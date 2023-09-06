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中職／重砲紀錄難破 高國輝無愧400英尺外的王者

聯合新聞網／ Tzuyi
曾經的400英尺外王者，高國輝即將卸下球衣，雖無法挑戰生涯200轟，卻是帶給球迷滿滿的回憶。 聯合報系資料照片
曾經的400英尺外王者，高國輝即將卸下球衣，雖無法挑戰生涯200轟，卻是帶給球迷滿滿的回憶。 聯合報系資料照片

2022年至今的兩個球季，或許是富邦悍將球迷最難熬的日子，除了戰績不振外，多位球星也紛紛脫下藍白戰袍。去年上半年胡金龍轉投獅隊，下半季羅力宣告引退，今年彷彿複製貼上，先是林益全投靠統一，接下來在羅力引退賽滿一年的日子，前全壘打王高國輝召開記者會宣布決定在季末退役。

將在月底滿38歲的高國輝出身棒球世家，父親高尚仁打過榮工少棒隊，家中四兄弟中，他排行老大，四位兄弟都是中職球員。二弟羅國華及三弟羅國龍曾效力中信及統一，現在已經退役，高國麟則一樣待在富邦。他們從小就讀的光復國小、光復國中就是棒球名校，造就他們後續能進入職棒的基礎。

高國輝原是投手出身，在高苑工商時期因腰傷改練外野手，打擊表現比投球更加出色。2003年開始有國手經驗，2005年他開始成為中華隊常客，而且同年7月他被美國職棒西雅圖水手隊網羅，成為該隊第四位台灣球員，更被譽為陳金鋒的接班人。雖在美職層級僅到2A，但包含世界盃、亞錦賽、經典賽等都有他的名字，最令球迷印象猶新的一戰，則是2008年北京奧運八搶三資格賽，對加拿大隊敲出逆轉三分全壘打。

高國輝在中華隊被視為陳金鋒的接班人，他在國際賽的表現同樣讓球迷津津樂道，尤其是2008年奧運資格賽對加拿大的驚天一轟更是令人難忘。 聯合報系資料照片
高國輝在中華隊被視為陳金鋒的接班人，他在國際賽的表現同樣讓球迷津津樂道，尤其是2008年奧運資格賽對加拿大的驚天一轟更是令人難忘。 聯合報系資料照片

高國輝美職生涯的轉淚點出現在2011年11月，當年在台灣舉辦的MLB全明星台灣大賽，由當年世界盃中華隊陣容為班底，搭配包含高國輝在內的11位旅外球員，對戰由名教頭Bruce Bochy領軍，球員包含卡諾(Robinson Cano)、葛蘭德森(Curtis Granderson)的大聯盟明星隊。然而第2戰役中，高國輝滑壘時不慎造成左腳踝脫臼及小腿閉鎖性骨折。雖當時有MLB主導的保險制度，他可以安心留隊復健休養，但隔年傷癒後，球隊仍沒有同意他出賽，讓他幾乎空白一年。

2012年底他決定返台，表示將自此重新開始，先改姓回高外，還參加許多國內外各項賽事。另外他也投入中華職棒選秀會，雖意外無緣首輪，但仍以第二輪第一順位成為該屆第五位入選的球員，與胡金龍一起加入甫成軍的義大犀牛。當時有許多人對於他傷癒空白一年後，是否能適應新環境有所疑問，然而加入中職第一年，他就用球棒告訴球迷他的實力，各項成績都在聯盟名列前茅。

2014年至2016年則是高國輝中職生涯最巔峰時期，3年間他只出賽2.5賽季就狂敲91轟，前無古人，也尚無來者，拿下全壘打王三連霸。其中2014年季初他動了脊椎滑脫手術，原以為要休養整年，但7月高國輝就歸隊，而且僅出賽半季就奪下全壘打王，跌破眾人眼鏡，更是無人可及。2015年他則繳出目前仍是聯盟紀錄的單季39支全壘打，即使是後來的瘋狂打擊年，都還是沒能突破這個紀錄。2016年他與林智勝拉鋸戰式的王者競逐，都是令球迷難忘的經典場面。

義大時期是高國輝中職生涯最巔峰時刻，當年的火力可是現在打者無人能及，還拿下史上唯一全壘打王三連霸。 聯合報系資料照片
義大時期是高國輝中職生涯最巔峰時刻，當年的火力可是現在打者無人能及，還拿下史上唯一全壘打王三連霸。 聯合報系資料照片

隨著義大犀牛轉賣，高國輝改披富邦球衣後，脊椎、手腕及腹部各種傷勢接踵而來，深深地影響他的打擊狀況。2017年至2019年他無法正常出賽，連帶手感大不如前，表現大幅下滑，總共只有21支全壘打，沒有一年開轟超過雙位數，三振率反而提高不少。2020年洪一中總教練對他加強特訓，這年他繳出3/3/5的成績，而且擊出25支全壘打，讓他季末榮獲東山再起獎肯定。

但好手感未能維持太久，讓高國輝去年被列為戰力外名單，雖然龍隊有意網羅，他最後仍選擇留在悍將打拼。本季他嘗試鳥取「初動負荷器材」訓練，讓身體有不同的立體動作，尋求改善肌肉柔軟度，以及增加關節的活動角度，調整出更多的爆發力及運動能力。季初他一度在10場出賽中擊出3轟，其中還有單場雙響砲的演出，著實令球迷們期待他重現重砲本色，可以成為球星出走後的悍將打線定心丸。

可惜，高國輝就像陳金鋒一樣，生涯最後一年都曾有回春的表現，但不為人知的長期傷痛，以及再無法回到巔峰的身手，讓老兵不死只是凋零。他的各項重砲紀錄至今無人能及，無愧他自傳的書名「400英尺外的王者」。趁這時勇敢退休雖讓球迷不捨但並非壞事，一代全壘打王完美轉身，獲得一場屬於自己的引退饗宴，充滿榮耀的離開球場。

棒球專欄 中華職棒 富邦悍將 胡金龍 羅力 林益全 高國輝

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