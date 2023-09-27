日職／同為關西封王球隊 歐力士為何人氣不如阪神？

日職兩聯盟的季賽冠軍近來出爐，央聯優勝由阪神虎拿下，洋聯優勝則歐力士猛牛獲得。然而，雖然兩者都是關西的球團，但阪神虎封王當下，吸引到大批球迷在知名景點「道頓堀」四周狂歡、跳河慶祝。而歐力士封王時，儘管也是有部分球迷自發祝賀，但規模顯然遠不及阪神的盛況。

從數據來看，截至21日為止，阪神虎今年主場場均人數為41019人，位居十二球團第一，歐力士場均則是27235人，在十二球團排在第八名。甚至以歐力士主場京瓷巨蛋來說，阪神虎今年在該球場排了八場比賽，每一場觀眾數都在3萬6000人以上，比歐力士隊任何一場比賽觀眾數都還要多。即使是歐力士9月20日的封王戰，也「只有」35619人在場而已。

為什麼同樣都是關西球隊，彼此間卻有這麼大的人氣差距？這就與球隊本身的歷史發展與策略有關了。歐力士猛牛前身為「阪急勇士隊」，阪急集團老闆小林一三，在早年就對職棒經營有著高度興趣，例如1916年時，小林就曾經勸進早稻田名將河野安通志，是否有意願組建職棒隊伍。

雖然河野一時認為時機尚早沒有答應，不過四年後，河野在東京組成了日本史上第一支職棒球團「日本運動協會」。往後日本運動協會因為關東大地震遇上經營困難，小林一三便伸出援手，使得運動協會轉移至關西，並更名為「寶塚運動協會」。

儘管寶塚運動協會在經濟大蕭條時期，不敵環境而宣告解散，但仍是關西職棒的先驅者。往後讀賣新聞有意成立職棒聯盟，阪急知悉後也立刻組隊，成為1936年日職聯盟的創始七隊元老之一，並在隔年啟用主場西宮球場。雖然日職在二戰期間一度面臨停擺，不過一到戰後，阪急馬上又開始動員重建球隊，對職棒的熱情可見一斑。

歐力士前身阪急隊為日職元老之一，並在1937年起以西宮球場為主場。(阪急文化財團小林一三紀念館授權使用) 科科任／攝影

後來日職兩聯盟分裂，阪急勇士隊投入太平洋聯盟，阪神虎則雖一度簽下正式文件，本來也要加盟洋聯，但高層隨後被巨人說服，臨時反悔改入中央聯盟。由後見之明來看，阪神這個決定在商業上帶來了巨大影響。往後央聯掌握了媒體資源，再加上巨人九連霸「V9」引發熱潮，讓其他央聯球隊也連帶受惠。而洋聯先天劣勢之餘，還碰上「黑霧事件」爆發，聲勢逐漸遭到全面壓制，形成一面倒「人氣央聯」的現象。

整個1970至1980期間，阪急即使四度進軍日本一，並在1975至1977年拿下日職三連霸，但總入場人次最多的一年為也才80萬。反觀阪神虎從1973年起，每年的總入場人次都突破百萬，1980年已經衝到169萬，差距顯而易見。阪急及洋聯球隊在經營困難下，還數度發行免費票券，求球迷進場觀戰。

小林一三雖在1957年辭世，但他曾留下遺訓：阪急無論發生什麼事，都必須死守「寶塚歌劇」與「阪急勇士隊」。然而到了1980年代，這兩大資產都帶來龐大的虧損，使得集團已逐漸難以支撐。阪急高層認為，日職少了阪急，起碼還有其他隊伍，但歌劇可是稀有資產。若是兩者取其一放棄的話，傾向賣掉球隊而力保寶塚歌劇。

小林一三曾經留下不可脫手棒球隊的遺訓，但阪急仍不敵大環境而退出。(阪急文化財團小林一三紀念館授權使用) 科科任／攝影

正巧在1988年，以租賃業起家的「Orient Leasing」集團，考慮將集團名改為「歐力士（ORIX）」。為求新行號能快速為人熟知，歐力士便有意收購職棒球隊，作為企業的宣傳。阪急評估歐力士是國際企業，不像阪急比較侷限在關西地區，或許能帶給職棒聯盟正面刺激，於是願意將球隊賣給歐力士。

不過為了保留傳統，阪急在賣球隊之餘，也開出了以下條件：一是歐力士必須延用「勇士（Braves）」隊名，二是歐力士必須繼續以「西宮球場」作為主場，三是讓長年擔任阪急總教練，並拿下日本一三連霸的上田利治繼續職掌兵符。歐力士也答應了這些要求。

未料才過兩年，1990年賽季結束後，歐力士便宣布放棄西宮球場，主場將轉移至神戶，理由是西宮球場周圍女子大學多，而女性又不進場看球。不過也有說法認為歐力士總裁宮內義彥是神戶人，且神戶本身也熱心招攬，才是球隊遷移的主因。不僅如此，隊名也從勇士改名為「歐力士藍浪（BlueWave）」，總教練更從上田利治，換成前巨人選手土井正三，幾乎斬斷了所有與阪急的連結。

歐力士出爾反爾的行為，自然引起阪急老球迷的不滿，轉移神戶後的成效也不明顯。到了2004年，這次換近鐵猛牛有意出售球隊，本來有機會直接賣給其他集團接手，但卻遲遲無法進行，被認為正是歐力士從中作梗阻撓，不惜讓洋聯可能冒上只剩五隊，甚至日職縮減成十隊單一聯盟的風險，仍執意要合併近鐵。

最終雖然因為東北樂天金鷲的加盟，讓洋聯免於減隊危機，但近鐵仍遭到歐力士吸收，多數主力球員都被歐力士優先挑走，僅有岩隈久志等選手因本人意願，不肯加盟歐力士而去了樂天。由於吸收了近鐵猛牛，歐力士改名「歐力士猛牛（Buffaloes）」也將近鐵的原主場大阪巨蛋（京瓷巨蛋）視為主場，與神戶進行雙主場策略，平均分攤賽事。不過隨後又決定將重心放在大阪，將經營已久的神戶降級為准主場，並削減賽事量。

歐力士併吞近鐵球團後，便將主場移至大阪巨蛋。 科科任／攝影

歐力士加盟以來，一連串吃碗裡看碗外，踐踏阪急、近鐵死忠球迷心情的操作，自然遭到部分球迷的記恨。諷刺的是，這時期歐力士猛牛的隊徽，還選擇了「Bs」這個縮寫。意思是阪急「勇士」、歐力士「藍浪」和近鐵「猛牛」三個暱稱綜合，所以是「B」的複數形態。對那些不滿歐力士的前阪急、近鐵球迷來說，看了只覺得特別刺眼。

在合併前的2004年，歐力士賽季總觀眾人數約是141萬人次，近鐵則是133萬人次。然而在合併之後，歐力士2005至2009年，觀眾人數都未滿140萬人次，到2013年為止，也都卡在140多萬的區間，可見得儘管吸收了兩支關西球隊的資源，卻沒有得到關西球迷的青睞。

所幸到了2019年，歐力士總算是把球帽上的「Bs」拿掉，改成單一的「B」字。並找來過去在阪急時代加盟，阪急歐力士體系「曾在西宮球場出賽過」最後一個引退的中嶋聰來擔任總教練。球隊也在好的選秀眼光及養成環境下，誕生了山本由伸、吉田正尚、宮城大彌、山崎颯一郎等人氣和實力兼具的球星。球團許多行銷也主打年輕化策略，成功吸引到許多球迷。

歐力士近年戰績出色，對人氣有正面幫助。影片來源：太平洋聯盟TV

如今歐力士拿下三連霸，更對人氣有著相當正面的影響。前述的場均數字雖然遠不及阪神虎，但起碼在洋聯中排在第二，僅次於福岡軟體銀行鷹。若持續往好的方向發展，或許能讓關西球迷重拾信心，獲得更多支持。

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