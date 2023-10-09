中職／「謝謝曾經不看好我的人」 林益全值得東山再起獎肯定

中華職棒賽季接近尾聲，今年有不少老將谷底反彈，有資格競爭東山再起獎，不過林益全從富邦悍將轉戰統一獅，打出令人耳目一新的成績，讓當初不看好他的人眼鏡碎一地，應該是最有機會拿到東山再起獎的球員。

中職在1993年設立最佳進步獎，資格限定非第一年加入職棒的本土球員（除了1993年統一獅洋投阿Q是例外），與過去成績比較有大幅進步者，由媒體記者票選；2017年中職增設東山再起獎，不限洋將或本土球員，曾低潮沉寂一段時間，或在克服病痛、嚴重運動傷害後，再次締造佳績的球員，該獎項可能從缺，由聯盟開會討論後決定。

釐清最佳進步獎和東山再起獎有何不同，接著來看歷史，中職在2019年誕生首位東山再起獎得主，為統一獅投手潘威倫，隔年由富邦悍將外野手高國輝獲獎，2021年得主為中信兄弟投手官大元，去年則是富邦悍將游擊手王勝偉。

中華職棒去年的東山再起獎得主是王勝偉，他2021年在中信兄弟時僅有5場出賽機會，2022年轉戰富邦悍將卻立刻成為球隊主力游擊手，有相當亮眼的攻守表現。 聯合報系資料照片

2009年林益全加盟興農牛，生涯歷經義大犀牛和富邦悍將戰功彪炳，曾拿下新人王、打擊王、全壘打王、打點王、安打王和3座年度MVP，堪稱中職史上最具代表性的打者之一，許多球員進職棒前都視林益全為偶像，包括王柏融和廖健富。

去年球季林益全仍效力富邦悍將，出賽74場累計247打數只擠出1發全壘打，另打下22分打點，打擊率0.259、上壘率0.308、長打率0.340，當時許多評論都認為林益全老了，不能打了，趕快退休吧。

去年球季結束富邦悍將未將林益全放入60人保留名單，結果被統一獅網羅，月薪從70萬元大砍剩25萬元，不過這不打緊，他需要的是舞台，還有能讓他安心打球的環境。

統一獅能成為中職34年上半季冠軍，先後從富邦悍將轉隊過來的胡金龍(右)與林益全(左)都有不小的貢獻，林益全也應該想不到一來就有季後賽可打。 聯合報系資料照片

事實上，今年開季林益全打得相當掙扎，4月結束打擊率只有0.231，全壘打掛零，隨即遭降二軍，相信不少人都會覺得，林益全真的老了，不行了，轉隊也沒用，不要再撐了；沒想到，林益全在5月中重返一軍逐漸甦醒，6月打擊率高達0.373，7月打擊率更飆到0.440，強勢谷底反彈，也成為統一獅上半季奪冠功臣。

本季林益全出賽81場，268打數敲出3發全壘打，雖然開轟支數沒有明顯提升，不過打下54分打點，打擊率0.310、上壘率0.358、長打率0.392，多項攻擊數據都優於去年，更重要的是，林益全生涯擊出7支再見安打，其中3支就出現在今年，多次在關鍵時刻適時一擊讓人印象深刻。

人生沒有如果，只有結果，但如果說林益全今年續留富邦悍將，考量已有隊長范國宸卡位一壘，球隊年輕化政策明確，林益全應該不會有太多出賽空間，有可能像高國輝和蔣智賢，在一軍幾場沒打好就長期被冰在二軍。

值得一提的是，本季富邦悍將指定打擊的整體打擊率只有0.239，在全聯盟敬陪末座，由張進德、高國輝、高國麟、蔣智賢、辛元旭、王苡丞和王正棠輪流指定打擊，人選眾多且不固定，除了張進德打擊率超過3成，其他打者繳出來的績效都不好，如果林益全還在陣中，是否有不同的光景就不得而知了。

相對留在悍將的高國輝要跟多人搶出賽時間難有穩定發揮機會，最後只能宣布引退，林益全適時轉隊反而延續了職棒球員生涯。 聯合報系資料照片

當然，今年有不少老將表現脫胎換骨，好比說去年陳鏞基打擊率0.234、只進帳16分打點，今年打擊率飆到0.347、打點來到45分，張志豪去年僅3轟、14分打點，今年升至12轟、44分打點，王躍霖不到1年兩度轉隊成為味全龍牛棚主力，不過，考量到林益全曾經走在人生的十字路口，轉隊初期依舊低迷，為了向各界證明自己還可以努力付出，終於撥雲見日重獲新生，值得拿到一座東山再起獎的肯定。

當年蔡依林拿到金曲獎歌后曾說：「謝謝曾經很不看好我的人，謝謝你們給我很大的打擊，讓我一直很努力。」或許正是林益全轉隊後的心情寫照。

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