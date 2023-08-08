日職／連6年30轟緊追松井秀喜 岡本和真挑戰第三次雙冠王

6日賽事結束後，央聯維持了1個多月的前後段班態勢出現變化，在DeNA落敗及巨人獲勝的情形之下，巨人爬上第3名，DeNA則是在6月底短暫登頂後一路向下跌落到第4名，綜觀7、8兩個月的戰績，DeNA連續兩個月敗多勝少，加上巨人的勝率都保持在5成，因此排名互換。

巨人相隔月餘後重回前段班，靠的就是近期投打交出不錯的表現，8月的先發投手防禦率僅有1.96，包括菅野智之、戶鄉翔征及兩名洋投在幾場先發都有效壓制對手，後援部分的防禦率也不到3，都比7月好，但表現更優異的是在打擊得分方面；巨人在7月出賽21場得85分，團隊打出25轟，8月出賽6場就已打下30分，僅次於阪神，全壘打則是大幅領先群雄的13轟，其餘5隊都不到5轟，養樂多甚至尚未開轟。

主力游擊手坂本勇人的歸隊對於巨人的得分能力有很大的幫助，坂本今年開季打得十分掙扎，4月結束打擊率不到2成，所幸5、6兩月逐月加溫，6月底因傷下二軍前的打擊率已回升到2成70，7月底回到一軍，8月出賽6場就打出2轟外加4分打點，打擊率高達3成48，會是巨人在剩餘的賽程要將排名再往上提升的重要打者，其餘如長野久義、中田翔在8月也都有開轟紀錄。

不過巨人陣中8月打擊表現最恐怖的打者是岡本和真，岡本今年開季在4月結束時的打擊率雖然來到3成30，但只有2轟及7分打點，5月長打威力爆發，單月打出9轟及19分打點，6月延續手感，7轟、19分打點，這個月的打擊率也仍在3成以上，7月突然陷入低潮，打擊率只有2成21，全壘打也僅剩4支，13分打點倒是沒有明顯的退步。

王貞治連續19年打出30轟以上，這是無人能夠超越的紀錄。 聯合報系資料照片

低潮並沒有困擾岡本太久，8月不但恢復打擊手感還更加火燙，酸然首場比賽沒有出現安打，但之後卻連續5場打出安打，有4場比賽開轟，其中3場都是雙響炮以上，6日的比賽更是單場3支全壘打，近5場就打出8轟，同時還有11分打點，單月打擊率高達4成17。

岡本6日的單場3轟不但讓球隊重回前段班，今年的全壘打及打點來到30轟及69分，全壘打已領先第2名多達11支，打點也有6分差距，繼續站穩央聯的全壘打及打點雙冠王，打擊率在賽後回到3成以上，更是全日職唯一OPS超過1的球員；岡本在18年成為巨人固定先發，該年就打出33轟，去年剛好達到30轟的門檻，6日的30轟讓他成為日職史上第9位連6年都有30轟以上的球員，巨人隊史上只有王貞治(連19年)及松井秀喜(連7年，之後轉戰美國)有此成就，岡本與大前輩並列在記錄榜上。如果單論右打的話，岡本還是唯一1人，而且他在還有40多場時就打出30轟，單季全壘打數有機會突破21年的39轟新高，如打點也能領先到最後，那將會奪下個人第三次的全壘打、打點雙冠王。

松井秀喜創下連續7年30轟的紀錄後，隔年便前進大聯盟，因此他的日職紀錄就此中斷。 美聯社資料照片

岡本是今年巨人隊上唯一全勤的球員，在隊友陸續因傷及狀況不佳而缺陣的狀況下，一人扛起球隊的攻擊重任，其實不只是在今年，岡本在過去5年也僅缺陣過5場比賽，並且每年都為球隊提供穩定的長打火力，這就是岡本的價值，堪稱是巨人在進入21世紀後最強的第4棒。