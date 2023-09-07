最佳季前補強前3名 當推貝林傑、千賀滉大與查普曼

2023大聯盟賽季已接近尾聲，回顧季前幾份大合約或交易當中，有不少都沒收到預期的效果。例如以5年1億8500萬美元加入遊騎兵隊的狄葛隆(Jacob deGrom)本季只主投6場就整季報銷，以6年1億6200萬加入洋基的洛登(Carlos Rodon)目前也只投9場。以下6筆季前補強相較之下划算太多了，有的直接恢復昔日MVP身手，有的成為王牌，有的甚至扮演著球隊取得季後賽門票的關鍵角色。

1. 小熊隊簽下貝林傑

貝林傑去年在道奇的OPS低到只有.654，小熊抄底買在谷底，今年他的OPS暴衝到.910。小熊今年能脫胎換骨，這筆非常聰明的投資可謂功不可沒。 美聯社

2019年國聯MVP貝林傑(Cody Bellinger)自2020年開始歷經三年大低潮，使得成功栽培他的道奇隊只好不予續約，讓他成為自由球員。後來他以1年1750萬的短約加入小熊，顯然小熊對他也是賭一把，看是否有機會恢復過往MVP級的身手，沒想到真被他們賭對了。貝林傑目前出賽108場，繳出.319打擊率、.910OPS、23轟、84打點與19盜的成績，他的fWAR值4.1排在國聯第12位，且已是他生涯第二高，同時他在七月還獲選國聯單月最佳球員。那個熟悉的貝林傑終於回來了，而他的加入也讓原本不被看好晉級季後賽的小熊，目前得以暫居國聯外卡第二名，睽違三年重返季後賽的機會相當濃厚。

2. 大都會隊簽下千賀滉大

千賀滉大與大都會隊簽下的5年7500萬合約當初就被認為是佛心約，因為他在日職的成績顯然優於菊池雄星，但平均年薪1500萬只比菊池當初加入水手時的1400萬多一些，且大都會甚至還不需要付入札金給軟銀。與千賀同樣在今年挑戰大聯盟的吉田正尚，其5年9000萬的合約當初也常被拿來做比較，大部分的人都認為千賀的合約價值明顯被低估。後來千賀也證明這些人的估算是對的，他幾乎把他日職王牌的身手複製到大聯盟，今年主投25場，繳出10勝7敗、3.08防禦率、11.1三振率的成績。他的fWAR值3.1位居全聯盟第14名，防禦率與三振率分別排在國聯第3與第4位。筆者在兩個月前就曾寫過千賀若能改善控球將成為王牌，而在韋蘭德(Justin Verlander)與薛則(Max Scherzer)都被交易後，他儼然已成為大都會不折不扣的王牌了。

3. 釀酒人隊換得康崔拉斯與佩安普斯

釀酒人季前換到幾乎是拿底薪的康崔拉斯(左)、佩安普斯(右)，兩人分別對打線和牛棚做出超值的貢獻，成為釀酒人在分區領先的關鍵。 美聯社

這筆交易當初是勇士、釀酒人與運動家隊的三方交易，釀酒人從勇士手中得到康崔拉斯(William Contreras)、從運動家得到佩安普斯(Joel Payamps)；勇士從運動家手中得到墨菲(Sean Murphy)；運動家從勇士手中得到百大新秀穆勒(Kyle Muller)、從釀酒人得到魯伊茲(Esteury Ruiz)。從名氣來看大概很多人會以為這筆交易的贏家是得到墨菲的勇士，因為墨菲今年的4.4fWAR值全聯盟捕手當中最高的，不過其實勇士也付出了送走康崔拉斯的代價，由於康崔拉斯的fWAR值4.2排全聯盟捕手第2位，因此勇士只能算小賺或持平。而釀酒人得到的康崔拉斯今年出賽117場，繳出.280打擊率、.815OPS、15轟、66打點的成績，對一名捕手來說已算是佼佼者。釀酒人另外得到的佩安普斯則是得力的牛棚大將，今年的防禦率是優異的2.47，且有10.0三振率、1.9保送率的絕佳比例。康崔拉斯和佩安普斯今年的fWAR加總是5.2，而重點來了，釀酒人送走的魯伊茲今年雖然以56盜暫居美聯盜壘王，但實際上他是個不能打、不能守、只能跑的球員，打擊率與OPS分別只有.249與.683，且7次失誤是外野手當中最多的，其fWAR值只有1。看完這些數據顯然是釀酒人的搶劫，且康崔拉斯與佩安普斯的年薪分別為略高於底薪的73.9萬與73.1萬，如此便宜的球員還幫助釀酒人目前暫居國聯東區領先地位，這不是搶劫什麼才是搶劫。

4. 皇家隊簽下查普曼

皇家在季前大膽簽下火球男查普曼，優異的表現又讓他成為很好的交易籌碼，皇家再用他換來優質先發投手拉根斯，可說是成功的一魚兩吃！ 美聯社

曾是全聯盟最強終結者的查普曼(Aroldis Chapman)由於去年在洋基隊表現荒腔走板，今年只以1年375萬的短約加入皇家。這一賭也讓皇家笑到最後。查普曼從谷底反彈，雖然他未能固定擔任終結者，但布局投手的角色也讓他成為今年最佳後援投手之一，在皇家隊繳出2.45防禦率、16.3三振率的成績，他在季中被交易到遊騎兵後，整季防禦率仍有2.82，且1.7的fWAR值也高居全聯盟第4。有鑑於季後賽無望，皇家也繼續利用查普曼的交易價值將他送去遊騎兵隊，換來拉根斯(Cole Ragans)這名年輕投手。拉根斯今年被遊騎兵隊定位為牛棚，防禦率是不理想的5.92，沒想到來到皇家之後以先發投手身份大殺四方，先發主投8場、47.2局的成績為4勝1敗、1.51防禦率、11.9三振率與2.1保送率，還獲選8月美聯單月最佳投手。等於皇家以划算的價格簽下查普曼後，又間接得到一名未來的王牌。

5. 光芒隊簽下艾佛林

光芒投手再生工廠成效一向良好，中等價位簽來的艾佛林居然又改造成功，實在讓人感到驚奇！ 美聯社

光芒隊今年得以穩定保有季後賽席位，艾佛林(Zach Eflin)絕對功不可沒。他加入光芒的3年4000萬合約雖然是小市場光芒隊史最貴的自由球員約，但對一般球隊來講卻是相當便宜。艾佛林完全沒有愧對這紙合約，今年主投155.2局，繳出3.47防禦率、1.03WHIP、9.1三振率、1.2保送率的成績，其中WHIP還是全聯盟最佳，他的fWAR值4.1也排全聯盟第7，無疑是光芒王牌。

6. 遊騎兵隊簽下伊瓦迪

遊騎兵隊今年除了花大把鈔票簽下狄葛隆外，也以2年3400萬的合約延攬在紅襪隊投出名號的伊瓦迪(Nathan Eovaldi)。伊瓦迪的平均年薪1700萬連狄葛隆的3700萬一半都不到，但沒想到原本預期擔綱王牌的狄葛隆今年只投6場，而伊瓦迪則取而代之成為真正的王牌。伊瓦迪今年主投125局，繳出11勝4敗、2.95防禦率、1.05WHIP的優異成績，他在進入傷兵名單前一度是塞揚獎的熱門人選，今年季後賽勢必會和季中交易來的薛則組成遊騎兵雙王牌。