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等不到藍色狂潮 中日、富邦先發責失3分都很難勝投

聯合新聞網／ 福耳
江少慶本季幾乎已經不會再出賽，他堪稱是富邦的問天組組長。 福耳／攝影
江少慶本季幾乎已經不會再出賽，他堪稱是富邦的問天組組長。 福耳／攝影

中日2018年的第一指名根尾昂在去年6月轉投手，18日迎來本季首場先發，面對廣島投6又2/3局無責失分，雖然隊友幫忙打下6分，不過在7局同樣是隊友發生失誤而讓他的勝投飛走，中日上一次拿到6分以上已是8月4日的事情，根尾這樣還拿不到勝投只能說真的很悲情，不過隊上其他先發投手也在本季嚐過許多次不同於根尾今天經歷的痛，由於中日疲弱的得分能力，就算先發投手投出不錯的內容，卻只是在做白工拿不到勝投，是種得不到隊友支援的苦。

中日有多不會得分，看團隊數據就知道，本季已打了132場，總得分只有356分，一場平均僅有2.7分，全壘打也只有64支，兩項重要的攻擊數據都是全日職最低，即使先發及後援投手的表現都有相當水準，團隊投手防禦率3.12是央聯次佳，仍脫離不了墊底的命運；另一項針對先發投手責失分的數據更清楚地顯示中日投手的無奈。

根尾昂去年季中轉型為投手，18日是他本季首場先發，主投6又2/3局無責失分卻仍無緣勝投。 擷圖自中日龍FB官方粉絲團
根尾昂去年季中轉型為投手，18日是他本季首場先發，主投6又2/3局無責失分卻仍無緣勝投。 擷圖自中日龍FB官方粉絲團

這項數據是統計中日先發投手在不同責失分狀況下的勝敗紀錄，首先是完全無責失分的比賽共有25場，先發投手拿到13勝3敗；失1分共有33場，10勝8敗；失2分共有31場，勝敗變成6勝18敗，敗場已經完全壓過勝場數；失3分共有21場，勝場只有1場，另有12敗；如果責失在4分以上，就完全沒有勝投的機會，敗場增加到19敗；從這項有趣的數據可以看出如果先發投手丟超過2分自責分，基本上要拿到勝投就難如登天，這總計92場的比賽，先發投手防禦率也才不到3.20，卻只有32勝60敗。

先發投手輪值中最知道這痛苦的非柳裕也莫屬，本季先發23場，自責分在1分以下的共有10場，卻只有2勝2敗，其中還有1場9局無失分還沒有勝投，失2分自責分的有7場，拿到2勝4敗，剩下6場是丟3分自責分以上，0勝5敗，至今的成績是4勝11敗，他的防禦率僅有2.57，另一名經典賽國手高橋宏斗的處境也差不多，2.40的防禦率僅有6勝10敗。

柳裕也(左)本季先發23場，自責分在1分以下的共有10場，卻只有2勝2敗。 擷圖自中日龍FB官方粉絲團
柳裕也(左)本季先發23場，自責分在1分以下的共有10場，卻只有2勝2敗。 擷圖自中日龍FB官方粉絲團

中日先發投手遇到的狀況讓人聯想到中職的富邦，在火力同樣疲弱的富邦，先發投手向來也很難等到藍色狂潮出現，只要失分稍微多一點，幾乎就拿不到勝投，因此還被冠上「問天」謔稱，將中日的這項數據套在富邦身上，可以得出以下結果。

一樣開始從是無責失分的比賽開始，共有20場，勝投卻僅有不到一半的8場，這比中日的紀錄還要慘，不過倒是未嘗敗績；失1分共有17場，6勝6敗；失2分共有19場，6勝6敗；失3分共有11場，勝場同樣只有1場，另有6敗；4分以上共有29場，1勝24敗，富邦的數據看起來跟中日相差不多，先發投手都是只要失超過2分的自責分，要拿勝投的機率就只有5%。

江少慶雖然本季幾乎已確定關機，但在他今年9場自責分在2以下的先發中只有2勝4敗，與肯特在11場中拿到4勝3敗，陳仕朋10場中更是有5勝1敗相比，堪稱富邦陣中的問天組長，至於丟掉3分以上自責分後仍能拿下勝投的兩位幸運兒，第一位是遠在5月5日投5局失3分的艾普勒，隊友整場攻下7分；第二位則是8月最後一天的瑞恩，該場他在第2局下半一口氣失4分後，隊友馬上在3局上打下7分逆轉，自己也越投越穩定，最終投7局拿下勝投。

棒球專欄 中華職棒 日本職棒 江少慶 陳仕朋

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