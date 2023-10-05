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獨／基泰忠孝賣掉了！砸125億整棟包下 神秘大咖買方可能是「他」？

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湖人簽伍德是撿到寶還是收廢品？ 雙方應該能互蒙其利

聯合新聞網／ 陳光立
伍德在自由市場的行情不算好，如今以低薪加盟洛杉磯湖人隊，將能透過這最佳舞台表現自己，為個人爭取下一紙大型複數年合約。 美聯社
伍德在自由市場的行情不算好，如今以低薪加盟洛杉磯湖人隊，將能透過這最佳舞台表現自己，為個人爭取下一紙大型複數年合約。 美聯社

洛杉磯湖人隊日前風光召開媒體日活動，各家媒體除了關注詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）的狀態，另一焦點放在新加盟的伍德（Christian Wood）身上。這位禁區悍將是否可成為湖人三當家，將是左右球隊未來的關鍵。

事實上，有關於伍德的能耐，NBA各隊制服組有不同看法，有人說他的天賦已經到頂，不過就是個擁有流暢跳投的長人。也有人說，他和詹姆斯與戴維斯是天作之合，伍德勢必可因兩大巨星的防守牽引而被釋放。在1到100的分數中，聯盟一位球探給了80分，直指伍德進攻端不可否認有才華，諷刺的是另一名匿名高層嗤之以鼻，給他的評分是零。

湖人隊並非沒做過評估，最終他們相信伍德應排在高分，也同意與伍德簽下為期兩年的合約包括第二年球員選擇權。說真的，拿著老將最低工資270萬美元加盟，我們還有什麼好嫌棄的？以他過往的數據與薪資成本的比例，這絕對是一筆划算的投資，無論伍德能否在兩巨星身旁打出名堂。

湖人在季外不斷物色中前鋒，此人必須能幫助戴維斯(左)釋放進攻並分擔防守負擔，也可在必要時扮演一樣的角色保護禁區，伍德(右)是湖人高層內心最佳人選。 美聯社資料照片
湖人在季外不斷物色中前鋒，此人必須能幫助戴維斯(左)釋放進攻並分擔防守負擔，也可在必要時扮演一樣的角色保護禁區，伍德(右)是湖人高層內心最佳人選。 美聯社資料照片

即將滿28歲且擁有6呎10吋身高的伍德，是NBA少數具備身材和技巧的長人。上季，聯盟只有六名身高6呎10吋或以上的球員，三分球命中率可高達37%以上，且投籃的次數超過250次，伍德正是其中一人，其他長人的名字包括：馬卡南（Lauri Markkanen）、洛培茲（Brook Lopez）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、波蒂斯（Bobby Portis）和波特（Michael Porter Jr.）。

在現代NBA的比賽，尤其是擁有詹姆斯和戴維斯的陣容中，有一名能夠利用空間投籃的長人極為重要，歷經上一季失利後，湖人隊缺點被完全放大，就像在折扣商品堆裡撿到寶一樣，補足其中一塊有原因。對於伍德，人們對他最大疑問是在防守，上季為達拉斯獨行俠隊效力時，這問題並未真正找到答案，外界甚至質疑他是否願意接受球隊安排角色，為陣中的主力作掩護，也就是說教練團認為，伍德的最佳用途與他個人的認知存在差距。

主角本人在獨行俠隊的表現，湖人並非沒看到！他們之所以在自由市場花兩個多月才和伍德達成共識，且願意提供第二年的球員選擇權，並非沒有道理。或許說，伍德對自己能在湖人隊的角色適應也充滿變數，如果事情發展不順利也就是和詹姆斯、戴維斯配不起來，球員選擇權就是唯一後路。相對地，伍德也能利用湖人在全美的高曝光度演一場個人秀，循施洛德（Dennis Schroder）、蒙克（Malik Monk）軌跡賺大約。

湖人用老將底薪價簽下伍德(左)是非常划算，他上季在獨行俠雖然大多是擔任替補，但還是有場均16.6分、7.3籃板、1.1阻攻的不錯表現。 美聯社資料照片
湖人用老將底薪價簽下伍德(左)是非常划算，他上季在獨行俠雖然大多是擔任替補，但還是有場均16.6分、7.3籃板、1.1阻攻的不錯表現。 美聯社資料照片

湖人隊是伍德在NBA八個球季的第八隊，這是展示自己的最佳舞台。首先，儘管擁有令人折服的技巧和數據，但伍德在自由市場的賣相不好，加入湖人他的新角色應更容易被各隊接受。其次，湖人和伍德在休士頓與達拉斯的防守更高一級，伍德不必經常面對懊惱的防守問題。最後，新的總教練漢姆（Darvin Ham）的領兵和詹姆斯更衣室的領導力，可以讓他保持專注打好比賽。

我的觀點是這一筆簽約，適時解決湖人隊季外面臨的陣容問題。儘管先後補了文森特（Gabe Vincent）、普林斯（Taurean Prince）、海斯（Jaxson Hayes）和瑞迪許（Cam Reddish），重新簽下里維斯（Austin Reaves）、羅素（D’Angelo Russell）和八村壘，湖人真正要的是可以與戴維斯一起上場的中前鋒，一方面釋放戴維斯的速度與力量，還能填補位置保護禁區。

NBA專欄 NBA季前分析 NBA 湖人 詹姆斯 戴維斯

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