中職／胡智爲遇「肩」難挑戰 經典賽中華隊投手流年不利

聯合新聞網／ Ramos
統一獅隊先發投手胡智爲在經過起起伏伏的大半個球季之後，也出現滑囊發炎需要暫時關機的情況，這讓今年季前參加經典賽的中職投手群幾乎全部都受到傷勢的困擾。 圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手胡智爲在經過起起伏伏的大半個球季之後，也出現滑囊發炎需要暫時關機的情況，這讓今年季前參加經典賽的中職投手群幾乎全部都受到傷勢的困擾。 圖／統一獅隊提供

統一獅投手胡智爲上週在花蓮對中信兄弟三連戰第二戰，先發只投2球就因右肩不適提前退場，就醫初步診斷為右肩三角肌下滑囊發炎，目前展開復健課程，至於何時能重返投手丘還是未知數，今年經典賽中華隊投手群可說流年不利。

中信兄弟投手吳哲源在經典賽對荷蘭中繼表現精彩，成為新一代「反荷英雄」，只是他在5月中旬對富邦悍將的比賽，先發投到第2局就因右肩不適退場，直到現在都還沒進牛棚練投，傷勢也還沒完全復原，今年要回到一軍的難度不低。

富邦悍將投手江少慶在經典賽對義大利先發，今年開季他表現不俗，曾連續23.1局無失分，但6月狀態下滑，4場先發全數吞敗，累計防禦率升至3.66，本季戰績只有2勝7敗。

更糟糕的是，江少慶在上半季末被診斷出右手肘韌帶有輕微撕裂、神經壓迫發炎的狀況，雖已打過2劑PRP（高濃度血小板血漿），只是仍在復健，歸隊遙遙無期，就連富邦總教練丘昌榮都說，江少慶下半季要出賽應該很難，對先發輪值一定會有影響。

富邦悍將隊先發投手江少慶更早之前就被診斷出傷勢，本季恐怕都不會再上場。 圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手江少慶更早之前就被診斷出傷勢，本季恐怕都不會再上場。 圖／富邦悍將隊提供

胡智爲則是經典賽中華隊首戰對巴拿馬的先發投手，由他打頭陣，重要性不在話下，只是職棒例行賽季胡智爲投得跌跌撞撞，12場先發只拿3勝，吞下6敗，防禦率4.50，表現平平，如今又因右肩傷勢脫離戰線，何時能回一軍出賽得打上問號。

經典賽中華隊投手群有狀況的還不只胡智爲、江少慶、吳哲源，兄弟投手李振昌5月初在台南發生車禍導致右肩鎖骨骨折，手術後歷經漫長復健期，今年球季拚傷癒復出難度很高。

樂天桃猿左投陳冠宇今年季中因左肩肌腱發炎，脫離戰線近2個月才回到一軍，本季只投21.2局；陳禹勳去年拿下生涯第2座中繼王，但他因右手肘受傷，快兩個月沒在一軍亮相，復出暫無時間表。

味全龍左投王維中因為打經典賽導致膝蓋受傷，無法趕上開季，直到5月底才在一軍亮相，本季投了27.1局。

味全龍隊投手王維中在經典賽中不但遭到義大利修理，後來還出現傷勢，身心可能都受打擊情況下也影響了他本季的表現。 聯合報系資料照片
味全龍隊投手王維中在經典賽中不但遭到義大利修理，後來還出現傷勢，身心可能都受打擊情況下也影響了他本季的表現。 聯合報系資料照片

低肩側投黃子鵬是去年中職防禦率王（ERA2.33）、拿下12勝，經典賽他對荷蘭先發，回到中職戰場表現平平，目前只進帳4勝，防禦率3.94，表現和去年有一段落差。

當然，中華隊這幾名投手，很難說是為了備戰經典賽而提前「開機」，導致身體累積疲勞觸發傷勢，或是造成帳面成績下滑，不過，他們的確是冒著職業生涯受傷風險去打經典賽，無論如何，球迷只要選手願意為國征戰國際賽，都應該予以支持與鼓勵。

棒球專欄 中華職棒 經典賽 胡智爲 吳哲源 江少慶 陳冠宇 黃子鵬 王維中

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