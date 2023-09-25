中職／高薪低效令人費解 旅美Big3得加把勁

上月台鋼雄鷹將選秀狀元郎林子偉交易到樂天桃猿，得到藍寅倫、王溢正、翁瑋均，明年也可望延攬王柏融，然而林子偉攻守表現都十分掙扎，這筆交易尚未蓋棺論定，但可以預期的是，具大聯盟資歷的林子偉，未來打擊和守備都會持續被關注。

攤開本季數據，林子偉加盟樂天不到10場，守二、游就發生5次失誤，比中信兄弟游擊手江坤宇一整季只有4次失誤還多，且林子偉打擊成績不佳，71打數只轟出1發全壘打，被三振18次，另有2次盜壘成功，打擊率0.210、上壘率0.296、長打率0.290。

林子偉與樂天簽下2年又4.5個月的合約，月薪未透露，推估平均月薪在90萬元左右，也就是年薪破千萬，以中職薪資待遇水平算是「頂薪集團」，只是目前他還沒繳出符合期待的成績，明年能否谷底反彈，有待時間驗證。

林子偉曾有102場大聯盟出賽經驗，已勝過許多旅美前輩，能在紅襪打滾多年，當然是有一定的實力，在中職應該是能有很好的發揮。 法新社資料照片

近期不少人會拿當初陳俊秀回到台灣，第一年打中職數據也不好，到了第二年才大爆發，期待林子偉也能依樣畫葫蘆，然而陳俊秀和林子偉是完全不同類型的打者，純論小聯盟打擊數據，陳俊秀在林子偉之上，長程火砲同樣勝出。

而且不要忽略一點，陳俊秀打中職隔年就進入「大彈力球年代」，全聯盟打擊數據極度膨脹，陳俊秀各項攻擊數據隨之飆漲，林子偉現在所面臨的是「不彈球年代」，和幾年前相較，全聯盟攻擊數據大幅下修，林子偉成績想要有飛躍式成長，坦白講難度不低。

旅美球員返台領高薪卻繳出低績效的例子，大家想到的還有江少慶和王維中；江少慶沒上過大聯盟，小聯盟最高層級到3A，他在2018、19年的3A層級，單季防禦率都超過5，光看數據其實不算頂尖。

不過，江少慶在經典賽和12強賽展現主宰戰局的能力，2021年富邦悍將毫不猶豫用選秀狀元籤指名江少慶，而且奉上4.5年合約，月薪達113萬元，這是相當禮遇他的待遇。

江少慶在美職最高層級只打到3A，沒能升上大聯盟，不過他在世界棒球12強賽和經典賽中都有不錯的表現。 美聯社資料照片

只是，江少慶沒有繳出符合期待的成績，中職生涯出賽46場都是先發，只拿到12勝，另有21敗，防禦率3.82，每局被上壘率1.31，不要說沒繳出王牌身手，即使與洋投相較也有一段差距，大概就是聯盟先發本土投手的平均數值。

以2022年為例，聯盟先發本土投手平均防禦率3.75，每局被上壘率1.36，差不多近似江少慶的生涯投球數據，目前他正在養傷中，今年出賽機會不高。

2020年味全龍選秀狀元王維中也是如此，中職生涯先發32場只拿到6勝，另有14敗，防禦率3.12，後來轉調牛棚，今年王維中完全沒先發，而且他既不是布局投手，也不是終結者，角色是純中繼，即使他在牛棚角色吃重，但考量他拿的是5.3年、月薪約百萬元的合約，投球局數逐年下滑，這樣的身價顯然是不符合期待的。

王維中在大聯盟出賽過47場，打過釀酒人、運動家、海盜3支球隊，同時還有一年韓職的經驗，但在味全龍前兩季僅拿下7勝。 美聯社資料照片

前面提到，目前中職採用的是不彈球，然而江少慶和王維中都沒辦法繳出頂級投球成績單，其實有些說不過去，假設身處彈力球時期，他們的投球數據恐怕會更難看。

中職各隊都是大企業在經營，也願意給歸國的旅外好手頂薪待遇，但是近年他們沒有繳出好成績，也沒有展現超高人氣大幅拉抬票房，或是帶來發燒話題，其實是有一點可惜的，反倒是不少在中職「土生土長」的球員有好成績，人氣也很旺，好比說江坤宇、王威晨、陳傑憲、蘇智傑、林安可、曾峻岳，CP值就非常高。

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