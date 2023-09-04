日職／成就猛追松井秀喜 岡本和真成巨人軍少數欣慰

巨人軍第四棒岡本和真雖然因為身體不適錯過了對廣島三連戰的比賽，不過9月1日回到一軍戰場之後立即發揮火力，對橫濱DeNA的比賽連續兩場比賽都擊出全壘打，本季全壘打數已經來到36轟，繼續遙遙領先兩聯盟所有的打者。

巨人隊今年戰績不佳，不僅幾乎確定連續3年爭冠失利，連要打進CS季後賽都相當辛苦。截至9月2日止，巨人落後第三名的橫濱DeNA已經有4場勝差，與第二的廣島鯉魚則是8場勝差，和首位阪神虎更是已經有高達14.5場勝差。漸行漸遠的差距說明了這個球季巨人軍的低迷不振、狀況百出。投手群的問題，加上丸佳浩、坂本勇人兩名主力明顯過了巔峰，已經難再期待有過去的成績，更加突顯了岡本和真的重要性，他的表現也成為巨人球迷在2023年球季的最大安慰。

27歲的岡本和真在8月6日演出生涯第一次的單場3支全壘打，使得他達成了連續6年單季30轟的偉大成就。日本職棒史上過去只有8名打者創此紀錄，王貞治19年至今仍是史上第一，再來是秋山幸二的9年，「酷斯拉」松井秀喜在赴美挑戰前連續7年都打出30支全壘打，岡本和真明年就可以向巨人軍的大前輩酷斯拉挑戰。

松井秀喜在赴美前7個球季都打出30轟以上，2004年在洋基的第二個球季也打出31轟，經過美日雙重認證是貨真價實的大砲。 美聯社資料照片

岡本和真是在8月加足馬力，單月擊出12支全壘打，得以拋開村上宗隆、牧秀悟等對手，穩居第一。如今他已經達到36支全壘打，在球季還剩下24場比賽的情況下，相當有機會創下生涯第一度的單季40轟，寫下個人新高（原個人最多全壘打為2021年球季39轟）。

另外，岡本和真在9月1日擊出生涯通算第200支全壘打，以27歲2個月達成成為史上第6年輕的達成者。生涯花了837場，比起1999年松井秀喜的841場還快了4場比賽達成，都是相當不容易的紀錄。

去年岡本和真擊出30支全壘打，雖然延續了連續5年30轟的紀錄，全壘打數也是聯盟第二，不過卻遠遠輸給了56支全壘打的村上宗隆。岡本和真不僅原先設定的全壘打王三連霸目標落空，而且全壘打的支數差距被村上宗隆拉開到高達26支之多，對岡本來說相當顏面無光。然而，今年岡本可說徹底扳回顏面，不僅生涯第三座全壘打王已經是囊中物，也是目前兩聯盟唯一的30轟打者（洋聯最多為淺村榮斗23支；央聯第二牧秀悟、村上宗隆25支），呈現近年來相當特殊的獨走態勢。

另外一個值得關注的是打點項目。目前暫居央聯打點王的是牧秀悟90分打點，岡本和真則是85分緊追在後，差距只有5分打點。2020-2021年球季，岡本和真分別以31轟、97分打點以及39轟、113分打點成為中央聯盟雙冠王，去年原本他的目標是成為史上「雙冠王三連霸」的第3人，不過最後全壘打王差距過大之外，打點也只能以82分排第五，與村上宗隆的134分更是遙不可及，因此輸得沒話說。日本職棒史上能夠連續3年達成這項成就的只有2名選手，分別是王貞治、野村克也，都是日職史上偉大的傳奇打者，但最終岡本和真距離這項成就有相當大的距離，也可見難度真的很高。

今年岡本和真捲土重來，相當有機會重拾這兩大個人獎項。今年他不僅成為低迷中的巨人軍最大支柱，個人也可以扳回去年被減薪的屈辱。去年底岡本被減薪3,000萬日圓使得年薪來到2億7,000萬日圓，是進職棒之後最大幅減薪。而他今年的成績以及貢獻度遠超過坂本勇人（6億）、菅野智之（5億）、丸佳浩（4.5億）、中田翔（3億）等陣中高薪球員，岡本和真年底的「薪事」也值得關注。