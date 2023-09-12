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想在巴黎奧運討回顏面 美國男籃該派的奪金夢幻陣容

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
美國男籃在這次世界盃僅獲得第四名，雖然是要比上屆的第七名進步一些，但是8場比賽輸了3場，這批精挑細選的年輕好手明顯還是太嫩了，在關鍵時刻的攻守都還有很多要改進的地方。 歐新社
美國男籃在這次世界盃僅獲得第四名，雖然是要比上屆的第七名進步一些，但是8場比賽輸了3場，這批精挑細選的年輕好手明顯還是太嫩了，在關鍵時刻的攻守都還有很多要改進的地方。 歐新社

2023籃球世界盃NBA美國男籃儘管打進四強，但5勝3敗戰績還是灰頭土臉，四強賽二連敗連季軍都沒保住。更慘的是美國男籃最後四戰1勝3敗，負立陶宛掉110分，輸德國丟113分，最後還被加拿大砍127分(111：111進入延長賽)輸掉季軍戰。

美國男籃後衛里夫斯為美國隊世界盃表現做出總結：「我們輸球，這不是我們水準，每一場比賽我們都在檢討，但我們做得還是不夠，防守是我們輸球主因，這不是實力問題，而是防守和心態出了狀況...」。

NBA球員組成的美國男籃今年世界盃有三場比賽失分逾110分，這樣的防守強度和表現在國際籃球根本無法贏球，防守不力，不夠玩命投入防守是今年美國隊輸球最大原因，核心主力體型太小，內線缺少長人只是表相。

今年美國男籃組成，經過世界盃實戰考驗證實，成員、選材、團隊都不完美，鋒線太弱太矮，內線缺少主宰力，加上NBA不適應國際籃球空間和攻防節奏，導致美國男籃長時間用「小球」陣容，最終防守出了狀況，守不住對手，失分偏高，對手命中率奇高。

小球戰術在NBA很吃得開，但在國際賽卻是容易吃癟，美國隊沒有能主宰內線的好手，在決賽接連輸給德國和加拿大。 歐新社
小球戰術在NBA很吃得開，但在國際賽卻是容易吃癟，美國隊沒有能主宰內線的好手，在決賽接連輸給德國和加拿大。 歐新社

立陶宛、德國、加拿大擊敗美國，三隊打老美都打出今年世界盃最瘋狀況和超水準表現。立陶宛三分命中率5成6(投進14個)，德國三分命中率4成3(投進13個)，加拿大三分命中率4成6(投進17個)，轟得老美暈頭轉向，外線漏洞百出，禁區也不斷輾壓老美。

美國男籃想要衛冕2024巴黎奧運金牌，陣容需要做出很大調整，除了派出「A咖」等級球星柯瑞杜蘭特戴維斯，更重要的還是防守要求、陣容合理性和團隊凝聚，光是派出A咖球星仍不足以幫助老美打出A級或超A級防守團隊。

美國不少媒體為2024奧運美國男籃開出夢幻名單，成員包括詹姆斯、布克、杜蘭特、柯瑞、阿德巴約、巴特勒、泰托姆、里拉德等NBA一線球星。球星名氣很重要，但NBA光環往往容易讓更多人誤解球星帶隊能力、融入團隊和防守質量。

2020東京奧運已經證實，美國男籃主控哈勒戴個人防守和團隊作用更勝里拉德，里拉德的防守和創造力、帶隊作用就是不如防守悍哈勒戴。

美國隊兩位控衛布朗森和哈利伯頓在這屆世界盃的表現都頗為讓人失望，看來還是有必要請出哈勒戴(左)來掌控比賽節奏。 歐新社資料照片
美國隊兩位控衛布朗森和哈利伯頓在這屆世界盃的表現都頗為讓人失望，看來還是有必要請出哈勒戴(左)來掌控比賽節奏。 歐新社資料照片

2024奧運美國男籃如果想要為世界盃雪恥，衛冕奧運金牌，我的理想陣容是：

後衛：

柯瑞、哈勒戴、里夫斯、愛德華茲

前鋒：

杜蘭特、巴特勒、泰托姆、布里吉斯

中鋒：

戴維斯、艾倫、阿德巴約、特納

詹姆斯為何沒有入隊？39歲的詹皇實在太老，老詹有指標性意義和帶隊能力，但美國男籃需要防守+專注玩命，讓年輕人和擅長防守鋒線加入，可能更好。

這支美國男籃有六名防守尖兵，他們是哈勒戴、里夫斯、巴特勒、布里吉斯、艾倫、特納，有四名身高206公分以上內線，有擅於擋拆戴維斯，有空間和防守長人特納，有籃板手和防守苦工艾倫，還有機動性、功能十足的阿德巴約，鋒線、禁區、籃板、身高、最後防線都沒有問題。

後場哈勒戴、里夫斯、布里吉斯、巴特勒協防、對位、速度都不會吃虧，內線艾倫、特納、阿德巴約、戴維斯都是一線防守長人。

進攻瑞柯瑞、愛德華茲、杜蘭特、泰托姆、戴維斯都是核心主力，外線有柯瑞、里夫斯、愛德華茲、杜蘭特、泰托姆建構主軸，布里吉斯、巴特勒、特納都有水準以上投籃能力，選材、功能、球路攻防兼俱。

杜蘭特在東京奧運時的「死神跳投」就已是天下無敵，本屆奧運再帶上柯瑞、戴維斯就可算是買了金牌保險，不用再怕會輸給立陶宛和德國了。 歐新社資料照片
杜蘭特在東京奧運時的「死神跳投」就已是天下無敵，本屆奧運再帶上柯瑞、戴維斯就可算是買了金牌保險，不用再怕會輸給立陶宛和德國了。 歐新社資料照片

這分名單中如果巴特勒再戰江湖意願不大，那就換上塞爾蒂克鋒衛布朗(Jaylen Brown)，打爛仗、力量、速度、對抗性都是一流。

2024奧運柯瑞、哈勒戴、杜蘭特、戴維斯、特納五名主力決定為美國籃球和NBA招牌再拚一次很重要，這也是美國男籃可以派出來最夢幻奪金陣容。

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