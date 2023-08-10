湖人又開始亂灑錢？ 為戴維斯接棒詹姆斯鋪好路

NBA季外新聞熱點不斷，球員續約金額屢創新高，上周洛杉磯湖人隊的二當家戴維斯（Anthony Davis）獲得一紙巨額延長約掀起社群討論瘋。有人發推文指他不值，亦有人認為健康的戴維斯本季展現主宰力，從例行賽到季後賽稱霸禁區，亦有說法是湖人沒有選擇，放眼聯盟找不到比他更適合接棒詹姆斯（LeBron James）的火炬。

不容否認地，戴維斯真的拿到一份豐厚合約，還是NBA史上破紀錄金額。據報導，這份延長約未來三年價值達1.86億美元，新約在2025年舊約到期自動生效，這意味著AD（戴維斯綽號）將在洛杉磯待滿五個球季至2028年止。合約詳細年薪數字2023-24年4060萬、2024-25年4320萬、2025-26年5760萬、2026-27年6220萬，最後一季2027-28年來到6680萬美元，薪資比例逐年增長。

我們可以這樣解讀，這份約是湖人隊為「後詹姆斯時代」做準備，也是整個佈局的最重要一步：「留下戴維斯」。這樣一來，陣營中尚有：里夫斯（Austin Reaves）、八村壘、希菲諾（Jalen Hood-Schifino）、路易斯（Maxwell Lewis）和克里斯提（Max Christie），這一套可支配最少4年或更長時間，讓教練團慢慢養成逐步補強，至少球迷今後不會再看到湖人頻頻變陣，似乎找不到固定先發球員面對球季。

外傳湖人與戴維斯續約是在為後詹姆斯時代作打算，包括季外續約幾位主力球員，就是替未來AD接棒詹姆斯鋪路。 路透社資料照片

這支隊伍仍是自由球員嚮往目的地，洛杉磯有宜人的氣候，湖人具優良的奪冠傳統，還有卓越的管理團隊，加上穩固的核心成員，以及鎖定住的聯盟巨星。要知道，若湖人隊沒有一位撐得起場面的大將，未來很難籠絡巨星加盟，所以和戴維斯續約，是很重要的部署。不過，綁定AD沒有缺點，應該說他的缺點明顯：容易受傷、精神面脆弱都遭人議論，但嚴格說來其出勤率並非末段班，至少從2019-20球季以來，上場次數比杜蘭特（Kevin Durant）、歐文（Kyrie Irving）、柯瑞（Stephen Curry）雷納德（Kawhi Leonard）還多。

其次，上一季球迷都看得出來，只要戴維斯滿血登場，他是一頭無法阻擋的怪獸，能夠一人顛覆例行賽排名，淘汰順位更高的種子隊伍。湖人隊之所以願意灑錢，要的就是那16場比賽全勤，而非最後關頭抱著腳踝翻滾，被隊友、醫護人員攙扶下場。因此，戴維斯的1.86億身價並不算貴，實際上以他的身手3年拿2億美元也不為過。AD經紀公司Klutch Sports的負責人保羅（Rich Paul）說：「他們（湖人高層）理解戴維斯以及他的態度，曾受傷的確為事實，但不是因為他怠惰不努力，至今也沒向訓練營報到時超重或心理因素，只是發生一些意外，而這是只要比賽都會有的事情。」他補充說明：「你看看湖人隊的比賽風格，以及AD為球隊帶來的貢獻，就知道這對球隊有多重要。」

戴維斯續約消息傳出後，各界議論紛紛，有人認為他受傷頻繁不值得這身，也有人相信AD不是愛抱病號的人，手拿巨約應該會扛起湖人大旗。 歐新社資料照片

我們假設球隊對戴維斯35歲時，還得支付近7000萬美元感到擔憂，試問他們還有不同選項嗎？若沒續約的話，戴維斯2024-25球季有提前終止合約的選擇權，放棄4320萬美元薪資跳進自由市場試水溫，屆時湖人隊是竹籃打水一場空、連找球隊先簽後換都沒機會。如高層猶豫不決或試圖以激勵條款談判，他們可能得冒著交易風險，想辦法在市場物色替代人選，同時得罪詹姆斯，這作法並不可取，尤其戴維斯上一季打得很出色。

上一季，戴維斯56場比賽平均砍25.9分，命中率創下生涯新高56.3%，平均籃板也是生涯最高的12.5個，加上2.0次阻攻，也是公認於季後賽最有影響力的防守大鎖，幫助湖人晉級西區決賽。儘管有幾個月飽受右腳傷勢困擾，依然能發揮主宰力難能可貴。再者，AD可適應陣容不同組合或打法，場上心態無私，是總教練漢姆（Darvin Ham）防守體系下的核心。總經理佩林卡（Rob Pelinka）夏季聯賽受訪公開表示：「我要給戴維斯掌聲，他幫湖人隊贏得一個總冠軍，是難以置信的領袖。去年，他挺著腳傷打西區決賽令人感動，我們很樂意將他留下來。」

明眼人都看得出來，湖人隊正為未來準備，誰都不知道詹姆斯何時宣布退休，目前能讓他滿意的隊友就是戴維斯。因此，在保留主力下圍繞組隊是正確方向，自由市場續約里夫斯4年、八村壘3年，用3年約簽下文森特（Gabe Vincent）完成接班佈局，加上2023年選秀會的希菲諾、路易斯兩位菜鳥，如今詹姆斯和AD成為湖人隊唯一超過30歲的老鳥。湖人之所以是湖人，當然灑錢不手軟！他們還有餘力招攬另一位球星，2026年自由市場有：亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、米契爾（Donovan Mitchell）、泰托姆（Jayson Tatum）等，如果需要的話湖人還是會出手搶人，幫老詹退休前再拼一冠。