日職／旅日球員榮景不復見 明年僅剩宋家豪能站穩一軍

剛結束的亞運棒球賽事，台灣雖然只拿到銀牌，但陣中兩名旅日球員王彥程及吳念庭都對球隊有所貢獻，王彥程在這次亞運出賽兩場，分別是1日對泰國後援2局，以及6日對日本先發，王彥程這場比賽投6局只丟掉1分自責分，交出了優質先發；而吳念庭則是全部擔任先發一壘手，其中3場有安打，另有2分打點，加上4次保送，打擊內容在本屆打擊不強的台灣隊中算是不錯，亞運結束後，兩人接下來要面對的是旅日生涯的未來。

王彥程在19年8月與樂天簽下育成合約，之後4個球季都出賽10場以上，表現雖不算差，卻遲未能升上正式球員，今年出賽11場，拿到3勝1敗，41又1/3局被打出41支安打，投出24次三振，防禦率3.70，數據與前幾季相差不多，這也表示進步幅度不大，但他季末1個月的表現十分優異，先發4場總計投27又2/3局，只丟掉7分，防禦率僅有1.95。樂天去年底與王彥程再簽下一年育成合約，今年約到期後高機率會再被續約，但明年已是第5年，如果沒有達到球團的期待，那要升上正式球員甚至在一軍登板的難度很高。

剛打完亞運的王彥程明年應會繼續留在樂天，但要拿出好成績，才有機會升成正式球員。 聯合報系資料照片

吳念庭則是在一軍有過實績的球員，他前兩年獲得大量一軍出賽機會，21年出賽130場，打出101支安打、10轟及48分打點，都是個人單季最佳，隔年出賽場次略減，今年更是只有41場，事實上吳念庭從20年球季開始之後，每個球季的得點圈打擊率都在3成左右，因此獲得「得點圈之鬼」的稱號，即使今年依然有3成04的得點圈打擊率，但從出賽數已明顯看出他已不在監督松井稼頭央的未來規劃裡，就算明年還留在西武，在一軍發揮的機會也不會太多了。

吳念庭今年出賽為近三年最少，應已不在監督的戰力規劃內。 聯合報系資料照片

除了王彥程及吳念庭之外，今年的旅日球員還有宋家豪、張奕及王柏融，但後面3人中，明年可能僅剩宋家豪1人持續在日職拼戰；15年底加盟樂天的宋家豪，18年起成功常駐一軍，期間除了20年遇到疫情影響，表現走樣之外，其他5個球季的防禦率都在3以下，今年更到達個人百中繼的里程碑，是樂天近幾年最穩定的牛棚。

在去年底由於森友哉行使自由球員資格轉戰歐力士而被當成補償球員的張奕，名字出現在日前西武公布的戰力外名單上，張奕今年季初在一軍出賽5場，前3場都投1局無失分，沒想到後2場2局就丟掉5分，防禦率高達9.0，之後被下放二軍到球季結束；他在二軍也僅出賽5場投5局，0勝1敗2救援成功，防禦率是3.60，以29歲的年紀加上有傷病史，會被釋出也不算意外，張奕表示明年會朝獨立聯盟發展，以期重回日職。

另一個是不管在台灣或日本打球都受到台灣球迷高度關注的王柏融，王柏融去年底與火腿簽下育成合約，今年在二軍出賽56場，雖有7轟但打擊率僅有2成18，期限到前卻出乎意料地被升成正式球員並上一軍，只不過在一軍仍舊無法打出令人滿意的成績，出賽20場有1轟、5分打點，打擊率只有2成38，在5日火腿最終戰上場代打時打出安打，這會是王柏融在日職的有終之美，還是火腿會再神來一筆端出續留合約呢？無論如何，王柏融這幾年的表現已證明他很難長期站穩一軍，明年有很高的機率回歸中職。

19年是王柏融旅日的第一年，王彥程也在那年8月加盟樂天，加上上述的宋家豪、吳念庭、張奕及其他原本就在日職的陽岱鋼、陳冠宇、郭俊麟、李杜軒、廖任磊、呂彥青等人，是最近一次有雙位數以上的台灣球員在日職效力，短短5年過去，後面6人已不在日本打球，張奕被戰力外，王柏融或許也即將離開日本，剩下仍在日職的3人中，宋家豪應該是明年唯一能站穩一軍的台灣球員，即使近期確定U18國手孫易磊加入火腿，但畢竟簽的是育成合約，加上是洋將身份，要上一軍也不會是明年的事，球迷明年到日本能夠在一軍看到的台灣球員應該僅剩宋家豪1人了。