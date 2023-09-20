藤浪晉太郎改變配球策略 從餵球機蛻變成金鶯牛棚大將

台灣時間週一（18日）晚上，巴爾的摩金鶯在與同區對手坦帕灣光芒苦戰十一局後，以5比4獲勝，季後賽魔術數字歸零。這是金鶯自2016年以來，首次進軍季後賽。戰績慘澹多年的金鶯，今年季初依然不被各方專家看好，預估只能拿下80勝左右，比去年的83勝79敗還差。但年輕新秀成長超乎預期，加上後援投手群的表現意外亮眼，金鶯開季後戰績穩定維持在高檔，勝利的果實提早來到。而其中看似不起眼的一塊拼圖，就是七月中透過交易來到巴爾的摩，並成為牛棚勝利組的重要角色的藤浪晉太郎。

與大谷翔平同年、在2012年的甲子園嶄露頭角的藤浪，大聯盟的初體驗並不順利。今年初與奧克蘭運動家簽下一年、325萬美元的合約後，從先發投手的身份出發，但戰績慘不忍睹，四場先發全部吞敗，只有一場投到第六局，總共15局的投球，狂失24分，投出13次三振，但也送出高達15次四死球，防禦率是高到嚇人的14.40。四月底，藤浪被轉到牛棚，成績還是沒有起色，整個五月的防禦率仍然高達10.50。藤浪頭兩個月的大聯盟旅程，只讓人感覺這是一個失敗的實驗，運動家用325萬美元開的福袋，開出了一袋空氣。

藤浪晉太郎(左)在大聯盟的前幾場比賽讓人慘不忍賭，對上天使和遊騎兵都是只投2.1局就失掉8分，整個4月份的防禦率剛好是13.00！ 美聯社資料照片

但六月之後，藤浪開始適應大聯盟的節奏與強度，也熟悉了自身後援投手的定位，表現開始回穩。六月十場出賽（包括三場「假先發」），防禦率是可以接受的3.97，保送也略為減少，已經不再是季初的發球機模式。他七月的成績更上一層樓，在七月十九日被交易到金鶯之前，出賽七場中有六場沒有失分，而且控球幾乎完美，沒有送出任何保送，只投出一次觸身球，同時在八局的投球中賞了對手十次三振。在交易當時，因為開季實在炸得太慘烈，他的整季防禦率仍然高達8.57，但顯然金鶯看上了他時速超過100英哩的火球，和越投越好的表現，最後僅僅送出已26歲、從沒上過大聯盟的左手牛盧卡斯（Easton Lucas）給運動家，就將藤浪換到手。

轉隊之後，雖然連續兩場出賽失分，但接著藤浪就持續穩定的表現，並分擔領先時投第七或第八局的布局投手任務，將領先維持到第九局，再交給本季聯盟最強終結者之一的包提斯塔（Félix Bautista）。八月底，包提斯塔因為右肘韌帶傷勢缺陣，藤浪在比賽後段的重要性更為增加，而他的高三振率和球威，確實讓金鶯由包提斯塔和卡諾（Yennier Canó）為首的火牛陣，在關鍵時刻多了一名可用之兵。轉隊金鶯後，藤浪也在八月十三日收下大聯盟生涯首次救援成功，並兩度在延長賽率先登場，也都為球隊收下勝利，已是金鶯領先組牛棚的重要一員。

金鶯不在意藤浪(右)在運動家時的成績，穩定地給他上場機會，在他找回信心後更是多次大膽地讓他在關鍵時刻救援，最後收到不錯的成效。 美聯社資料照片

對比藤浪本季在運動家和金鶯的投球成績，在WAR（運動家-2.0，金鶯0.3）、防禦率（運動家8.57，金鶯3.76）、投手獨立防禦率FIP（運動家4.90、金鶯3.87）、標準化防禦率ERA+（運動家48，金鶯111，聯盟平均值為100，數值越高代表表現越好）、每局被上壘率（運動家1.66，金鶯1.03）等各項數據，都有相當大的差距。除了很直觀的將藤浪開季在運動家的掙扎歸因於剛加入大聯盟勢必面臨的撞牆期外，他在投球策略上的調整，也是成績進步的主因，尤其是面對左打者時的改變。

丹尼爾／製表

根據大聯盟官方數據網站Baseball Savant的投球數據顯示，球種以快速球、指叉球、卡特球、號掃球（sweeper）為主的藤浪，在季中大幅調整了對付左、右打者的配球比例。過去，藤浪對付右打者時以速球、卡特為主，橫掃球和快速指叉球為輔。轉隊金鶯後，他開始在對上右打者時增加投橫掃球的比例，到了八月份，橫掃球已成為對付右打時，快速球之外的主要武器。

丹尼爾／製表

而藤浪在對付左打者時，則是捨棄了季初較常使用的卡特球，改為僅以快速球和快速指叉球這兩種球路作搭配。這樣的改變收到了相當顯著的效果：左打者面對藤浪快速球的揮空率從四月的18.2％，飆升到九月的38.5％，而左打者對上藤浪的加權上壘率（wOBA），則是一路下滑，從五月高峰時的0.397，降到九月的0.225。顯然，快速球和快速指叉球相似的出手點和軌跡，對左打者造成相當大的困擾。如果比較藤浪在七月之前與七月之後對左打者的進階數據，顯示出來的簡直是兩個完全不同的球員。七月之前，他對左打的三振率（16.7％）、保送率（19％）、投手獨立防禦率（5.91）都是不及格，但七月之後，這三項數據（三振率39.6％、保送率3.8％、投手獨立防禦率2.53）則都是聯盟頂級後援的水準。值得一提的是，對左打者配球策略上的改變，是藤浪還在運動家時期就已經開始實行，因此也不能說是金鶯找到了藤浪的使用說明書，只能說金鶯很早就看到了藤浪糟糕的帳面成績之外的可能性，成功做出了一筆漂亮的交易。

丹尼爾／製表

金鶯本季至今已有全聯盟最多的48場逆轉勝，一分差的比賽戰績為28勝14敗，勝率高達0.667，這些都要歸功於堅強的牛棚戰力，而這恰好也是幾場比賽就要分勝負的季後賽的關鍵因素。大聯盟菜鳥年就能體驗季後賽的藤浪，今年還有很多機會可以證明自己。