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22歲狼王愛德華即將爆發 灰狼本季值得期待

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
在經過世界盃的洗禮之後，灰狼後衛愛德華被看好在球技與心態上都將更為成熟，新球季很可能會有爆發性的進步。 法新社資料照片
在經過世界盃的洗禮之後，灰狼後衛愛德華被看好在球技與心態上都將更為成熟，新球季很可能會有爆發性的進步。 法新社資料照片

NBA季前熱身賽10月6日開打，例行賽10月25日登場，西區最值得推荐球隊就是上季西區第八種子灰狼，最值得期待球星是即將爆發2023籃球世界盃美國男籃第一得分手愛德華

2020年選秀狀元，22歲193公分愛德華上季三分外線投射讓人印象深刻，三分命中率拉到3成69，場均24.6分，他是灰狼上季進攻最關鍵解答，更是灰狼成為季後賽球隊最主要依靠。

儘管灰狼今年夏天幾乎沒有實質補強動作，防守型中鋒戈貝爾場上效率一直被質疑，先發中前鋒唐斯球風太軟備受挑剔，灰狼靠著愛德華超猛進攻和全能得分方式，上季灰狼打出42勝40敗戰績，賽季一度保持西區前四戰績，跌破專家、球迷眼鏡。

灰狼新賽季成敗關鍵依舊在愛德華身上，愛德華今年球季有機會成為場均30分得分手，灰狼也可以在他得分帶動下穩定成為西區季後賽球隊。

愛德華(中)進入NBA已3個球季，每季都有明顯的進步，在他的三分球能力更為提升之後，本季很有可能銳變成場均30分的頂尖得分好手。 美聯社資料照片
愛德華(中)進入NBA已3個球季，每季都有明顯的進步，在他的三分球能力更為提升之後，本季很有可能銳變成場均30分的頂尖得分好手。 美聯社資料照片

入行三年，愛德華每年都在進步，從原本只會打體能天賦球，沒有外線只能突破，上季三分命中率提升到3成69，兩年內練出聯盟水準以上三分火力，這個體能超凡鋒衛搖擺人季外投入非常訓練，他是灰狼建隊台柱和未來。

有了經常瘋狂神準三分火力，速度、爆發力驚人，第一步切入速度特快愛德華更難以被針對。2023籃球世界盃，愛德華屢屢在美國隊得分困難，進攻層層受困情況下靠個人突破殺入籃下，頻頻利用中距離急停跳投為美國隊得分，打出讓人眼睛一亮的超凡表演。

現階段對愛德華的挑剔不能太多，他確實還沒有能力做到突破後組織分球，幫助隊友創造各種出手空間，但灰狼還有組織型先發控球柯利，愛德華只要能成為瘋狂得分手，場均30分人上輸出，灰狼進攻就有底氣。

至於季後賽愛德華進攻方式和處理球能力可能被對手針對，那是以後的事，今年例行賽愛德華可以進化到何種程度，還是NBA新賽季最值得期待新星。只要愛德華得分繼續瘋狂進化，灰狼仍是西區季後賽球隊，他也是灰狼新賽季成敗第一關鍵

愛德華(右)在世界盃場均出賽26分鐘、得分18.9分都是全隊最高，效率值16.8只略低於布吉里斯的16.9，新球季他可望向「瘋狂得分手」目標繼續進化。 歐新社資料照片
愛德華(右)在世界盃場均出賽26分鐘、得分18.9分都是全隊最高，效率值16.8只略低於布吉里斯的16.9，新球季他可望向「瘋狂得分手」目標繼續進化。 歐新社資料照片

灰狼應該要考慮如何處理「雙塔」唐斯、戈貝爾共存融合問題，這才是灰狼能不能成為更好球隊第二關鍵。戈貝爾以往在國際賽像天神般存在，如此已經不再神奇，法國在2023年籃球世界盃兵敗如山，戈貝爾的表現和輸出、影響力都在下滑，飽受爭議。

216公分中鋒戈貝爾拙攻也貧攻，離開禁區就毫無得分能力，沒有擋拆吃餅就失去大半進攻效率，交易市場賣相不好。211公分長人唐斯又喜歡飄在外線嗜投三分，防守持平，禁區攻防侵略性差強人意，得分、籃板數據很漂亮，市場賣相優於戈貝爾。

灰狼教練芬奇如果還是沒辦法把戈貝爾場上效率和作用拉上來，跟唐斯組成非凡雙塔，灰狼終究得趁早處理戈貝爾，才能完成更好補強，從鋒線和後場提升陣容深度，為愛德華找來得力幫手。

灰狼雙塔唐斯(右)和戈貝爾(左)的組合在上季是不如預期，新球季如果還是無法打出默契，最好是儘早拆夥。 美聯社資料照片
灰狼雙塔唐斯(右)和戈貝爾(左)的組合在上季是不如預期，新球季如果還是無法打出默契，最好是儘早拆夥。 美聯社資料照片

芬奇上季執教表現在水準以上，他給了愛德華完美球權，也激勵唐斯偶而強硬做出改變，更重要的是把灰狼防守效率拉到聯盟第九，從灰狼打法、改變防守、挖掘球員潛能、板凳用人效率為芬奇打分數，他值得期待。

灰狼需要一支更穩定射手，負責拉開戰術空間，鋒線也需要一名合格小前鋒，最好有持球能力，比206公分防守前鋒麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)有更好持球、外線和空切對位能力。

愛德華很快會成為NBA主要看板人物之一，芬奇執教能力也被低估，唐斯還可以打得更強硬更具攻防統治力，灰狼只要能處理好角色球員配置，西區季後賽大黑馬就是灰狼。

NBA專欄 NBA季前分析 NBA 灰狼 愛德華 戈貝爾 唐斯

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