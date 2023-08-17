光芒投手再生工廠 秘密究竟在哪？

如果你是個轉戰多隊，甚至離開過大聯盟，生涯的自責分率超過4.50，眼看這條棒球路快要走到盡頭，突然接到電話，說光芒隊打算簽你，那你就得救了，或起碼是個機會，因為棒球界最有名的再生工廠看到了你，認為你還有潛能，還有東西可以榨出來。

以史蒂文森（Robert Stephenson）為例，這位2011年首輪籤的高中右投，花了五年的時間才拼上大聯盟，從一個先發潛力股降至牛棚，八年大聯盟生涯自責分率4.82，今年在海盜隊18場出賽沒贏過，還吞下三敗，自責分率為5.14，眼看要在32個月之內被第三支球團丟掉（紅人交易他去洛磯，洛磯則在2022年季中DFA他，海盜好像也打算放棄他），在6月2號，海盜隊接到了光芒隊的電話，說他們打算交易史蒂文森。他們有個游擊區潛力股叫做威廉斯（Alika Williams），24歲，被法蘭柯壓住升不上去，剛好去補海盜隊游擊空缺。

其實海盜隊應該將光芒隊GM的電話封鎖的，因為光芒好幾次都把海盜隊當成殺肉工廠，看看葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、巴茲（Shane Baz），都是從海盜隊檢過去的。其實所有球隊都一樣，光芒隊就像是大聯盟的『寶物鑑定團』，專門挖掘別人家倉庫裡塵封的好物。在現在光芒26人名單的13位投手中，沒一個是光芒隊自己選的。

葛拉斯諾原本也是海盜隊不太重視的中繼投手，被交易到光芒之後經過一段時間的改造，竟然變身為頂級先發戰力，要不是他常常受傷，成績恐怕會非常亮眼。 美聯社

光芒隊看上的是史蒂文森的轉速。他的四縫線夠快（96.8英里），而且轉速是最強的金字塔頂端等級（2382轉），但他在海盜隊時期的74顆四縫線中，只有一次打者揮空，才一次！來到光芒隊後，光芒投手教練史奈德（Kyle Snyder）教他如何把四縫線投高，尤其在兩好球後。

在海盜時期，史蒂文森四縫線速球的平均進壘點離地距離為2.55英呎，加入光芒後，離地距離變成2.92英呎，就這0.37英呎的差距，讓他在76顆速球中，製造了28次揮空，揮空率從海盜隊時期的1.4%成長至光芒時期的36.8%，這根本是不同人吧。這僅僅4.5英吋的差別，差不多就是一顆球半，但對於高轉速的四縫線來說，這就是關鍵。

根據資深棒球作家維度奇的研究，這4.5英吋代表.081的打擊率和.096的長打率的差別。

林煒珽／製表

史奈德也將史蒂文森的滑球一併改造，和他的四縫線相同，史蒂文森滑球的轉速也很驚人（2989轉），史奈德讓他的滑球滑動的軌跡減小，但是變化來得更遲，改造幅度之大，讓Statcast系統改稱這球為卡特球。不管這球如何定義，但它在海盜時期的被打擊率是2成22，光芒時期被打擊率降到0成91。

史奈德說：「他的滑球這兩個多月來說的確很厲害，但重點還是他來了之後，能用速球製造很多的揮空，因為他能把球投到三呎高的地方。尤其在兩好球後，這三呎高更是關鍵字。我們建議投手的投球時，會從他原本的進壘點，改到該去的進壘點。」

史蒂文森原本就有很好的轉速，在光芒投手教練史奈德協助下，把進壘點的位置提高一點點，竟然收到意想不到的效果！ 美聯社

史奈德自己在選手時期是個首輪籤大物，但他短短五年的大聯盟選手生涯中，為皇家和紅襪僅僅貢獻了8勝17敗，自責分率高達5.57。在他還在投球時，科技和進階數據都還沒進入職棒體系中，一切靠經驗和傳統。「尤其在紅襪隊時，更嚴重，」史奈德回憶，「一堆道聽途說。現在一切都可測量，事情在快速轉變，雖然過程中還是會犯錯，但我們起碼現在不需要用猜的。這太棒了。」

史奈德從2018年起擔任光芒隊的投手教練，從他接手後，光芒隊的投手團隊自責分率從沒跌岀前三名過，考慮他們能付的薪水，還有將近五成的投手受傷率，這個成就實在誇張。今年光芒隊投手群傷病連連，上半季大聯盟最佳投手麥克納漢日前宣布要動TJ手術，開幕日時排定的五人輪值，現在只剩艾佛林還在陣中。儘管如此，光芒先發群的自責分率還是在美聯排第二（3.73），僅次於遊騎兵隊。牛棚八人裡也只有亞當（Jason Adam）、凱利（Kevin Kelly）和費爾班克斯（Pete Fairbanks）今天仍在大聯盟名單。全隊動用過36個不同的投手，和道奇並列全聯盟最多，而其中有14個人進過傷兵名單，只比道奇和紅人少。儘管如此，光芒團隊的被打擊率（2成33）排大聯盟第一，長打率（3成86）和勇士並列第二，靠的就是他們獨特的識人之能，還有最早引進科技和數據輔助的特性。當然，還有很會教球，也很能和投手群溝通的投手教練。

史奈德把過去在大聯盟的失敗換成寶貴的經驗，擔任投手教練後因才施教、擅用球員本身的優勢，更能獲得球員的認同。 美聯社

投球遇到撞牆期？生涯都找不到伯樂？也許轉到光芒隊會是答案。