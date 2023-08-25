史上最佳控球後衛 柯瑞超越魔術強森！

柯瑞最近在直播中聊起「史上最佳控球」話題，柯瑞讚揚「魔術」強森，也很榮幸可以跟史上最佳控球後衛之一魔術強森相提並論，柯瑞認為自己配得上史上最佳控球。

柯瑞言論自然引起許多NBA「古人」不滿，「籃球之神」喬丹不甘寂寞在個人社群讚揚魔術強森的偉大和獨特，意有所指否決柯瑞自認史上最佳控球觀點。別人就算了，喬丹的話和分量總能引起球迷關注和媒體跟風。

喬丹、詹姆斯誰是山羊「GOAT」(史上最佳球員)？柯瑞、魔術誰是史上最佳控球？接下來肯定要成為球迷、媒體爭論不休話題。

北美四大職業運動中，NBA是最特別一個聯盟，國際化最快，全球化最廣，聯盟也經常打傳奇球星這張「神主牌」做為行銷和社群關注利器。但北美四大職業聯盟也只有NBA經常在「貴古賤今」，已經退休傳奇球星總認為自己偉大不朽難以被超越，榮耀地位不會動搖，球迷也喜歡熱吵「貴古賤今」話題。

80年代NBA更強硬更具對抗性一再被神化，90年代NBA最美好輝煌史蹟一再被銘記，我都經歷過，更見證所有傳奇、比賽、球風和歷史傳承。你可以讚揚喬丹是山羊，我同意，但詹姆斯已經成為史上最佳，他偉大生涯、所有不朽傳奇、10年九度帶領三支不同球隊打進總冠軍賽，早已取代山羊這個位置，詹姆斯擁有比喬丹更偉大生涯和成就。

喬丹(左)和詹姆斯(右)誰才是史上最偉大的NBA球員？這是一個已經爭論已久的話題，兩人各有龐大的支持者。 歐新社資料照片

柯瑞現在的成就和影響力，已經可以排進史上前10球星。你可以認為魔術強森是史上最佳控球，我同意，但柯瑞改變籃球，連續五年帶領勇士打進總冠軍賽，八年六度帶領勇士打進總冠軍賽，柯瑞改變比賽、重新定義投籃、改變籃球戰術、顛覆傳統控球的歷史地位，早已超越世代和人們認知。柯瑞在史上最佳控球這個位置上的成就和影響力，一如詹姆斯在史上最佳球員這個位置上的統治力，震古爍今，影響未來。

現代NBA比以往更困難、更具挑戰性的地方在於「競爭」，每支球隊都跟著遊戲規則和薪資上限在調整改變，任何一個超級球星和超級球隊都更難保持長期統治力和競爭優勢，因為世代一直在變，新人輩出，超級球隊每年都可能出現，扭轉聯盟生態。

詹姆斯10年九度帶領三支不同球隊打進總冠軍賽，三支球隊都能贏得總冠軍，這是無法超越的傳奇。柯瑞八年六度帶領勇士打進總冠軍賽，四度奪冠更是不朽紀錄，做為控球後衛，柯瑞能打無球跑動，擁有史上最佳投籃和跳投，他的一對一擋拆、創造進攻空間能力更是被低估，史上沒有那一個控球後衛在有球、無球情況下，無時無刻都被層層包夾、圍堵、死釘。

80、90年代NBA不會有這種防守戰略和圍堵，如果柯瑞在80年代NBA打球，他在三分線外的投籃、擋拆、命中率和突破，肯定被當做是外星人，那是比喬丹更無法防守的球員。

柯瑞(右)如果去90年代打球，應該是會比喬丹更難防守。 歐新社資料照片

幾十年前美國職棒大聯盟(MLB)，球速150公里投手屈指可數，現代MLB投手動不動就是160公里速球，當年超凡打擊者在當代美職要面對更完美防守、球速經常在150公里以上速球，那種壓力和挑戰難以想像。

我討厭「貴古賤今」，更不喜歡「貴今賤古」，世代一再被翻新、超越，這是歷史發展脈絡，球員球技、個人能力、攻防戰術一再被挑戰和升級，這就是職業運動最重要發展和迷人精髓。我同意喬丹、魔術史上最佳地位和不朽傳奇，但我認為詹姆斯和柯瑞已經重新鑄寫歷史，改變籃球，把NBA和籃球推向更高位置，他們也把自己名字、成就和偉大生涯刻在史上最佳的總統山上。

我喜歡喬丹的主宰力和非凡表演，我更欣賞魔術強森的花俏控球和控場能力，但詹姆斯完美生涯和成就已經改寫歷史最佳，柯瑞也正在改變歷史最佳控球定義，這就是當代NBA最偉大時刻。

或許30、50年後會有另一個史上最佳取代他們，這是NBA最美好世代和期待。