美國上緊發條鎖定金牌 德國的全勝驚奇之旅將到此為止

本屆男籃世界盃最終四強決賽上演全新對戰組合，近幾次的成人國際級大賽，無論奧運、世界盃打進四強的常客總不乏法國、西班牙、澳洲、斯洛維尼亞等等，但這幾支國際強權全部在本屆世界盃中箭落馬。取而代之的是崛起的新勢力，已確定進軍巴黎奧運的加拿大、德國都是從備戰世界盃的行前熱身賽起就展現出團隊整合良好的風貌，最終能打敗各家強敵踏進世界盃四強決賽，可說是有點驚喜意外，但又可以說是符合期待。

美國、塞爾維亞、加拿大，目前都吞過一敗，德國身為唯一的不敗之師，四強戰將遭遇奪牌之路最大的強敵美國隊，很可能讓他們這趟驚奇之旅就到此為止了。

施羅德(Dennis Schroder)主導球隊擋拆的出色發揮絕不是德國能走到這階段的唯一要素，去年歐錦賽銅牌的原班人馬，今年更加成熟是更重要主因。像是八強賽，首次站上世界盃舞台的拉脫維亞持續上演黑馬秀，整場比賽纏鬥性十足，甚至完全住封鎖德國核心施羅德的組織發動與進攻，全場讓他投26中4，全場僅得9分。要不是華格納兄弟和團隊的聯手發揮，才讓德國得以兩分險勝拉脫維亞，球隊現在早已經在收拾收行李了。

德國隊目前的打法 面對美國隊恐怕會非常吃力

第一，不看好施羅德能對美國大殺四方，縱使個人表現能從谷底反彈，但應也不至於到爆發的程度。拉脫維亞能把國際賽提升好幾個檔次的施羅德守成這樣，為什麼美國不行？只要封鎖住施羅德，等於斷了德國的進攻脈絡，球隊的發動就得更加仰賴華格納的發揮。美國隊球員面對施羅德這位在NBA時常碰頭的對手並不陌生，美國隊每個人的身體對抗性都優於施羅德，戰術上針對性的重點策略對教練團與球員的執行力也不是大問題。

施羅德(右)每次打國際賽時總是神勇無比，但一回到NBA就差了一大截。四強賽他將碰上全是NBA球員的美國隊，彼此非常熟悉，他對歐洲球隊的打法恐怕在遇上美國隊時就會被強力封索了。 歐新社

第二，美國在輸給立陶宛後上緊發條，八強賽面對到義大利的強勢反彈與調度效果顯而易見。在美國隊沒有所謂的絕對核心，除非你是像東京奧運杜蘭特般的存在。球員們各個都要調整好心態，願意為團隊奉獻。上一戰美國對陣義大利，主帥柯爾便調整了球員的出賽時間，美國隊板凳席貢獻高達57%的得分，他們專注於壓迫防守、適時包夾與全力衝搶籃板的心態，才是屬於他們能拿出體能天賦的運動戰風格。

對立陶宛之戰的輸球，恐怕已讓美國隊這批年輕球員全成了驚弓之鳥，再也不敢有絲毫一點的鬆懈，接下來一戰就打爆了義大利，德國恐怕也有苦頭要吃。 歐新社

德國透過切傳，輪轉來創造外線投射空間，或是擋拆後的換防，面對到補防速度更快、身材平均的美國隊都不太容易有巨大的錯位機會。畢竟德國不像立陶宛有深厚的禁區戰力能完爆美國，德國主要戰力還是集中在施羅德與華格納兄弟為首的鋒線群。相較之下，美國更喜歡這種陣型的對手來和他們打運動戰，德國若無法有效應變出半場系統戰，恐怕難以堅持住和美國抗衡40分鐘球賽。

總的來說，在全能前鋒華格納首戰就受傷的前提下，本屆的德國還能一路打敗澳洲、斯洛維尼亞與拉脫維亞，並闖進最終四強，已是一屆非常成功的賽會。但是四強賽要面對到個人、團隊戰力更加強大的美國，德國的全勝驚奇之旅恐怕到此為止了。

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