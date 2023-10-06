從密爾瓦基到波士頓 哈勒戴轉折心聲點燃奪冠之火

公鹿拓荒者太陽三方交易後，一般咸認心理上最受傷的，莫過於曾經的冠軍功臣、才剛喊出不想在其他球隊打球，只想在密爾瓦基退休的哈勒戴（Jrue Holiday）。儘管如此，這段期間他都未曾公開發表感受，直到再被交易至塞爾蒂克，一切塵埃落定後，這方才開始有了聲音。

意外的是，哈勒戴的太太，曾經的足球明星勞倫（Lauren Holiday）率先於IG上發表了長篇文章，盡訴對這次交易案的傷心。

她表示這筆交易「讓我崩潰」，他們的孩子剛開始學年，甚至跟其他球員的孩子一同上學，一家人在密爾瓦基建立了友情和社區連結，但是哈勒戴卻是在小睡醒來後，毫無徵兆的發現自己被交易了。

勞倫主要想反駁的是，「交易只是生意，無關個人」的論點。她表示，她與哈勒戴除了籃球運動外，還為他們所效力的這座城市「奉獻出我們的一切」， 「所以，是的，這不僅僅是生意，」。

她饒富情感地寫到，「不是因為我們對此感到冒犯，而是因為我們也是人。我們是人，我們有人際關係、夢想，以及與我們效力之處的聯繫，當我寫下這篇文章時，我們在慶祝希望與未來喜悅的同時，也為失去這些而感到悲傷，我們的成長在於，允許自己現在去感受這份痛苦，並且將它轉化為前進的動力。」

從勞倫的字裡行間，我們完全能感受到她的錯愕與震驚，畢竟奪冠的功勞，讓哈勒戴在公鹿隊史，絕對有其一席之地，加上夫妻倆在當地創建的基金會事業，與地方連結關係之深刻緊密，以及全情付出的情感，卻無預警地就得搬家，不免有些怨懟與感覺不受尊重。

不過比起太太，哈勒戴更是身處其中的球員，他個人倒是以一種更為專業的態度，來面對這樣的轉變，畢竟在此之前，整個生涯亦已曾有過兩次轉隊。

在抵達波士頓後，他也終於首次公開談論這次被交易的心情。「這絕對是一場颶風」，「因為我的家庭（在密爾瓦基）成立了，我們有學校和類似的東西，以及朋友們」。

但話鋒一轉，他也明確表示對來到塞爾蒂克的期待，「我覺得來到這裡，絕對是我贏球的最佳機會，並且能夠幫助這裡的球員，他們在這個聯盟中做出了重大舉動，並做了偉大的事情」，霍勒迪受訪時說道「我來這裡只是為了幫助提升比賽，並成為冠軍」。

對哈勒戴而言，轉隊至塞爾蒂克，他所要面臨的，或許還有另外一種來自家人的反彈。不同於太太對離開密爾瓦基的感傷，來自洛杉磯的他，從小其實就是湖迷，他的親舊們且至今依舊，哈勒戴因此表示，家人與朋友可能都受到了傷害，想必還得要一段時間，才能接受自己改穿上死對頭塞爾蒂克球衣的事實。

不過對宿敵的了解，以及過往客場交戰的經驗，哈勒戴亦表示了對綠衫軍的欣賞「「你看看這個地方的歷史，你看看這個組織以及我一直聽說的一切，你看看他們在過去五、六年，甚至之前的競爭力」，「這是一個非常簡單的決定，這就是我很想去的地方之一。一旦我最終被交易到這裡，這就是我的承諾，再說一遍，這是一支接近贏得總冠軍的球隊」，「勝利對我來說是最重要的」。

除了讚賞波士頓的贏球文化與光榮歷史，哈勒戴也盛讚這裡的瘋狂球迷們。

「他們有點瘋狂，我不會對你撒謊」，「他們會變得吵鬧，他們會擋在你面前」，但哈勒戴認為，這是因為波士頓是一座藍領城市，因此他們喜歡努力工作的人，更關心防守等需要努力工作的部分，比如爭球，而不是花俏的扣籃等，而這與他本人不謀而合，自己就是這樣的人」，「每次踏上球場，我都會為他們付出一切」。

這就是為何波士頓球迷，會對失去史馬特（Marcus Smart）有如此大的失落感，因為這位曾經的年度最佳防守球員，簡直就是前述價值觀的具現化；這卻也是為何塞爾蒂克上上下下，都對哈勒戴的來到，如此雀躍的原因。

儘管沒有拿過年度最佳防守球員，哈勒戴同樣是近年來聯盟公認後場的最佳防守者之一，前後5度入選防守陣容；綠衫軍今年夏天一度失去的拚戰象徵，兜兜轉轉得到了最佳的彌補選項。

塞隊的雀躍，也能從上上下下對哈勒戴到來的重視窺之。營運總裁史蒂文斯（Brad Stevens），在觀看哈勒戴第一次隊上訓練時，就無法掩飾笑容，更在新聞發佈會上大讚「「有一種團結，有一種興奮。有一種快樂，一種競爭」。他表示球隊希望哈勒戴來已經有很長一段時間了，隨即更直言想提前洽談長期續約，誠意滿滿。

球隊更是邀請名宿皮爾斯（Paul Pierce），一同見證迎接哈勒戴的訓練場館初登場，會後皮爾斯並向塞爾蒂克老闆帕格琉卡（Steve Pagliuca）表示「整個職業生涯中，從未見過NBA的訓練，那麼努力、那麼快速、那麼長時間」。

綠衫軍現任主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）則用了另類方式，表達他的歡迎。哈勒戴表示「當我被交易時，馬祖拉是第一個跟我聯絡，給我發影片的人；在擋拆防守中該怎麼做，如何進攻，諸如此類的事情」。

還沒寒暄就直接丟訓練影片，著實奇特，但哈勒戴卻感受到這是另一種迎接的用心，正因為自己在訓練營前幾天才被交易，進度已經落後，新帥才會用這種方式打招呼，卻也表示馬祖拉眼中只關注要贏得勝利，把球隊帶到另一個水平。

雖然失去部分深度，但在接連獲得波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與哈勒戴後，無疑綠衫軍再一次回到冠軍候補的菁英強隊名單上。

除了與史馬特同等級的大鎖級防守，得保球隊後場防守高強度，若與懷特（Derrick White）組合，無疑是聯盟最佳防守後場之一，哈勒戴在進攻與組織上，且明顯更勝史馬特一籌。

上季在公鹿，哈勒戴場均拿下19.3分7.3助攻，助攻是2014-15球季朗多（Rajon Rondo）場均10.8次之後球隊最高，再考量前年公鹿與塞爾蒂克季後賽七場大戰，哈勒戴的場均殺傷力復飆升至21分6.3助攻6籃板，這樁交易似乎更顯實惠。

不只日常輸出，過去5年關鍵時刻「Clutch Time」，哈勒戴的命中率優於史馬特，助攻失誤比也比雙星泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）更佳，加上真正具有總冠軍經驗；由哈勒戴掌舵，可望也能進一步優化這支綠衫軍，「Clutch Time」時不時進攻迷航的問題。

當然，比賽還是打了才知道。深度的隱憂，以及哈勒戴自己仍有進攻順位調降的適應問題，但至少現在，無論是波士頓或者哈勒戴的球迷，都可以先好好享受，這樁情投意合全明星級交易的喜悅囉！

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