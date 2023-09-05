國聯新人王三搶一 卡洛爾暫居領先地位

我們球迷追蹤大聯盟賽事，都對台灣旅美選手給予高度關注，從早期王建民角逐美聯勝投王、郭泓志投進全明星，一度掀起全台棒球熱。今年，又有台灣血統的子弟揚威，台美混血卡洛爾（Corbin Carroll）有極高機會拿下國聯年度新人王，無論最終結果如何，他的表現值得我們掌聲鼓勵。

卡洛爾的母親蔡珮琳在台灣出生，六歲時隨家人定居美國。如今，兒子順利晉級大聯盟、獲得亞利桑那響尾蛇隊長期合約、打入明星賽，又成為新人王候選，台灣球迷亦是與有榮焉。響尾蛇隊今年實力大躍進，目前國聯西區排名第二位，僅次於西岸豪門洛杉磯道奇隊，很有機會衝擊季後賽。至9月3日為止，球隊還剩26場比賽，卡洛爾在國聯新人王仍為大熱門，本季467個打數的打擊三圍是.281/.362/.518，另敲出23發全壘打、65分打點，以及41次盜壘，整體攻擊指數是.880。其中，全壘打、三壘安打數和盜壘成績為國聯菜鳥之最，131支安打在國聯第20位，這成績有助於他角逐新人王大位。

與卡洛爾角逐新人王的熱門競爭者還有日籍投手千賀滉大，他本季表現可說是一鳴驚人，在季中大都會大交易後躍升為王牌投手。 美聯社

除了個人數據亮眼外，卡洛爾在美國媒體眼中，是他為球隊注入的勝出機率提升指數（Win Probability Added）達3.3，從1947年聯盟合併至今，史上僅40名菜鳥有這種表現，其中計36人摘下該季新人王，因此卡洛爾這數據有指標性作用。另他的勝場貢獻值（Wins Above Replacement）4.9，於全聯盟菜鳥名列前茅，同樣地歷史告訴我們，過去10個球季裡有9位新人王的勝場貢獻值是榜首，例外案例是2019年國聯新人王之爭，當時阿隆索（Pete Alonso）以5.2的勝場貢獻值摘下頭銜，而該季的勝場貢獻值榜首是5.9的索洛卡（Mike Soroka）。這也意味者名氣最終可左右選票，那年敲出53發全壘打的阿隆索意氣風發，佔據媒體版面多少有加分效果。

論及這點，卡洛爾可說是當仁不讓！一個多月前他在出生長大的家鄉西雅圖市站上全明星舞台獲得掌聲，也盤據地方媒體頭條，即使是台灣的記者也追逐這位台裔子弟風采。上半季，他毫無菜鳥生澀的繳出2成89打擊率，外加18支全壘打，整體攻擊指數為9成15，確立自己是今年全明星最閃爍的年輕好手之一。下半季，他一度表現低潮，尤其是整個7月份打擊率只有2成50，卡洛爾適時抓住球季尾聲反彈，為自己留下角逐新人王的機會，過去15場比賽敲18支安打包括兩支全壘打，保持自身優勢。

要穩坐新人王頭銜，還得看對手賞臉，與卡洛爾拼同一個獎項的辛辛那提紅人隊麥克連（Matt McLain）， 是於今年5月15日首次亮相，目前打擊率2成90，外加16發全壘打和14次盜壘，是紅人隊在二、游位置的主力，他的勝場貢獻值達到3.7 ，在國聯新秀排第二位。不過，部分球評分析麥克連季末恐陷低潮，原因是28.5％三振率以及場內安打率（BABIP）2成83數據會下修，這將影響他奪獎機率。

紅人隊鎮守二游防線的菜鳥麥克連(左)，也是現階段和卡洛爾搶奪新人王的對手之一，主流媒體認為他的數據會下修，加上名氣不足，應不至於威脅卡洛爾獲獎。 美聯社

另一位不能忽視的是30歲日本投手千賀滉大，至今共投了143.3局，成績為10勝7敗、防禦率3.08，其中防禦率為國聯前三，勝場貢獻值3.6。以剩餘球季推算，他大概還會投五場比賽，假設進一步把累積局數累加、防禦率降至3.0以下，別說是國聯新人王，說不定連防禦率王、塞揚獎都手到擒來。相較於麥克連，我認為千賀滉大才是卡洛爾最大的障礙。