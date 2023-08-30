天才的成就總伴隨遺憾 史特拉斯堡戲劇性生涯總回顧

美國時間8月25日，華盛頓郵報作家斯維路加（Barry Svrluga）投下重磅消息：2009年選秀狀元、19年世界大賽最有價值球員、國民隊王牌史特拉斯堡（Stephen Strasburg）將於下個月9日正式對外宣佈退役，這個消息讓下半季戰績看漲、來年有望收成的國民蒙上了陰影，遺憾這位自家培育的球星最終仍不敵傷病，以這樣的方式結束球員生涯。

自2005年移師華盛頓，國民隊勝率連年不滿五成，作為09的選秀狀元，史特拉斯堡與隔年第一順位的哈波（Bryce Harper），投打雙雄被視為帶領球隊走出黑暗時期的救世主，巧合的是，國民在2010年以一年200萬美金網羅「台灣之光」王建民加盟，意外提升了台灣球迷對這支球隊的能見度（順帶一提，史特拉斯堡生涯的第一發全壘打，面對的正是當時效力於金鶯隊的陳偉殷），媒體也以「天才小史」此等美譽盛讚這位備受矚目的農場新秀。

2010年6月8日晚間7點05分，21歲的史特拉斯堡以菜鳥之姿登上大聯盟投手丘，國民主場擠滿超過4萬名觀眾進場，該年國民隊的平均進場人數才不到2萬3千人，由此可知國民球迷肯定抱有相當大的期待，沒想到的是，史特拉斯堡的初登板遠超所有人的想像：7局失2分，並飆出14次三振，首秀就追平隊史單場三振紀錄，速球與變速、曲球的搭配讓海盜打者難以招架，另外，共計94球的投球數中，有34球的時速超過98英里，這在當時的時空背景實屬罕見，《運動畫刊》的寫手就稱，史特拉斯堡繳出他所看過「最令人血脈賁張的投手處女秀」。

史特拉斯堡大聯盟生涯初登板 影片來源：大聯盟官方網站

然而在初登板的三個月後，史特拉斯堡馬上面對即將困擾他整個職業生涯的難題——傷病，同年7月，他因右肩發炎進入傷兵名單，然而在回歸先發的3場後又傳出明顯傷勢，8月，國民球團對外發布聲明，透露史特拉斯堡手肘內側副韌帶（UCL）撕裂，必須接受韌帶移植（Tommy John）手術，賽季報銷外，還得面對長達一年半的復健，生涯的第一個大聯盟賽季就此告終，留下12場出賽、主投68.0局送出92次三振，防禦率2.91、FIP 2.08的頂尖成績。

2012賽季是史特拉斯堡重大的轉捩點，走出漫長復健的他終於迎來生涯第一個完整賽季，該季先發28場吃下159.1局，並送出多達197次三振、防禦率3.16，也首度入選明星賽，國民球團相當重視這位超級新星的癒後狀況，季前就限制史特拉斯堡的投球局數在160局內，但尷尬的是，當年國民98勝64敗，以國東龍頭之姿殺入季後賽，面對難能可貴的爭冠機會，陣中王牌是否關機成了總管瑞佐（Mike Rizzo）難題，最終球團仍堅持原則，將史特拉斯堡排除在季後賽名單外，最終國民在分區系列戰中敗給聖路易紅雀，而這「一輪遊」的標籤如夢魘般持續糾纏著國民隊，即便接下來的6年的陣容都極具競爭力，但他們就是無法突圍，14年不敵巨人、16年飲恨道奇、17年則止步於衛冕軍小熊，不禁令人思考，若當時選擇拚一把，讓史特拉斯堡於季後賽登板，那麼2012年的結局是否有所不同？

在經歷2013、14兩個健康的賽季，傷病在15年再度找上史特拉斯堡，該季先發23場繳出11勝7敗、127.1局送出155次三振、防禦率3.46，而國民也於該年簽下強投薛則（Max Scherzer），在後者一場接一場改寫歷史的投球表現下，史特拉斯堡似乎不再是陣中最令人興奮的球員，在15年到18年期間，他也陸續因背部、手肘等傷勢而無法參與全程賽事，不過，國民仍端出一份7年總值1億7500萬美金的延長合約，當中包含19、20年的球員選擇權，來綁定這位自家培育的球星直到30歲。

國民隊於2015年簽下塞揚強投薛則(右)，該年的開幕戰先發也由他擔綱，在一場接一場改寫歷史的投球表現下，史特拉斯堡不再是陣中最令人興奮的球員。 美聯社資料照片

18年季末，當時被譽為救世主之一的哈波成為自由球員，與同為國聯東區的費城人簽下一紙13年3億3000萬的破紀錄大約，加上前一年未能叩關季後賽、19賽季開局甚至打出19勝31敗的難堪戰績，國民的奪冠窗口眼看就要闔上，然而球隊卻上演大逆轉戲碼，史特拉斯堡全季出賽33場、戰績18勝6敗外，還投出生涯次高的209局、251次三振、3.32的防禦率，全隊在良好的化學效應下團結一心，成功以外卡身份擠進季後賽，而這次他們不僅突破了一輪遊的心魔，一路向上攀升，不僅在國聯分去系列戰擊敗了例行賽106勝的道奇、4戰橫掃同為外卡的紅雀，成功挺進隊史首次的世界大賽，對手是例行賽拿下107勝的太空人，國民雖率先於客場奪得兩勝，主場卻苦吞三連敗，面對輸不得的壓力，史特拉斯堡挺身主宰太空人打線，第六戰繳出8.1局失2分的關鍵好投，最終球隊也於第七戰逆轉勝，笑納隊史第一座世界大賽冠軍金盃，史特拉斯堡獲選世界大賽最有價值球員，整個季後賽他吃下36.1局、47次三振、自責分率僅1.98，並拿下5場勝利未嘗敗績，關鍵時刻的力壓群雄的實力不言而喻，也將自己的名諱成功寫入史冊。

2019年季後賽，只要史特拉斯堡登板，球隊戰無不勝，他也順利奪下世界大賽MVP。 美聯社資料照片

季末，史特拉斯堡跳出合約，國民球團則展現最大誠意留人，雙方簽下一紙7年2億4500萬美元合約，怎料這是噩夢的開始，接下來的3年，史特拉斯堡多次進出傷兵名單，球速也不若以往，2020至22年這段期間，他只出賽8場，31.1局的投球局數、自責分率6.89，現年35歲的他，上次投球要追溯至2022年的6月。

近年國民在陸續送出冠軍隊球員換取未來後，重建之路似乎看見曙光，他們在2023的下半季的表現出色，原本有望待史特拉斯堡回歸，經驗傳承新人、以王牌之姿重返投手丘，怎料球迷們等到的是如此消息，史特拉斯堡的神經傷勢未能痊癒，不僅無法延續球員生涯，甚至已經嚴重到影響生活起居，高掛球鞋實在是不得已的決定。

綜觀史特拉斯堡的大聯盟生涯：113勝62敗、1470局、1723次三振、防禦率3.24、累積32.3的WAR、3度入選明星賽、1次世界大賽MVP，就結果而言，他成功扛下了國民救世主的名號，看似劃下漂亮的句點，但你我深知，若能保持健康，他的成就絕不只如此，可惜天才的成就總是伴隨遺憾，作爲球迷，我們只能感謝他帶來的美好回憶，期望他盡快康復，並好好享受退休生活。

2019年世界大賽第6戰史特拉斯堡精彩投球剪輯 影片來源：大聯盟官方網站