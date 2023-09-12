想在巴黎奧運討回顏面 美國男籃該派的奪金夢幻陣容
2023籃球世界盃NBA美國男籃儘管打進四強，但5勝3敗戰績還是灰頭土臉，四強賽二連敗連季軍都沒保住。更慘的是美國男籃最後四戰1勝3敗，負立陶宛掉110分，輸德國丟113分，最後還被加拿大砍127分(111：111進入延長賽)輸掉季軍戰。
美國男籃後衛里夫斯為美國隊世界盃表現做出總結：「我們輸球，這不是我們水準，每一場比賽我們都在檢討，但我們做得還是不夠，防守是我們輸球主因，這不是實力問題，而是防守和心態出了狀況...」。
NBA球員組成的美國男籃今年世界盃有三場比賽失分逾110分，這樣的防守強度和表現在國際籃球根本無法贏球，防守不力，不夠玩命投入防守是今年美國隊輸球最大原因，核心主力體型太小，內線缺少長人只是表相。
今年美國男籃組成，經過世界盃實戰考驗證實，成員、選材、團隊都不完美，鋒線太弱太矮，內線缺少主宰力，加上NBA不適應國際籃球空間和攻防節奏，導致美國男籃長時間用「小球」陣容，最終防守出了狀況，守不住對手，失分偏高，對手命中率奇高。
立陶宛、德國、加拿大擊敗美國，三隊打老美都打出今年世界盃最瘋狀況和超水準表現。立陶宛三分命中率5成6(投進14個)，德國三分命中率4成3(投進13個)，加拿大三分命中率4成6(投進17個)，轟得老美暈頭轉向，外線漏洞百出，禁區也不斷輾壓老美。
美國男籃想要衛冕2024巴黎奧運金牌，陣容需要做出很大調整，除了派出「A咖」等級球星柯瑞、杜蘭特、戴維斯，更重要的還是防守要求、陣容合理性和團隊凝聚，光是派出A咖球星仍不足以幫助老美打出A級或超A級防守團隊。
美國不少媒體為2024奧運美國男籃開出夢幻名單，成員包括詹姆斯、布克、杜蘭特、柯瑞、阿德巴約、巴特勒、泰托姆、里拉德等NBA一線球星。球星名氣很重要，但NBA光環往往容易讓更多人誤解球星帶隊能力、融入團隊和防守質量。
2020東京奧運已經證實，美國男籃主控哈勒戴個人防守和團隊作用更勝里拉德，里拉德的防守和創造力、帶隊作用就是不如防守悍哈勒戴。
2024奧運美國男籃如果想要為世界盃雪恥，衛冕奧運金牌，我的理想陣容是：
後衛：
柯瑞、哈勒戴、里夫斯、愛德華茲
前鋒：
杜蘭特、巴特勒、泰托姆、布里吉斯
中鋒：
戴維斯、艾倫、阿德巴約、特納
詹姆斯為何沒有入隊？39歲的詹皇實在太老，老詹有指標性意義和帶隊能力，但美國男籃需要防守+專注玩命，讓年輕人和擅長防守鋒線加入，可能更好。
這支美國男籃有六名防守尖兵，他們是哈勒戴、里夫斯、巴特勒、布里吉斯、艾倫、特納，有四名身高206公分以上內線，有擅於擋拆戴維斯，有空間和防守長人特納，有籃板手和防守苦工艾倫，還有機動性、功能十足的阿德巴約，鋒線、禁區、籃板、身高、最後防線都沒有問題。
後場哈勒戴、里夫斯、布里吉斯、巴特勒協防、對位、速度都不會吃虧，內線艾倫、特納、阿德巴約、戴維斯都是一線防守長人。
進攻瑞柯瑞、愛德華茲、杜蘭特、泰托姆、戴維斯都是核心主力，外線有柯瑞、里夫斯、愛德華茲、杜蘭特、泰托姆建構主軸，布里吉斯、巴特勒、特納都有水準以上投籃能力，選材、功能、球路攻防兼俱。
這分名單中如果巴特勒再戰江湖意願不大，那就換上塞爾蒂克鋒衛布朗(Jaylen Brown)，打爛仗、力量、速度、對抗性都是一流。
2024奧運柯瑞、哈勒戴、杜蘭特、戴維斯、特納五名主力決定為美國籃球和NBA招牌再拚一次很重要，這也是美國男籃可以派出來最夢幻奪金陣容。
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