亞運棒球打下亮眼成績 經典賽應該有信心更好

第十九屆杭州亞運在延期一年後，於10月1日正式展開棒球項目預賽，中華隊僅在首戰首局丟掉1分，以3連勝及連續21局無失分成績，取得B組第一名晉級。後續將在5日至6日，對戰A組勝出的中國及日本，不過這時就不僅要比勝場，可能會如2018年要比對戰優質率，得失分就很重要，前場以4:0完封韓國隊，也讓中華隊取得優勢。

亞運在WBSC的積分系統中，並不屬於頂級賽事，而且不是洲際賽事，只能算區域賽事，可以獲取的積分有限。除了中國以國內職棒球員出征外，其他都不是派出最頂級的國手陣容，韓國以年輕職棒球員扛重任、日本則派出社會人球隊選手，泰國、香港、菲律賓及寮國都是業餘隊，其中許多為玩票性質而非正職的球員。

中華隊的名單，星度不如年初的世界棒球經典賽，當時由7名旅外及23名中職球員組成，本屆亞運中華隊則有9名小聯盟及日職好手、8名中職球員，及7名業餘選手。不過即使是業餘球員，還是包含其中包含吳昇峰、王政浩等頗富經驗的成棒名將，以及職棒退役的陳敏賜。雖不是最佳國手陣容，但整體名單已優於其他代表隊。

即使對手不是很強，但中華隊國際賽容易軟手的症狀，在首場面對泰國的比賽還是出現，直到3局之後才逐漸放開。不過隨後就打出應有的身手，包含林立、林安可、林子豪、吳念庭及楊振裕等打者都有不錯的成績，尤其有別於以往國際賽的急躁，優異的本壘板紀律(plate discipline)令人刮目相看。在投手方面，林昱珉、古林睿煬及劉致榮則是在對韓國一戰讓國人振奮，表現十分亮眼。

中華隊許多打者在這次亞運展現不錯的本壘板紀律，是對韓國取勝關鍵之一，後續國際賽都能這樣打就不怕軟手了！ 聯合報系資料照片

以往台灣對於國際賽並無分級概念，大小比賽總是希望能精銳盡出，所有賽事都要職棒頂尖球員出征，常常造成職棒球員不堪負荷，現在則已經有分級制。過去有些進到職棒才逐漸開竅的選手，從小到大並沒太多國際賽經驗，一入選國家隊就打頂級賽事，容易過度緊張而綁手綁腳影響表現，這並非心理素質不佳，而是國際賽經驗不足。這部份彭政閔總教練就有建議，可以參考韓國的組隊模式，以年輕球員參賽，藉亞運賽事磨練吸收國際賽經驗，未來有機會成為一級國際賽事主力球員。

這已經不是苦練決勝負的問題，而是球員沒辦法發揮原有實力，想要改善恐怕就需要靠更多經驗的累積。在有限的國際賽中，從組訓到先發名單都可以重新思考，像是經典賽時，是以中職球員扛起先發投手重任，但在亞運這三場賽事中，兩場是由資深業餘球員當先鋒，未來勢必要朝更高階國際賽邁進的劉致榮、古林睿煬及鄭浩均，沒藉機賺點國際賽先發經驗實在可惜。

本土先發好手除非是想留到複賽當奇兵，若一直只能當牛棚太可惜，中華隊最缺的就是年輕先發投手的經驗累積。 聯合報系資料照片

增加國內球員面對國外好手的出賽機會已是老生常談，像是停辦多年的亞洲職棒大賽及冬季聯盟，日、韓職棒都派出許多優秀球員出戰，這些對戰都可加速經驗的累積。另外這些賽事也曾跨出亞洲，包含澳洲棒球聯盟、歐洲聯隊、歐美聯隊、多明尼加等隊參賽，藉由其他賽事的交流，可以讓球員吸取更多對戰不同國家的經驗。

許多球員在亞運打出好成績，後續他們應更精進成長，成為能在更高階賽事的主戰國手。接下來經驗的累積至關重要，未來面對各大國際賽事，好手們才可以克服壓力，更有信心才會有機會發揮應有的水準，幫助中華隊更上一層樓，不再一直苦澀地雖敗猶榮。

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