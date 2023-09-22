交易傳聞歹戲拖棚 里拉德到底花落誰家？

拓荒者過去兩個月一直忙著「交易」一哥里拉德，好戲多磨，因為里拉德一心想去熱火，卻被聯盟出面制止，不准球員指定下家。卻也歹戲拖棚，因為拓荒者對熱火報價並不滿意，儘管熱火已經提出至少七換一報價。新賽季即將開啟，里拉德交易案應該也快「水落石出」，最新傳聞是公牛、暴龍都跟拓荒者有密切接觸。

公牛能提供明星後衛拉文為主體報價，拓荒者希望能促成熱火、公牛、拓荒者三方交易。暴龍則以前鋒席亞康、阿努諾比、巴恩斯為交易主軸，希望可以打動拓荒者的心，進行全面改造。

33歲里拉德上季打出生涯最顛峰一季，場均32.2分、7.3助攻、4.8籃板，投籃命中率4成6，三分命中率3成7，里拉德一旦順利加入熱火，熱火將成為東區冠軍最熱門。

公牛、暴龍都不是季後賽球隊，也正在處於重建混亂，對里拉德吸引力不大，這也是拓荒者潛在交易變數。

公牛願意送出得分主力拉文(左)，暴龍也拿出阿努諾比(右)等好手，但這麼多好料還是無法推動交易，原因可能就是里拉德太想去熱火。 法新社資料照片

熱火為何難以打動拓荒者？

熱火報價很難打動拓荒者，關鍵在交易包裡核心球員是場均20分年輕射手希羅，另外熱火可能搭的交易內容是三個首輪、38歲老後衛羅瑞、板凳射手羅賓森，即使熱火再把板凳前鋒馬丁擺進交易包，拓荒者也不為所動。

拓荒者對拿下希羅毫無興趣，更不要說撿老後衛羅瑞和板凳射手羅賓森。因此拓荒者和熱火都希望拉進第三方，各取所需，公牛後衛拉文是拓荒者願意進行三方交易的主角之一。

公牛主力控球鮑爾確定新賽季整季傷停，卻又以三年續約中鋒武契維奇，一時之間也讓人難以理解公牛未來重建方向。

公牛需要做出改變，如果拿下里拉德未嘗不是權宜之計，失去鮑爾，迎進里拉德，里拉德、武契維奇、德羅展重組公牛三巨頭，公牛還是有機會在東區重返季後賽，甚至成為更好球隊。

若讓里拉德(左)來取代拉文(右)，公牛應該是可以打得更好。 法新社資料照片

拓荒者在猶豫什麼？

拓荒者只想著利益最大化，透過里拉德重建交易資產，除了核心球星、角色球員，更重要的是3-4個首輪籤，未來幾年可以持續補強，保持競爭力。但市場市場上真有比熱火七換一更好的報價？拉文真的能幫助拓荒者成為更好球隊？暴龍一群孔武有力、速度奔放鋒線，就是拓荒者期待完美重建的未來？

拓荒者想要在里拉德身上撈到最多好處，不難理解，但拓荒者沒辦法在今年交易市場拿下真正核心建隊球星，這是最重要關鍵，或許明年夏天再出手里拉德，這才是拓荒者最完美決定。

明年夏天湖人詹姆斯、快艇喬治和雷納德、76人哈登都將投入自由球員市場，公牛前鋒德羅展、公鹿前鋒安戴托昆波、後衛哈勒戴、76人中鋒安比德也都能成為自由球員，拓荒者最快明年二月就有機會取得更好交易報價，最晚明年夏天也能有更多交易選項。

熱火不一定得要里拉德？

熱火願意給拓荒者報價，應該是三球員+兩首輪，我不認為熱火會出比五換一更多報價，其實熱火應該要轉向，跟76人談談哈登，哈登加入熱火，應該要比里拉德加入熱火更有競爭力。

哈登已跟76人鬧翻，熱火找他來比里拉德更符合球隊需求。 美聯社資料照片

熱火需要一個主控，哈登很適合，熱火更需要巴特勒之外第二持球點和單打，哈登是全聯盟最棒人選，熱火能提供哈登奪冠機會。熱火和76人之間很難完成交易，關鍵還是在熱火報價主體和首輪籤數量，76人總管莫瑞不會滿意。

拓荒者現在交易里拉德，不容易取得更好報價，或許明年二月或明年夏天才是拓荒者出手里拉德最佳時機。

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