只有一人，現在金州勇士隊效力的湯普森（Klay Thompson） 手拿一份10年價值8000萬美元的大約，另夏洛特黃蜂隊的海瓦德（Gordon Hayward）和魯尼（Kevin Looney）也是安踏球鞋代言人。