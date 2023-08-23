中職／九月狂象想再重現 兄弟還缺奇兵挺身而出

在兄弟象時期，黃衫軍曾在1992年至1994年，及2001年至2003年，兩度完成三連霸。變身中信兄弟後，在2021年擺脫七年六亞厄運，總算拋下黃色彩帶，並且兩年都以4勝0敗橫掃對手，順利取得二連冠。今年他們將挑戰難得的隊史第三度三連霸榮耀，可惜目前還未取得季後賽門票，全年戰績僅暫居第四，可能連晉級都有危險。

雖然中信兄弟現在戰績沒有落後很多，而且早被預期挑戰三連霸會碰到很大的阻礙，不過檢視團隊表現確實不如預期。目前兄弟投、打都出現問題，投手方面人手不足，逼得球隊只能捨棄去年台灣大賽優秀球員福來喜，來增加洋投名額救火；打擊方面，火力串聯不佳的問題仍在尋找解方。實際上他們能夠取得二連冠，並且在台灣大賽勢如破竹的打出8連勝，前兩年也不是一路順遂，重點在於總是有奇兵能挺身而出。

2021年他們投手問題更多，外援只有德保拉夠給力，加上疫情影響無法隨時補強，只能讓從2018年就轉戰牛棚的鄭凱文重操舊業擔任先發，反而拿下個人中職生涯最佳的12勝成績；牛棚方面則有東山再起的官大元，他連續31.2局無責失分，替球隊守下不少勝利。打擊方面原本沒太多問題，但季末打線意外急凍，林智勝及時跳出，接連以再見全壘打及滿貫全壘打來大幅提振士氣，讓原本低迷的氣勢又再度衝到最高潮，並且帶進季後賽。

鄭凱文當年重返先發當奇兵，並非客串演出，而是穩定輸出，不但投出個人最佳成績，還幫助球隊拿下全年第一。 聯合報系資料照片

2022年中信兄弟本來組成超強洋投陣容，卻意外地表現非常不穩定，外援還紛紛求去，加上疫情干擾，同樣一度只剩下德保拉坐鎮，其他輪值還差點排不出來。不過9月卻出現一波狂象高潮，整月繳出16勝5敗的佳績，其中一度打出9連勝，而且還完封對手5場，成為他們逆轉戰局挺進季後賽的關鍵。其中最令人驚豔的奇兵，就是首轉先發的吳哲源，他單季11連勝及先發9連勝，讓球隊不用執著於洋投。打擊方面原本包含張志豪、周思齊及詹子賢等大批主將陷入低潮，但林書逸、陳文杰及岳政華竟能適時補上。

吳哲源是中信去年先發輪值的奇兵，不但讓自己奪得最佳進步獎，更是幫助球隊挺進季後賽的關鍵球員之一。 聯合報系資料照片

今年球季中信兄弟一路跌跌撞撞，上半季還一度淪為墊底，不過6月曾打出一波9連不敗，還衝上第二名，可惜後繼乏力又掉回第四名。下半季目前還有40場比賽，中信落後首位4場，全年度則是與第三名差2場，都是第四名，但都還在可追趕範圍。

無論助總或恰總本季都持續幫球隊找尋可用之兵，打線的奇兵就是去年連台灣大賽都無緣的張志豪。前13年職棒生涯他都是防守外野，今年為了找更多機會而改練一壘，他除了補上守備空缺外，還貢獻超過10轟，是兄弟最能扛住第四棒重擔的球員。只是他近來手部骨裂將缺陣一段時間，其他球員對於四番似乎有魔咒般都打不好，造成球隊打線串聯出現不小問題，恐怕需要有新的奇兵跳出。

張志豪原本已逐漸淡出中信主力陣容，今年東山再起成為陣中火力最兇猛的球員，但他近來手骨斷裂，兄弟還找不到奇兵來扛下缺口。 聯合報系資料照片

中信在投手方面今年還是深受外援不振之苦，而且德保拉雖然仍是王牌，但壓制力稍有下滑，還需要再做調整。他們有包含鄭浩均及余謙等新勢力崛起，但穩定度及投球局數也都需要加強，要一夫當關還需要時間磨練。目前他們找來新洋投艾里歐及艾士特，只能祈禱雙艾可以有所貢獻，或是本土穩定下來，又或者有其他球員冒出。

上半季中信的9連不敗，靠的是神奇金安不敗之身，還有就是張志豪挺身而出，9戰擊出5轟打下不少分數。下半季黃衫軍又陷低潮中，想要挺進季後賽及挑戰三連霸，不僅戰績要逆轉，氣勢更不能輸人，恐怕還是需要來一波9月狂象才有機會，目前就看哪些奇兵能挺身而出了。