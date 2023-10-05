孫易磊在中華隊的大躍進 早立定簽約金目標才旅外

在U18世界盃青棒錦標賽投出身價的孫易磊，已確定與日職北海道火腿鬥士隊簽約，自穀保家商二刀流進化成旅外球星，母校教練周宗志與中華隊投手教練羅健銘觀察他的進步，如何能躍上國際舞台。

孫易磊自穀保家商畢業，U18世界盃可以說是他青棒最後大賽，把握高中生涯最後機會表現，母校教練周宗志說，易磊三年來持續在成長，沒有停滯，其實在木棒聯賽時，均速就維持得不錯，到中華隊最快球速突破到156公里，變速球壓制能力好，讓人揮空率高，這是技術方面顯著的進步。

在中華隊集訓將近三個月，來自平鎮高中的投手教練羅健銘也對孫易磊有一定了解，「他的心態正面、企圖心強，原本不了解他的個性，但在集訓期間，發現他練球滿自動自發，清楚自己要做的事情，就是想達成旅外夢想。」

孫易磊是U18世界盃青棒賽中華隊王牌投手。 聯合報系資料照片

羅健銘提到，孫易磊高二就有過一次U18世界盃經驗，且是主力，因此設定他二度參賽就是以學長身分帶領其他投手，希望他扛下責任，很早就安排他投第一場比賽，他的球速明顯更快，變速球控制力好，造成高三振率，都是進步的地方。

羅健銘說，孫易磊在U18正式比賽時只投球、不打擊，在於中華隊打者多，比較需要他投球的部分，「他過去壘上有人時，投球狀況比較不穩定，這次危機處理能力進步多，滿能夠冷靜處理，我也提醒他不太需要去在意壘上跑者。」

跟羅健銘看法相同，周宗志也認為，孫易磊的心態上成長許多，「他是滿有想法的小孩子，目標一直很明確，第一次打完U18中華隊，將升高三時，就立定旅外志向，要用大學四年提升到這個程度，結果提前達成了。」

周宗志透露，孫易磊的家庭教育影響他很大，爸爸、媽媽與效力台鋼雄鷹的哥哥孫易伸給他很好的觀念，「哥哥易伸對自己要求高，易磊同樣也受到影響」，他說，易磊其實對旅外並沒有設定要日本或美國，國中時也喜歡日本環境，「不管是盛恩(林盛恩)旅美或是易磊旅日，最終夢想都是大聯盟。」

孫易磊(中)的家庭教育影響他很大，左為父親孫成安，右為哥哥孫易伸。 孫媽提供

周宗志更提到，孫易磊不僅堅定想旅外，不考慮中職選秀，甚至連簽約金都有自己清楚的目標，希望至少要達到70萬美元才會出國，如今日職開出的價碼也很相近，這都是他自己有把握住機會。

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