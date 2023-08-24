下半季未被開轟 菊池雄星從發球機變聯盟最佳投手

挑戰大聯盟已邁入第五年的菊池雄星，相較於其他日籍球星一直都是討論度較低的一位，因為他在前四年並沒有太特別的建樹，通算防禦率高達5.02，算是愧對於他超過千萬美元的年薪。但他卻在今年下半季突然脫胎換骨，整季防禦率已降到3.52，下半季更以1.7的fWAR與釀酒人隊的培洛塔(Freddy Peralta)並列全聯盟投手第一位，這是過去很難想像的。

菊池在2019年球季以4年5600萬美元的合約加盟水手隊，後來這被證明了是紙糟糕的合約，他在水手三年雖有入選過一次明星賽，但總計防禦率卻高達4.97，實際表現與身價有極大的落差。這紙合約後來還被拿來與千賀滉大5年7500萬的合約來做比較，以凸顯大都會簽下千賀是多麼划算。菊池在合約第四年選擇跳脫，去年以3年3600萬的合約加盟藍鳥隊，但第一年又是投得奇差無比，防禦率不但是更不理想的5.19，他的fWAR值-0.7甚至表示他已成球隊的負資產，最後甚至被丟去牛棚。

菊池雄星真的變得非常厲害，連主審都不禁懷疑他是否塗了什麼東西？ 美聯社

今年菊池從輪值第五號投手重新出發，明星賽前他的4.24防禦率相較於去年已有明顯進步，到了下半季他則開始突飛猛進，已累積了9勝4敗、133局、3.52防禦率、1.23WHIP、9.3三振率與2.4保送率的優異成績。他的多項數據已是生涯最佳，包括防禦率、WHIP、保送率、及3.83的三振/保送比等。

菊池下半季已主投7場、39.2局，累積2勝1敗、1.82防禦率、1.08WHIP、9.5三振率與2.0保送率的成績。其中防禦率與1.7的fWAR值都是全聯盟第1，儼然已成為下半季表現最佳的投手之一。

菊池雄星今年在上半季的表現已經比去年要好很多，防禦率能維持在4上下，去年在8月初已經開始進入5字頭。 美聯社

基本上明星賽後的菊池與先前完全判若兩人，上半季的他還是個全壘打製造機，被全壘打率2.1是全聯盟最糟糕的，但下半季他卻完全沒被打任何一發全壘打，也是全聯盟唯一還沒被轟的先發投手。他上下半季最大的差異就在於滾地球與高飛球的出現機率，他把滾飛比由上半季的0.87大幅提升到1.39，其中滾地球比率由全聯盟第10少的37%增加到43.4%，飛球比率由第9多的42.6%驟降至第16少的31.1%。打者面對他的擊球仰角也由全聯盟第16高的14.8降到12.9，出色擊球率(barrel%)也由第5高的10.8%大幅降到第2低的2.8%。這些數據都反映出菊池下半季不再讓球亂飛，並把球留在場內的超高績效。

在球路上，菊池下半季將球路使用化繁為簡，90%的機率只使用四縫線速球與滑球，並收到了一定的成效。他的四縫線速球用量從43.8%提升到全聯盟第6多的51.3%，滑球由33.9%增加到38.9%，也是第6多。原本變速球有14.3%的使用率則大幅降至4.3%。而他的速球球種價值(Pitch Value)在下半季為全聯盟第3的8.2，滑球球種價值5.1則排名第5。

菊池雄星把投球簡單化，主要武器集中在四縫線速球與滑球，結果收到了很大的成效。 美聯社

菊池今年突如其來的蛻變，總算讓他得以加入大聯盟的日籍強投行列。他過去曾在2019及2021年被轟36與27發全壘打，排在該年第2與第10。今年下半季他不但擺脫了發球機的惡名，甚至連1轟都沒給對手，讓人期待全新的菊池雄星能走到球季結束，成為藍鳥隊倚重的新王牌。