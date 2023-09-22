格林能和柯瑞再拿兩冠？ 勇士板凳斷層恐成阻力

隨著正式備戰新賽季的腳步越來越近，舊金山勇士的當家氣氛大佬格林(Draymond Green)再度放話，格林認為以他與柯瑞(Stephen Curry)及湯普森(Klay Thompson)的核心陣容要再拿個兩冠都不成問題。何況新球季加上保羅(Chris Paul)的援助，更是提升勇士在後場的作戰經驗，無論攻防兩端都十分有看頭，格林對此相當有自信地表示屬於他們的王朝仍還沒過氣。

35歲的柯瑞上賽季例行賽繳出場均29.4分，6.3助攻6.3籃板，論個人主宰力他的價值依舊無庸置值是聯盟頂尖。以柯瑞現在年紀的身體保養狀態與球場成績，不受傷的情況下相信至少再打個三年不是問題。但即便是柯瑞能維持一線球星身手，和格林、湯普森，甚至是魯尼(Kevon Looney)合作多年的默契也不成問題，不過勇士想奪冠，甚至是衝出西區難度還是相當高。

為保有現存的核心陣容，勇士的團隊薪資老早就爆表到天際，雖有個繳豪華稅不手軟的老闆，但球隊也沒有空間能迎來替球隊帶來突破性衝擊的球星補強了。勇士若想在未來重返榮耀，替補群的素質將是決定性因素。

勇士對波爾在季後賽的軟弱感到失望，換來保羅(左)就是賭這一兩個球季，但新生代球員的斷層不利球隊長期發展。 路透社資料照片

看看去年季後賽，勇士面對湖人被以下剋上，湖人板凳戰力發揮奇效，有華克、八村等人在外圍與禁區都帶給勇士麻煩。反觀勇士被寄予厚望的波爾(Jordan Poole)，在季後賽表現荒腔走板，球技或是心態都不夠成熟，加上他在隊上與格林衝突過後的休息室氣氛詭譎，終究波爾在季後被送走而換來保羅。

勇士的替補戰力過去幾年的培養一直不如預期，勇士在普爾的交易價值準備直線下滑之際清出。 而更早的內線未來希望，榜眼威斯曼(James Wiseman)則是更早就被送到底特律，而下一位潛在的被交易對象很可能會是同樣具有高天賦卻打不出來的庫明加(Jonathan Kuminga)。

庫明加體能勁爆，身體靜態條件也出色，在勇士的小球陣容中扮演打到三四號位，更被評為天花板是可愛2.0。但庫明加兩個球季並沒有明顯進步，反而出現不滿球隊的定位與出賽時間，和教練團與管理階層處於種微妙的關係。若他在新球季沒有破繭而出的表現，那麼趁著他20歲還有球隊願意賭他的天賦，下一位被交易的對象不難猜就是庫明加了。

勇士對庫明加的成長速度以及他與教練團溝通的態度也是不太滿意，若有好的交易標的應該也是會送走。 法新社資料照片

這些勇士新生代，被交易的交易，留隊的又處於不上不下的尷尬狀態，只剩穆迪倒是個值得給予上場時間磨練的搖擺人替補。他在去年季後賽算是表現得比預期好，為他爭取到曝光機會，新球季有機會進一步提升出賽機會。

講完了幾名年輕球員，勇士目前還真沒有其他能搬上檯面的潛力股能開發了。從替補控球，到內線能策應的四號位輪替全都是未來的洞，雖然格林有自信他們還能靠這批建立起勇士王朝的核心再拿兩冠，但是他們也真的只有現在了，重建的事就留給以後吧。

最新消息指出，上季還在台灣打球的魔獸霍華德，被爆料接受勇士的試訓後，目前已被球隊老將認可，和保羅、格林等人一同練球。只能再一次說旅台就是神，若魔獸能重返NBA，並加入勇士樂意做苦工，對於缺乏內線替補的勇士算是有些幫助。

霍華德若是確定加入勇士，那新球季的勇士就是決定要全靠老將打天下了。 聯合報系資料照片

與其期待新血補上來，倒不如瞄準當下再組一輛圓夢列車，趁著柯瑞職業生涯最後的輝煌期繼續維持並打造另一次的勇士王朝就是管理階層這幾年的目標。我相信柯瑞的球迷在接下來一兩個球季仍可以朝聖到他精湛的球技，但是想看勇士以當年秋風掃落葉之姿封王的態勢恐怕是很難了。

勇士想要在競爭激烈的西區中脫穎而出，替補戰力的深度與作用性，絕對是管理階層在砸大錢綁住核心陣容之餘，對於球隊長久經營必須有長期佈局的考量。

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