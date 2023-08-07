中職／胡智爲遇「肩」難挑戰 經典賽中華隊投手流年不利
統一獅投手胡智爲上週在花蓮對中信兄弟三連戰第二戰，先發只投2球就因右肩不適提前退場，就醫初步診斷為右肩三角肌下滑囊發炎，目前展開復健課程，至於何時能重返投手丘還是未知數，今年經典賽中華隊投手群可說流年不利。
中信兄弟投手吳哲源在經典賽對荷蘭中繼表現精彩，成為新一代「反荷英雄」，只是他在5月中旬對富邦悍將的比賽，先發投到第2局就因右肩不適退場，直到現在都還沒進牛棚練投，傷勢也還沒完全復原，今年要回到一軍的難度不低。
富邦悍將投手江少慶在經典賽對義大利先發，今年開季他表現不俗，曾連續23.1局無失分，但6月狀態下滑，4場先發全數吞敗，累計防禦率升至3.66，本季戰績只有2勝7敗。
更糟糕的是，江少慶在上半季末被診斷出右手肘韌帶有輕微撕裂、神經壓迫發炎的狀況，雖已打過2劑PRP（高濃度血小板血漿），只是仍在復健，歸隊遙遙無期，就連富邦總教練丘昌榮都說，江少慶下半季要出賽應該很難，對先發輪值一定會有影響。
胡智爲則是經典賽中華隊首戰對巴拿馬的先發投手，由他打頭陣，重要性不在話下，只是職棒例行賽季胡智爲投得跌跌撞撞，12場先發只拿3勝，吞下6敗，防禦率4.50，表現平平，如今又因右肩傷勢脫離戰線，何時能回一軍出賽得打上問號。
經典賽中華隊投手群有狀況的還不只胡智爲、江少慶、吳哲源，兄弟投手李振昌5月初在台南發生車禍導致右肩鎖骨骨折，手術後歷經漫長復健期，今年球季拚傷癒復出難度很高。
樂天桃猿左投陳冠宇今年季中因左肩肌腱發炎，脫離戰線近2個月才回到一軍，本季只投21.2局；陳禹勳去年拿下生涯第2座中繼王，但他因右手肘受傷，快兩個月沒在一軍亮相，復出暫無時間表。
味全龍左投王維中因為打經典賽導致膝蓋受傷，無法趕上開季，直到5月底才在一軍亮相，本季投了27.1局。
低肩側投黃子鵬是去年中職防禦率王（ERA2.33）、拿下12勝，經典賽他對荷蘭先發，回到中職戰場表現平平，目前只進帳4勝，防禦率3.94，表現和去年有一段落差。
當然，中華隊這幾名投手，很難說是為了備戰經典賽而提前「開機」，導致身體累積疲勞觸發傷勢，或是造成帳面成績下滑，不過，他們的確是冒著職業生涯受傷風險去打經典賽，無論如何，球迷只要選手願意為國征戰國際賽，都應該予以支持與鼓勵。
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