身為德國隊不動核心 為何施羅德回NBA終究是替補咖？

今夏備戰世界盃的德國男籃在熱身賽打出令人驚艷的表現，先是狂勝有李凱爾(Kyle Anderson)加入的中國隊49分，後續對上對上團隊戰力更堅強的美國隊與加拿大雖然都以輸球作收，但兩場球賽都有贏球機會，比賽張力十足著實精彩。

本屆德國男籃扣除效力於獨行俠的克萊柏(Maxi Kleber)缺陣外，國家隊可說是精銳盡出的一時之選了。 其中，打頭牌的仍是後諾威斯基時代後的國家隊核心，主力控球施羅德(Dennis Schroder)。搭配未來接棒的德國新希望，全能前鋒華格納(Franz Wagner)以及其哥哥中前鋒華格納(Moritz Wagner)，以及近期熱身賽表現出色的禁區悍將泰斯(Daniel Theis)，中鋒沃格特曼(Johannes Voigtmann)與射手奧布斯特(Andreas Obst)等人，整體戰力不容小覷。

德國隊中鋒泰斯在NBA同樣表現也不出色，但回到德國隊時就會變得異常強悍。 擷圖自FIBA官方網站

德國隊在去年歐錦賽勇奪銅牌，今夏依舊在施羅德的穿針引線下，展現讓人激賞的活力。德國隊的內線已不再是過去德佬時代移動緩慢的傳統型中鋒。6尺8吋的泰斯從NBA回到國際賽場上化身禁區野獸，能翻身跳投，能抓板攪和，和施羅德的高位擋拆走位搭配也相當純熟。

而施羅德搭檔6尺11吋的高大內線組沃格特曼、華格納，也讓隊友們釋放自身優勢，無論是低位要到球的單打，或者施羅德切入後的給小球跟進，德國基本上連中鋒都有著不錯的移動能力。

施羅德在國家隊無論是得分或助攻表現都比在NBA更出色，一球在手的他也打出創造力，三場對上中國、加拿大與美國的球賽，場均約上場26分鐘就能送出8.3次助攻。他在場上擁有無限球權，從盤帶運球、外線投射、突破上籃與製造犯規的能力，展現其球風滑溜刁鑽，還有點保羅(Chris Paul)的味道。

德國隊在施羅德半場準備發動時會拉開足夠的強弱邊分明，讓他能選擇是要自行切入或是呼叫隊友擋拆去製造攻勢。在施羅德的引導下，德國隊的球賽表現出不錯的空間感，搭配另一名發動機華格納的傳球或是進攻終結，全隊在攻守兩端頗能符合現代籃球潮流，彼此間互相能分工掩護、空手走位與傳球，幫助他們打出順暢的風格。而以施羅德個人來看，他最弱勢的是身材瘦弱導致對抗性不足，防守容易形成打點對象，也透過了國際賽更強調團隊聯防的方式得到掩護。

本屆世界盃德國和澳洲、芬蘭、日本同一組，若施羅德能持續領袖般的好表現，球隊相當有機會以分組前兩名晉級下一輪。但回到職業賽場上來看，在國際賽看似強一個檔次的施羅德，回到NBA為何只能當個替補的料，為何近三個賽季換了三套球衣呢？

首先，NBA沒有球隊會願意給施羅德海量的球權，圍繞著他作為建隊核心，擔當組織指揮官還可以，但不要期待他能有穩定的得分，更別提防守。施羅德在NBA的生涯投籃命中率43%，三分球33.7%且出手不快，他個人的進攻手段主要仍依賴第一步的過人去做到上籃或是拋投。

在NBA，即便他能過掉第一名防守者，隨之而來的二三線補防，不論是正面協防或是來自後方的追防，充斥著體能怪物的戰場是沒辦法讓施羅德像在國際賽一樣，每球都像切豆腐般的遊走自如。只要他的突破沒辦法利用速度全拍過人，即便是不收球的情況下，他光靠著側著身子的下手上籃，也很容易被對手封阻，或者根本沒出手機會。

施羅德(左)的打法在NBA場上是經常吃不開，不但沒有大量球權，他切入時不容易出手，也常受到對手的封阻。 歐新社資料照片

當防守者施加身體碰撞強度，施羅德失去平衡後便可能彆扭出手，或只得把球交出去給隊友。像是德國對上美國隊的熱身賽中，可以看到即便施羅德拉開空間殺到油漆區，仍不容易完全擺脫美國隊的貼身換防，迫使他只得單手不收球的下手上籃，卻屢次被美國隊協防禁區的球員給封蓋下來，回到職業隊中更不可能讓施羅德有這樣多方嘗試失敗的機會。

此外，施羅德發動攻勢多集中在右側切入，若不是速度上有明顯優勢或是隊友掩護紮實清出路線，施羅德這招突破在更高殿堂就可能吃不開。這都還不包含個人防守的部份，在沒有了團隊聯防的保護傘，施羅德防守被打點的問題將被放大檢視。

施羅德自從2020-2021賽季尾聲拒絕搭上了湖人開出來的4年8400萬美金的運鈔車後，便在自由市場上乏人問津。與綠衫軍一紙不到600萬的一年短約沒走完又被交易到火箭，上個球季重返湖人後，才算是又穩定下來。NBA新賽季，施羅德則以兩年2600萬美金轉戰頓失主控的多倫多暴龍，有機會讓在虛位以待的位置上得到發揮，但很難像他能打得有如在德國隊時的虎虎生風了。

除了他擔任先發能達到以助攻組織優先，進攻為輔的改變，不然在聯盟中較適合施羅德的角色還是以第六人上來改變節奏的奇兵策略，或是擺在第二梯隊率領替補球員會是比較合適的位置。

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