前天使巨砲葛勞斯來台 隊史唯一冠軍值得回味

在上週日結束的第七屆U-12世界盃棒球賽中，眼尖的球迷注意到一個熟悉的身影——已退役多年的前天使三壘手葛勞斯（Troy Glaus）。葛勞斯之所以來台灣看小球員打球，是因為他的獨生子泰（Ty Glaus）也是美國隊的一員。未來假以時日，或許我們也有機會看到小葛勞斯跟小葛雷諾（Vlad Guerrero Jr.）、塔堤斯（Fernando Tatis Jr.）等「星二代」一樣，追隨老爸的腳步馳騁於大聯盟球場。

這幾年由於大谷翔平全壘打火力四射，屢屢有機會刷新天使隊史單季最多全壘打（47支）的紀錄，於是原紀錄保持人葛勞斯的大名又多次出現在媒體上。前年只差一支未能追平紀錄的大谷本季又率先突破40大關，改寫紀錄可說指日可待，但真正死忠的天使球迷絕不會因此忘記葛勞斯為天使所作的貢獻。畢竟天使最美好的一仗——隊史唯一一冠的2002年奪冠之旅葛勞斯可是居功厥偉。

在葛勞斯升上大聯盟前，天使已培養出不少好打者，像是隊史頭一位新人王賽門（Tim Salmon）、兩屆銀棒獎得主的安打製造機安德森（Garrett Anderson）以及拿下2000年美聯安打王的頂級開路先鋒厄斯泰（Darin Erstad），但其整體戰力與美聯西區其他三隊（當時太空人還未搬到美聯西區）相比，一直是略遜一籌。不論是正因錢球（Moneyball）紅遍半邊天的運動家、鈴木一朗加入後一舉追平單季最多勝紀錄（116勝）的水手都顯非天使可比。就連遊騎兵也曾在90年代末期三度贏得分區冠軍。在世紀交接之際，整個美聯西區就只有天使始終與季後賽無緣，甚至是欲求五成勝率而不得。

前天使開路先鋒厄斯泰曾在2000年以240支安打成為美聯安打王，他的守備功力也非常了得，2度獲得美聯外野手金手套獎及1次美聯一壘手金手套獎。 2001 Upper Deck 球員卡

隨著葛勞斯的到來，一切有了轉機。在他締造隊史紀錄並拿下美聯全壘打王的2000年，天使整季得分從前一年的711分（全聯盟倒數第二）暴漲到864分（第七），戰績也從分區墊底的70勝92敗回升到五成（82勝80敗）。隔年葛勞斯又再接再厲轟出41發全壘打，不過由於賽門、厄斯泰等主將不約而同陷入大低潮，天使戰績又掉回75勝。

儘管如此，在新任總教頭索夏（Mike Scioscia）兩年時間的整合下，天使核心戰力逐漸成形。當年的天使不像現在擁有大谷跟楚奧特（Mike Trout）這種歷史級的球星，但整體實力均衡度則遠勝之。打線一到九棒個個都能各司其職。即便是身材矮小只有168公分的游擊手艾克斯坦（David Eckstein）也常小兵立大功（後來轉到紅雀更拿下總冠軍賽MVP）。當年天使最大的罩門是缺少能獨當一面的王牌投手，直到自家培養的兩位主力投手瓦許本（Jarrod Washburn）與歐提茲（Ramon Oriz）完全成熟，又找來前皇家王牌投手阿皮爾（Kevin Appier）加入，這才組成一隻足以與任何強隊抗衡的勁旅。

瓦許本在2002球季投出18勝6敗、防禦率3.15的生涯代表作，是天使能以99勝63敗贏得美聯外卡的重要功臣。 2005 Topps Heritage 球員卡

奪冠拼圖全數到齊後，天使在2002年打出99勝的隊史最佳戰績（之後在2008年被刷新），然而前有坐擁哈森（Tim Hudson）、穆德（Mark Mulder）及齊托（Barry Zito）三巨投與年度MVP塔哈達（Miguel Tejada）的運動家，天使仍只能委身外卡擠進季後賽。但在戰局詭譎多變的季後賽中，不但運動家的「錢球」失靈，陣容豪華的超級球隊也往往吃癟。首輪的分區季後賽，就在開局取得兩勝一敗領先的運動家最終慘遭對手雙城逆轉同時，先敗一場的天使也以直落三徹底打垮陣中有基特（Derek Jeter）、穆西那（Mike Mussina）、李維拉（Mariano Rivera）等多位名人堂球員以及吉昂比（Jason Giambi）、索瑞安諾（Alfonso Soriano）等大牌球星，戰績103勝與運動家並列全大聯盟第一的洋基。這個系列賽中擊出最多支全壘打（3支）且長打率最高的葛勞斯自是天使的最大功臣。

進入美聯冠軍賽碰上實力略遜一籌的雙城，天使不意外地以4:1輕鬆淘汰對手。葛勞斯在這個系列賽同樣戰功卓著，打出.316/.381/.579的打擊三圍。但真正展現葛勞斯本領的還是世界大賽這個最後的重頭戲。開幕戰葛勞斯就一砲雙響轟出兩發全壘打，然而天使還是以3:4不敵巨人在主場吞下首敗。第二戰天使頭一局就連下五城，但巨人打線也不是省油的燈，不僅二局上馬上追回四分，打到五局上反以9:7領先。幸而天使打者及時發揮他們關鍵時刻適時安打的本事，終於在八局下半靠賽門的兩分砲一棒定江山。

三、四戰天使與巨人雙方互有勝負各贏一場，直到關鍵的第五戰巨人才在主場以16:4大破天使，只要再贏一場就能捧回搬到舊金山後的首座冠軍盃（之前巨人是位於紐約的球隊）。回到主場，背負著輸不得的巨大壓力，一開始天使打得縛手縛腳。前六局一分未得不說，先發投手跟未來的終結者羅德里奎茲（Francisco Rodriguez）還雙雙被打爆，進入幸運第七局時天使已經以0:5大幅落後。

就在此時，天使球迷熟悉的「逆轉猴」（Rally Monkey）吉祥物再次出現在球場大螢幕上。在全場球迷的歡呼聲中，前六局只擊出兩隻一壘安打的天使打者這才回過神來，在葛勞斯率先安打上壘後，七棒打者史畢吉歐（Scott Spiezio）適時擊出的三分全壘打將比分追回一半。八局下逆轉猴再次發威，首位上場打擊的厄斯泰就轟出陽春彈，緊接著賽門跟安德森兩位打者都安打上壘。

就在這全場最關鍵的時刻，葛勞斯站上打擊區，一棒揮出深遠的二壘安打將壘上兩名跑者全送回本壘，完美演出這場逆轉大戲最高潮的一幕。該贏未贏的巨人隔天打第七戰就像洩了氣的皮球，儘管二局上先取得一分領先，但接下來就被當時還是菜鳥的先發投手雷基（John Lackey）、救援投手唐納利（Brendan Donnelly）、羅德里奎茲及終結者帕西佛（Troy Percival）聯手封鎖一分未得。最後天使毫無懸念地以4:1贏得勝利跟冠軍盃，整個系列賽轟出三發全壘打外加八分打點的葛勞斯也理所當然地獲選為世界大賽MVP。

天使在2002年季後賽不斷上演「逆轉猴」傳奇，包含最後在世界大賽以超強韌性擊敗巨人，贏得隊史首座冠軍。 2018 Topps 球員卡

奪冠後的天使隔年立即從絢爛歸於平淡，儘管之後幾年他們成了分區冠軍的常客，但始終止步於美聯季後賽，再也沒有打進世界大賽。即便有兩大「神獸」楚奧特及大谷先後加入，如今的天使卻成了五成勝率都成奢望的二流球隊。棒球不是一個人的運動，即便手握超級球星，紅花也需綠葉來襯，當年的天使就是最好的範例。或許在今年球季結束、大谷成為自由球員後，天使高層也該重新思考一下這個道理。