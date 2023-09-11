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日職／連33局抱鴨蛋、4強投都吞10敗 中日龍難堪的一季

聯合新聞網／ Hiyan
37歲的老將涌井秀章職棒生涯累積158勝，但同時也有155敗。今年球季涌井12敗已經追平個人單季最多敗，並且是生涯第六度達到單季雙位數敗投。 擷圖自中日龍隊官方推特
37歲的老將涌井秀章職棒生涯累積158勝，但同時也有155敗。今年球季涌井12敗已經追平個人單季最多敗，並且是生涯第六度達到單季雙位數敗投。 擷圖自中日龍隊官方推特

中日龍隊在9月9日東京巨蛋對巨人的比賽，以0比5遭到完封，等於從6日對阪神之戰開始連續3場比賽沒有得分。即使今年打線低迷，不過連續3場無得分還是本季第一次，同時中日龍隊連續33局無得分，也是本季最長的得分乾旱期。直到10日才終於在第七局攻下1分，相隔40局再度得分，一連串的貧打讓中日龍隊監督立浪和義承受強大的批判聲浪。

然而，中日龍隊的慘狀還不僅於此，9日承擔敗戰的投手是經典賽國手高橋宏斗，他吞下了本季第10敗，成為繼涌井秀章、小笠原慎之介之後，中日本季第3名10敗的投手。10日再以1比2落敗，投球實力相當好的柳裕也跟進第10敗，搭上「10敗列車」，成為中日龍隊陣中本季第4名10敗的投手。「量產」10敗投手對中日龍隊來說並不陌生，2021年中日陣中也有大野雄大（7勝11敗、防禦率2.95）、小笠原慎之介（8勝10敗、防禦率3.64）、福谷浩司（5勝10敗、防禦率4.53）等3名雙位數敗投的投手，不過這一次卻是更加難堪。

日職上一次單季單隊有4名10敗投手要回溯到2015年的阪神虎隊，當時能見篤史（11勝13敗、防禦率3.72）、Randy Messenger（9勝12敗、防禦率2.97）、岩田稔（8勝10敗、防禦率3.22）、還有現在球隊的守護神岩崎優（3勝10敗、防禦率3.51）。不過當時阪神虎隊有藤浪晉太郎（14勝）、能見篤史（11勝）兩名10勝投手，球隊也以第三名之姿打進CS季後賽，整體戰績並不差。至於今年的中日龍隊目前最多勝的小笠原只有7勝，要達到10勝相當困難，球隊也單獨墊底，昨天賽後確定季後賽絕望。

而中日龍隊本身，上一次團隊單季有4名10敗投手，更是年代久遠，已經是50年前的1973年。當時分別是渋谷幸12敗、稲葉12敗、星野仙11敗、松本幸11敗。不過當時中日龍隊戰績並不差，也是打進A級的第三名。

小笠原慎之介目前戰績7勝10敗，3年內兩度苦吞單季10敗，7勝已經是中日龍團隊最多勝，但想要達成10勝相當不樂觀。 擷圖自中日龍隊官方推特
小笠原慎之介目前戰績7勝10敗，3年內兩度苦吞單季10敗，7勝已經是中日龍團隊最多勝，但想要達成10勝相當不樂觀。 擷圖自中日龍隊官方推特

央聯已經有中日龍的4名10敗投手，洋聯則只有加藤貴之、田中將大、Dietrich Enns等3名9敗投手。其中暫時以12敗暫居兩聯盟最多敗投手的涌井秀章，在明星賽前的前半球季就已經吞下10敗（3勝），在中日龍是繼1997年的前田幸長（2勝11敗）之後，再度有投手在明星賽之前就苦吞兩位數敗投。4度獲得勝投王的涌井秀章，19年職棒生涯累積158勝，但同時也有155敗，累積勝率0.505，其實並不高，這也反映在他的單季敗投場數上。今年球季是涌井繼2007、2008、2011、2014、2017之後生涯第六度達到單季雙位數敗投。往後再添1敗，就將寫下個人單季最多敗投的不名譽紀錄。

不過即使如此，中日龍隊的柳裕也、涌井秀章、小笠原慎之介、高橋宏斗都是優秀的投手，再加上開刀整季報銷的2020年澤村賞投手大野雄大，中日龍隊的投手戰力其實相當可觀。這也反映在他們聯盟第二的3.14團隊防禦率成績上，關鍵在於如何提升攻擊能力。

同一天阪神虎隊橫掃廣島鯉魚隊，優勝魔術數字降到M5，三大先發投手村上頌樹（10勝5敗、防禦率1.76）、大竹耕太郎（10勝2敗、防禦率2.14）、伊藤將司（10勝5敗、防禦率2.31）接連在這個系列賽叩關成功達到第10勝，與接連產生10敗投手的中日龍隊形成強烈對比，也是冠軍隊伍與墊底球隊戰力上的落差。

棒球專欄 日本職棒 中日龍 涌井秀章

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