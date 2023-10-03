日職／前火腿投打雙雄發威 合力挽救軟銀全明星傷兵隊

阪神及歐力士兩支關西球隊日前分別奪下央聯及洋聯的優勝，相較於遙遙領先的優勝，兩聯盟其餘兩支能進季後賽的隊伍卻遲遲未出現，直到上週央聯才確定由廣島及DeNA打進季後賽，洋聯則到現在都尚未能確定前段班的另外兩支球隊，因為軟銀、樂天、羅德3隊彼此間僅有0.5場勝差，剩下約5場的賽程將會決定一切。

軟銀在去年由藤本博史接任新監督後，第一年打出76勝65敗2和的成績在洋聯居第2名，大部分也都在第2名，整季也都未掉出前段班；本季目前是69勝68敗2和，在僅剩4場賽事的情況下，戰績絕對不會優於上季，而且與樂天並列第2名，與羅德也只有0.5場勝差，能否進入季後賽還是未知數，軟銀在今年打得這麼辛苦，除了教練團的調度功力之外，傷兵眾多且不時出現也是另一個因素。

軟銀這兩天與樂天的系列戰將是能否打進季後賽的關鍵。 擷圖自軟體銀行鷹官方推特

先是去年出賽55場拿到9勝5敗27個中繼點，本季轉先發的藤井皓哉，在6月因腹部肌肉拉傷而休養一個多月，他受傷前已有5勝，防禦率僅有2.35；7月，本季出賽27場，拿到3勝5救援13個中繼點的牛棚大將莫伊尼洛（Livan Moinelo）因左肘關節炎而動手術，預計要3個月才能出賽，等同整季報銷；主力打者栗原陵矢7月也因腰部受傷下二軍休養，歸隊沒多久又因右手腕有鉤骨骨折開刀也整季報銷，他今年打擊率雖然偏低，但也有13轟及49分打點；4月底已因傷休養一個月的主要工具人牧原大成，8月底又被觸身球打到右手腕，至今尚未歸隊。

9月傷兵更是不但續出，更是一起出現，主力野手今宮健太、三森大貴、中村晃，以及投手群的東浜巨、嘉弥真新也、武田翔太、藤井皓哉等人都一起在幾天內因身體不適而被下放二軍，這些因身體狀況有問題而休兵的球員幾乎可以組成全明星傷兵隊了，所幸大部分球員近期陸續歸隊，避免軟銀在最後階段的戰力大崩盤。

在傷兵潮中，軟銀還是有兩名野手至今全勤，一位是柳皇柳田悠岐，他今年有望創下單季最高的打席數紀錄，打擊率2成99排聯盟第3名，打出21轟也是連續4年在20轟以上，還有81分打點，打擊成績仍舊穩定；另一位則是去年季後行使自由球員資格，從火腿轉戰軟銀的近藤健介，近藤堪稱這10年來對軟銀貢獻度最大的自由球員。

向來以高打擊率、上壘率高為特色的近藤，過去的生涯單季最多轟是21年的11轟，也只有這一年打出雙位數全壘打，同年的69分打點也是最多，安打則是18年的149支，今年轉戰軟銀，或許是因為福岡巨蛋對打者較有利，加上近藤自己打擊型態的改變，今年出賽139場就打出25轟，與85分打點一起刷新個人單季新高，而本季打出144支安打，有望在剩下的4場比賽再創個人紀錄，不過被三振115次也是新紀錄，但與打擊貢獻比起來並不算太大的問題，過去只獲得過最高上壘率及最佳九人的近藤，目前在全壘打、打點都排第1名，打擊率則是落後給已因傷休兵的頓宮裕真的3成07，在剩下4場要超過頓宮實屬不易，要挑戰三冠王的難度很高，無論如何，近藤已是今年軟銀打線的救世主。

近藤健介今年加入軟銀，全壘打及打點都創個人單季新高。 擷圖自軟體銀行鷹FB官方粉絲團

近藤的老隊友有原航平，今年1月從美國返日加入軟銀，他前兩年在大聯盟出賽的成績並不理想，沒想到竟然成為軟銀先發輪值中的救世主，本季先發出賽16場，投了115局，拿到10勝4敗，生涯第4次單季10勝以上，勝率高達7成14，都是全隊最佳，也是軟銀今年唯一10勝級投手，2.27的防禦率也是個人單季最佳，他的加入適時填補千賀滉大離隊後留下的先發缺口，讓軟銀的戰力不致有太大的影響，無論軟銀是否能在三雄相爭的狀況下突破重圍打進季後賽，有原及近藤這兩名在前火腿時期的隊友已經是軟銀本季的投打MVP了。

有原航平今年1月返日加入軟銀，沒料到他會成為先發輪值中最多勝的投手。 擷圖自軟銀銀行鷹FB官方粉絲團

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