中職／用速度彌補火力不足 悍將總算打造出宇宙邦球風

富邦悍將自接手義大犀牛以來，球隊無論教練、球員都頻繁更替，戰績每況愈下，始終找不到適合的球風。而丘昌榮接掌帥印的兩年，悍將都繳出匪夷所思的成績，上半季以極低的勝率，早早退出競爭行列；下半季卻有不一樣的風格，去年勝率超過五成，今年更是有機會問鼎季冠軍。

悍將這兩年其實有個共通點，在例行賽開季時，打線仍多以較有資歷的球員為主，年輕一代球員為輔。因此上半季總是以自由發揮，或是強攻為進攻主軸，一度還在全壘打榜上領先。只是球不再彈後，各隊投手群在季中越來越上軌道，悍將打線反而佔不到上風，打不出安打就更別說得分了。因此也悍將都成為最不會得分的球隊，甚至慘遭對手投出無安打比賽，還有多場比賽只得0或1分。

當悍將出現戰績不佳後，球隊打線就開始大幅調整。年輕化的打線讓教練團可以運用更多的戰術，因此下半季都收到不錯的效果。去年他們就運用大量的「小球戰術」，用觸擊、偷點、盜壘、跑打樣樣來，今年更是運用的淋漓盡致，尤其是盜壘成功率極高，目前24場比賽已經跑出36次盜壘，比其他隊多了16次以上，僅比上半季60場比賽的38次盜壘少2次，即使對手知道他們會跑，卻也抓不到。

悍將在下半球季瘋狂採用速度戰，還曾經連來不及回壘都可以跑成盜壘成功，這樣的腳程當然要拿來當做球隊優勢。 聯合報系資料照片

「小球戰術」並不是悍將使用，在球隊前身還叫做義大犀牛時，隊中有林益全、高國輝、胡金龍等強打者，但考量整體打擊火力仍不如其他隊，當時的總教練葉君璋就靠著許多戰術打天下，甚至在台灣大賽智取總冠軍。不過富邦接手球隊後，對於打線大肆補強，加上球員老化，更難施行戰術。在葉君璋離任後，接手的陳連宏曾擁百轟成績又出身打擊教練，以及後續的洪一中則來自暴力猿，他們都認為盜壘成功率低，所以戰術執行相對較少。

過去悍將大多以林哲瑄、李宗賢、王正棠及申皓瑋較常執行速度戰，去年他們網羅王勝偉，今年再加上葉子霆破繭而出，打線有六位快腿，其他如范國宸、周佳樂也具有一定腳程，戰術自然很好下達。尤其他們現在以葉子霆、李宗賢、王勝偉的912連線，更是用速度展現極佳的破壞力，可以彌補火力的不足。

一位好的二棒打者，可以執行戰術來串聯中心打線，王勝偉至今展現不錯的腳程，讓團隊速度戰又多一位快腿。 聯合報系資料照片

要執行「小球戰術」，在攻擊策略上必須有所調整，可以發現悍將打線擊球減少揮大棒，更多的是力求精準的擊中球，不求長打的攻擊方式，自然增進了團隊打擊率。當壘上有人，就有增加戰術的機會，下半季的得分效率，悍將僅不如桃猿，但主要是因為樂天擊出多一倍的全壘打，壘打數更是多了快2成，自然會比較容易得分。而悍將能夠在則是靠速度搶攻得點圈，或是靠戰術取得分數，雖然比較費工，對戰暴力猿更是居於劣勢，但卻是悍將目前的最佳模式。

一直以來樂天給人暴力猿印象、中信有強攻打線、統一則是外野三鬼、味全有小葉再生工廠等，富邦卻總給人「季前宇宙邦，開季刷富邦」的形象。經歷這麼多年嘗試，「速度戰」目前看起來是最適合悍將的攻擊方針，不求長打雖然辛苦些，但可以提升打擊率，還能增加得分效率，總算有適合宇宙邦的球風了！