日職／史上最震撼1對4交易 造就大郭百勝百救援

中日龍隊今年雖然戰績低迷，墊底機會濃厚，不過個人獎項倒是有不小的收穫。除了「現役選秀」制度轉隊的細川成也打點暫居第三（65分打點）、岡林勇希暫居安打王（128安打），有機會二連霸之外，外籍守護神馬丁尼茲（Raidel Martinez）在救援排行榜居第二（26次救援成功），距離田口麗斗只差1次，也非常有機會達成救援王二連霸。加上他一直到昨天面對廣島鯉魚隊堂林翔太被擊出一支全壘打，本季第37場出賽才失掉第一分責失分，防禦率0.25的絕對壓制力，堪稱為當今日本職棒最強守護神。

馬丁尼茲在12日後援1局0失分之後，拿下本季第26次救援成功，同時也是日本職棒通算第117次救援成功，躍居隊史第二名。由於隊史第一是岩瀨仁紀的407次救援成功，相距有將近300次之多，是一個遙不可及的數字，因此隊史第二高在中日龍隊的歷史中具有重要的地位。而馬丁尼茲超越的選手正是台灣旅日「二郭一莊」之中的「大郭」郭源治。

郭源治在日本職棒效力16年，496場出賽有將近半數的230場是擔任先發投手。而馬丁尼茲231場出賽則只有加盟第一年的2018年球季短暫投過4場先發，其餘227場都是後援，後援場次上與大郭的266場相比較是略少的情況。

郭源治於1981年加盟之後初期都是擔任先發，直到1987年因為前一年在中日龍還拿下16次救援成功的守護神牛島和彥，在一場以落合博滿為主的1換4大型交易案之中被交易轉隊到羅德（※中日龍隊以牛島和彦、上川誠二、平沼定晴、桑田茂等4名選手，向羅德交易得到落合博滿），使得星野仙一監督決定指名郭源治接替守護神的位置。原本中日龍隊這個定位轉換並不被看好，不僅讓連續4年都下10勝以上的主力先發投手郭源治轉換定位，風險太大，欠缺經驗的KAKU是否一下就能夠扛得住壓力如此沉重的角色，也備受質疑。

不過郭源治相當爭氣，毫無適應困擾，1987年立即投出4勝3敗26次救援成功、防禦率1.56的佳績，獲得央聯救援王，季後加薪1,800萬大幅調升到6,100萬日圓年薪。1988年郭源治更上一層樓，拿下44個救援點，蟬聯救援王，並且幫助中日龍隊拿下中央聯盟優勝，一舉奪下年度MVP的最大殊榮，年薪再度大漲到9,300萬，並奠定了他在中日龍隊史的地位。

郭源治剛轉任終結者就成為央聯救援王，完全沒有適應上的問題。日職生涯總計繳出106勝116次救援成功、防禦率3.22的成績，成為中日龍隊史上最強洋投，陳偉殷也只能排名第2。 聯合報系資料照片

這一場1對4的交易被譽為日職史上最震撼的交易案之一，由當時中日龍隊監督星野仙一一手策動，說這場交易案改變了後來大郭的棒球人生一點也不為過。因為如果不是牛島和彥被交易到羅德隊，郭源治應該就不會被調往後援發展，自然就不會成為名留日本職棒史的守護神，也不會有1994年成為日本職棒史上第五名創造「百勝百救援」偉大紀錄的誕生。

至於這一場1對4的交易案的兩位主角，後來命運如何呢？落合博滿在中日龍隊效力7年期間，拿下打點王、全壘打王各2次，打擊功力不減。中日龍在他的幫助下，1998年獲得優勝，同時除了1990年之外都是A級球隊。至於牛島和彥，在新的舞台也有很好的發展，轉隊到羅德的前兩年分別以24、25次救援成功獲得聯盟最多救援，1989年轉任先發又拿下12勝。只不過當時的羅德戰力不佳，並未因為牛島和彥等4名選手加入而進入爭冠行列，牛島和彥效力羅德期間羅德隊都掉入B級之林。