快訊

郭台銘選定了？綠議員曝「台灣阿銘連署規劃」連署書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／九月狂象想再重現 兄弟還缺奇兵挺身而出

聯合新聞網／ Tzuyi
中信兄弟本季戰力依然雄厚，但總是少了Key Man帶領。想要晉級季後賽，需要比照過去打出一波狂象高潮，就看哪位奇兵能挺身而出了！ 聯合報系資料照片
中信兄弟本季戰力依然雄厚，但總是少了Key Man帶領。想要晉級季後賽，需要比照過去打出一波狂象高潮，就看哪位奇兵能挺身而出了！ 聯合報系資料照片

在兄弟象時期，黃衫軍曾在1992年至1994年，及2001年至2003年，兩度完成三連霸。變身中信兄弟後，在2021年擺脫七年六亞厄運，總算拋下黃色彩帶，並且兩年都以4勝0敗橫掃對手，順利取得二連冠。今年他們將挑戰難得的隊史第三度三連霸榮耀，可惜目前還未取得季後賽門票，全年戰績僅暫居第四，可能連晉級都有危險。

雖然中信兄弟現在戰績沒有落後很多，而且早被預期挑戰三連霸會碰到很大的阻礙，不過檢視團隊表現確實不如預期。目前兄弟投、打都出現問題，投手方面人手不足，逼得球隊只能捨棄去年台灣大賽優秀球員福來喜，來增加洋投名額救火；打擊方面，火力串聯不佳的問題仍在尋找解方。實際上他們能夠取得二連冠，並且在台灣大賽勢如破竹的打出8連勝，前兩年也不是一路順遂，重點在於總是有奇兵能挺身而出。

2021年他們投手問題更多，外援只有德保拉夠給力，加上疫情影響無法隨時補強，只能讓從2018年就轉戰牛棚的鄭凱文重操舊業擔任先發，反而拿下個人中職生涯最佳的12勝成績；牛棚方面則有東山再起的官大元，他連續31.2局無責失分，替球隊守下不少勝利。打擊方面原本沒太多問題，但季末打線意外急凍，林智勝及時跳出，接連以再見全壘打及滿貫全壘打來大幅提振士氣，讓原本低迷的氣勢又再度衝到最高潮，並且帶進季後賽。

鄭凱文當年重返先發當奇兵，並非客串演出，而是穩定輸出，不但投出個人最佳成績，還幫助球隊拿下全年第一。 聯合報系資料照片
鄭凱文當年重返先發當奇兵，並非客串演出，而是穩定輸出，不但投出個人最佳成績，還幫助球隊拿下全年第一。 聯合報系資料照片

2022年中信兄弟本來組成超強洋投陣容，卻意外地表現非常不穩定，外援還紛紛求去，加上疫情干擾，同樣一度只剩下德保拉坐鎮，其他輪值還差點排不出來。不過9月卻出現一波狂象高潮，整月繳出16勝5敗的佳績，其中一度打出9連勝，而且還完封對手5場，成為他們逆轉戰局挺進季後賽的關鍵。其中最令人驚豔的奇兵，就是首轉先發的吳哲源，他單季11連勝及先發9連勝，讓球隊不用執著於洋投。打擊方面原本包含張志豪、周思齊及詹子賢等大批主將陷入低潮，但林書逸、陳文杰岳政華竟能適時補上。

吳哲源是中信去年先發輪值的奇兵，不但讓自己奪得最佳進步獎，更是幫助球隊挺進季後賽的關鍵球員之一。 聯合報系資料照片
吳哲源是中信去年先發輪值的奇兵，不但讓自己奪得最佳進步獎，更是幫助球隊挺進季後賽的關鍵球員之一。 聯合報系資料照片

今年球季中信兄弟一路跌跌撞撞，上半季還一度淪為墊底，不過6月曾打出一波9連不敗，還衝上第二名，可惜後繼乏力又掉回第四名。下半季目前還有40場比賽，中信落後首位4場，全年度則是與第三名差2場，都是第四名，但都還在可追趕範圍。

無論助總或恰總本季都持續幫球隊找尋可用之兵，打線的奇兵就是去年連台灣大賽都無緣的張志豪。前13年職棒生涯他都是防守外野，今年為了找更多機會而改練一壘，他除了補上守備空缺外，還貢獻超過10轟，是兄弟最能扛住第四棒重擔的球員。只是他近來手部骨裂將缺陣一段時間，其他球員對於四番似乎有魔咒般都打不好，造成球隊打線串聯出現不小問題，恐怕需要有新的奇兵跳出。

張志豪原本已逐漸淡出中信主力陣容，今年東山再起成為陣中火力最兇猛的球員，但他近來手骨斷裂，兄弟還找不到奇兵來扛下缺口。 聯合報系資料照片
張志豪原本已逐漸淡出中信主力陣容，今年東山再起成為陣中火力最兇猛的球員，但他近來手骨斷裂，兄弟還找不到奇兵來扛下缺口。 聯合報系資料照片

中信在投手方面今年還是深受外援不振之苦，而且德保拉雖然仍是王牌，但壓制力稍有下滑，還需要再做調整。他們有包含鄭浩均及余謙等新勢力崛起，但穩定度及投球局數也都需要加強，要一夫當關還需要時間磨練。目前他們找來新洋投艾里歐及艾士特，只能祈禱雙艾可以有所貢獻，或是本土穩定下來，又或者有其他球員冒出。

上半季中信的9連不敗，靠的是神奇金安不敗之身，還有就是張志豪挺身而出，9戰擊出5轟打下不少分數。下半季黃衫軍又陷低潮中，想要挺進季後賽及挑戰三連霸，不僅戰績要逆轉，氣勢更不能輸人，恐怕還是需要來一波9月狂象才有機會，目前就看哪些奇兵能挺身而出了。

棒球專欄 中華職棒 中信兄弟 鄭凱文 官大元 吳哲源 陳文杰 岳政華 福來喜

相關新聞

中職／九月狂象想再重現 兄弟還缺奇兵挺身而出

在兄弟象時期，黃衫軍曾在1992年至1994年，及2001年至2003年，兩度完成三連霸。變身中信兄弟後，在2021年擺脫七年六亞厄運，總算拋下黃色彩帶，並且兩年都以4勝0敗橫掃對手，順利取得二連冠。

馬恰多之後的超級新星 韓德森能帶金鶯重返榮耀？

試想，在一場已經勝券在握的比賽中，你只差一支一壘安打就可以完成完全打擊。在最後一次的打擊機會，你擊出了深遠的滾地安打。這時你會選擇把腳步放慢，停在一壘，完成難能可貴的完全打擊紀錄，還是要靠著腳程跑上二

菜逼八2023梯上大聯盟 天使是愛才若渴還是揠苗助長？

不像2021年大聯盟選秀般瘋狂，一口氣帶進20位投手，今年的選秀會上，洛杉磯天使隊很客氣地「只」選了9位投手，但依舊靠新秀衝上媒體頭條、震驚棒壇，球團將僅40天職業生涯的菜鳥薛耶爾（Nolan Sch

「職業籃球」這堂課 台灣落後正常發展20年

台灣職籃，正逢多事之秋。林秉聖職籃合約鬧「雙胞」是一樁，PLG職籃聯盟攻城獅緊咬林秉聖跟攻城獅簽下「委任合約」在先，指控T1職籃聯盟新球團台新惡意挖角，林秉聖違反誠信。 台新、攻城獅各有說詞各有

日職／首度恐龍扛狼-我沒K！ 田中將大投出生涯最差成績

仙台育英學園在21日的夏季甲子園準決賽中獲勝，將在23日與代表神奈川的應慶高校爭奪本屆的優勝，去年的優勝仙台育英，今年要挑戰2連霸，而慶應則是要尋求相隔107年的校史第2座優勝，比賽內容精彩可期。

悲情柯爾獨木難支洋基 塞揚獎美夢恐怕也要破滅

台灣時間星期六的主場三連戰首戰，洋基以3:8敗給紅襪苦吞六連敗。賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）緊急召開內部檢討會議。會後布恩宣稱：「我確信狀況即將好轉。」也難怪他會如此信心滿滿，因為隔天

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦