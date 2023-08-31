肘傷後拿不到5億美元合約？ 大谷翔平急需團隊創意解圍

當大谷翔平右手肘韌帶再度撕裂傷時，許多酸民開始狂嘴大谷，『硬要二刀流吧，玩壞了吧』、『自作自受了啦』。但這三年來，大谷給了棒球迷之前想都不敢想的夢幻二刀流神技，寵壞了我們，結果我們還要這樣造口業，實在有失厚道。

但不可否認的，大谷的二刀流在在挑戰人類體能極限。大都會總教練休瓦特這樣形容投手：「當你投球時，你的肩膀和手肘是在流血的。」投球的動作會將人類手臂的關節、韌帶、肌肉操到極致，每五天要衝山頂一次，剩下四天得要休養。但大谷在人家養護的時候，他還要打擊，這種操法實在很像將車子一直保持在最高轉速的狀態，每天過著刀口舔血的日子。

大谷翔平每一場比賽幾乎都是在挑戰人體極限，即使受傷後還是奮戰不懈，球迷看了很難不被他感動。 美聯社

貝比魯斯在1915年到1918年主要是以投手的身份出賽，他只有一個賽季能夠投100局以上，並且以打者的身份打400個打席以上，那是在1919年的時候，也就在這年，他展現成為大聯盟史上最偉大打者的潛質，而在這一年貝比投球的份量明顯減少，成績也只是一般般，自此之後，強如魯斯也知道他沒辦法投打兩者兼修，在他接下來的大聯盟生涯，他只有再登板四次。

歷史上在貝比魯斯之後，下一個投100局，打400打席以上的人就是大谷，事實上今年是他連續第三季投130局以上，打席超過550個。大谷在2021年拿MVP時，他打出了大聯盟第三多的46轟，只比第一名的裴瑞茲（Salvador Perez）和小葛雷諾少兩支，還順便登板了23場，自責分率3.18。去年大谷看著法官拿到MVP，但他成為大聯盟最難打的投手，以全聯盟最高的三振率，交出2.33的自責分率，要不是投球局數比人家少很多，他的塞揚獎排名應該不只第四。今年他在大部分的時間都是大聯盟的全壘打王兼對手打擊率最低的投手，目前雖然投球封關，但打擊還是不停歇，平均每場比賽0.34轟，按照這個進度下去，大谷球季結束時會交出54支全壘打的成績，雖然沒辦法打破美聯紀錄，但起碼是天使隊史最多。

大谷翔平目前擊出44支全壘打，遙遙領先白襪羅伯特的34轟，拿下美聯全壘打王不是太大的問題，也應該能打破葛勞斯保持的47轟天使隊紀錄。 美聯社

大谷的傷無疑出現在最糟糕的時刻，為他二刀流的未來劃下一個大大的問號，也讓外界原本期望的史上最巨約可能落空，但即使如此，把投手大谷扣掉，單單就打者翔平來說，資深棒球記者羅森索（Ken Rosenthal）還是預測有五億美元的身價。他不只是全壘打王，他還在長打率和攻擊指數兩個項目都第一名，長打率高於貝茲0.052，攻擊指數也贏0.54，他還是美聯盜壘前二十傑，fWAR值僅次於貝茲和弗里曼，而這兩個人的合約分別是12年3億6500萬和6年1億6200萬美視。目前大聯盟最大張的合約還是楚奧特的12年4億2650萬美元，是神鱒在27歲時簽下的，而明年將是大谷的29歲球季，即使比楚奧特少拿兩年，但十年合約絕對在射程範圍內。法官在30歲拿到的洋基續約也有九年，目前看來這種巨星續約簽到39歲是個趨勢。

索托在去年球季拒絕國民隊15年4億4000萬美元的續約，為了就是要在26歲賽季挑戰自由球員市場，目前市場認為他的身價上看五億，甚至六億。不過我們剛剛說的這些球員，可能沒一個人的行銷價值超越大谷，他加入任何一支球隊，都會讓球團賣更多商品和門票，這是未來買家在下手時絕對會考慮進去的。

大谷翔平是大聯盟的超級球星，商業價值無人可比，給他天價合約一點都不過份。 美聯社

大谷不管要不要動第二次Tommy John手術，明年再固定登板的機率都微乎其微，不過打擊部門不用擔心，因為他在2018年10月1號第一次動TJ，隔年5月9號就重新站上打擊區。如果大谷將來還是執意要二刀流，最可能的方法是先簽一至二年的短約，等他的手肘經過一整年的休養之後，2025年再復出投手丘，然後再尋求長約。這當然有其壞處，屆時大谷已經年過三十，球隊願意給長約，先決條件都是要把球員巔峰時期盡量拉長，後面的退休金球季越少越好，年過三十再簽，會大幅影響合約長度。

以大谷對二刀流的執著程度，也許他的經紀人團隊在尋求天價合約的時候，得要用各種有創意的方式，才能滿足大谷翔平的願望。