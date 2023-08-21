悲情柯爾獨木難支洋基 塞揚獎美夢恐怕也要破滅

台灣時間星期六的主場三連戰首戰，洋基以3:8敗給紅襪苦吞六連敗。賽後洋基總教練布恩（Aaron Boone）緊急召開內部檢討會議。會後布恩宣稱：「我確信狀況即將好轉。」也難怪他會如此信心滿滿，因為隔天的比賽將由王牌投手柯爾（Gerrit Cole）主投，反觀對手紅襪派出的先發投手克勞佛（Kutter Crawford）六月才正式轉先發且生涯防禦率高達4.78。天時地利人和俱備，中止連敗就在今朝。

然而事與願違，隔天比賽二局上半柯爾被紅襪九棒烏力亞斯（Luis Urias）轟了一發滿貫彈，四局上八棒王寇納（Connor Wong）再補上一隻兩分全壘打。就在柯爾創本季責失新高的同時，豪華的洋基打線則被克勞佛徹底封死，前五局擠不出半隻安打，直到六局下才靠賈吉（Aaron Judge）的陽春砲破蛋——到頭來洋基整場比賽也就只得這麼一分。

洋基打線近來持續低迷，昨天在主場對紅襪竟然全場只打出2支安打，要不是賈吉轟出陽春砲，洋基恐怕就要遭到完封了。 美聯非

賽後布恩照例又說了一堆「明天會更好」的場面話。但事實擺在眼前，任何看過這兩場比賽的人都只會給予洋基四個字的評價：技不如人。之前他們還可以拿「神主牌」賈吉受傷缺陣當藉口，如今賈吉已經回來大半個月而且這段時間打得不差（OPS .929），但他先發的19場比賽洋基照樣狂輸不止（6勝13敗）。正如布恩昨天賽後所說的，洋基這隻全美聯身價最昂貴的球隊如今就只是隻「病貓」（sick animal），任何球隊碰上他們都能踢上兩腳。

洋基會走到今天這一步，冰凍三尺非一日之寒。球季前兩個月整個打線就已明顯欲振乏力。明星賽前他們炒了打擊教練勞森（Dillion Lawson）魷魚，事後證明勞森只是代罪羔羊，下半季洋基打擊表現甚至更糟。明星賽後洋基的打擊三圍只有.227/.316/.365，.681的OPS不但比上半季（.711）低了一截，而且是全聯盟倒數第三。

不僅打擊熄火，洋基投手下半季表現也大為走樣。團隊防禦率從全聯盟第七的3.79暴漲到4.97（倒數第六）。先發投手除了柯爾不是受傷就是狀況「火爆」。去年入選明星賽的的「鬍子哥」柯特斯（Nestor Cortes）下半季只投了一場就因傷高掛免戰牌，幾乎已確定本季不會再回到場上。投出完全比賽的赫曼（Domingo German）酗酒外加大鬧休息室，已提前宣告本季甚至他在洋基的日子已經結束。塞佛里諾（Luis Severino）跟洛登（Carlos Rodon）傷癒復出後表現一個比一個慘，前者防禦率7.98在全聯盟排名倒數第三，後者剛拿到美金破億的肥約就療傷半季，回來又投得荒腔走板（防禦率高達7.33），只先發六場就回到傷兵名單。至於防禦率高達4.76的「廖化」施密特（Clarke Schmidt）雖然整季保持健康，但他的唯一強項似乎也就是保持健康。就連原本是聯盟中首屈一指的洋基牛棚也開始退化。上半季他們救援成功26場僅失敗11次，進階防禦率（FIP）3.77排名聯盟第七，下半季除了FIP上漲到4.08（第14名）外，僅救援成功6次就遭遇4次失敗。

洋基先發投手赫曼日前曾締造完全比賽紀錄，但接下來因酗酒問題與球隊發生衝突，本季宣告提前結束。 路透社

就在洋基全面崩壞之時，只有柯爾一枝獨秀。對已邁入中年的柯爾來說，多年來一直表現優異卻從未拿過塞揚獎應是他球員生涯的最大遺憾。曾兩次被票選為第二名、五次進入前五的柯爾是大聯盟史上除了韋恩萊特（Adam Wainwright）外拿過最多票卻從未得獎的遺珠。今年柯爾顯然做好了萬全準備，從球季第一個月開始就一直被視為塞揚獎最大熱門。直到昨天被打爆前，他的勝場貢獻值（WAR 5.0，依Baseball Reference網站統計）遙遙領先其他美聯投手，防禦率2.76（第二）、WHIP 1.05（第四）、三振166次（並列第四）及156.1局投球（第一）也都是聯盟中的佼佼者。然而即便柯爾表現如此出色，下半季他先發主投的七場比賽洋基也只拿到兩勝。在昨天被打爆後柯爾自己明顯也洩了氣，直呼「在我球員生涯中從未經歷過這種慘狀」。

柯爾生涯曾兩度在塞揚獎投票中屈居第2，另外還有兩次排名第4，本季他有大好機會挑戰生涯首次獲獎，無奈洋基團隊陷入低潮，也可能影響他近來的表現。 美聯社

連續兩天在四萬多名主場觀眾面前被痛宰，如今洋基已落後分區倒數第二的紅襪五場勝差，不但墊底的地位越來越「穩固」，還追平布恩執教期間最多的七連敗。照這走勢，洋基寫下33年來首次分區墊底的不名譽紀錄幾成定局。如果柯爾拿下塞揚獎，還稱得上是他們這個悲慘球季的唯一安慰，然而在昨天被打爆後柯爾的防禦率上漲到3.03，與勁敵高斯曼（Kevin Gausman，防禦率3.24）的差距已不是那麼明顯。一旦柯爾後續表現再有任何差錯，想拿這個「安慰獎」恐亦不可得。