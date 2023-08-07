日職／從板凳到爭個人獎 現役選秀新制創造由黑翻紅傳奇

日本職棒NPB為了避免某些球團囤積球員，導致球員之間的上場空間被壓縮，自2023年球季開始導入「現役選秀」。

日職現役選秀會被認為是美國職棒「規則5選秀」的翻版，而且很快就在實施的第一年開花結果，讓幾名在原母球團不被重用，甚至出賽機會少之又少的選手轉換新舞臺之後成為A咖主力，使得球界的人才運用更加活化，獲得一片好評。尤其中央聯盟的收穫比起太平洋聯盟顯著許多，今年5月份的投打MVP大竹耕太郎、細川成也兩名得主，都是現役選秀轉隊的選手，他們也雙雙入選明星賽，成為經典的「現役選秀傳奇」。

阪神虎隊左投大竹耕太郎，2017年以育成選秀第四指名加盟軟銀鷹，2019年曾經有過5勝，累積在軟銀有10勝，不過2021年之後只在一軍出賽3場，在人才濟濟的軟銀投手群不再獲得青睞，因此被視為遭到埋沒的好手。阪神的監督岡田彰布是大竹耕太郎早稻田大學的前輩，很早就注意到這名好投手，網羅成功被視為絕佳組合。果不其然大竹今年一轉隊到阪神之後就立即大放異彩，已經投出7勝1敗、防禦率1.89的優異成績，一度盤據在防禦率排行榜第一名，還首度入選明星賽。在第一號王牌先發青柳晃洋失常的情況下，阪神戰績能夠長期高居第一，他絕對是大功臣。

另外最近聲勢直線上升的是中日龍隊的外野手細川成也，隨著近期火熱的表現，他甚至有可能成為第一個拿下個人獎項的現役選秀選手。截至8月5日為止，細川成也打出0.287打擊率（央聯第八名）、16支全壘打（央聯第四名）、60分打點（央聯第三名）的耀眼成績，長打率0.501（央聯第三名）、OPS.0.856（央聯第三名）也都相當出色。其中8月4日對養樂多之戰他演出單場雙響砲，貢獻6分打點之後，打點數擠上第三名，僅落後岡本和真（巨人）的65分、以及牧秀悟（橫濱DeNA）的62分打點，相當有機會爭奪打點王頭銜。

中日龍雖然戰績墊底，不過補強到細川成也（左）是一大收穫。他不僅奪下5月MVP，打點直逼岡本和真，有可能成為第一個拿下個人獎項的現役選秀選手。 擷圖自中日龍官方推特

8月4日大爆發演出雙響砲、6分打點這場比賽，剛好是細川成也的25歲生日，加上這場勝利是中日球團隊史第5500勝，史上第四支創此里程碑的球隊，具有相當多重的紀念意義。而去年生日這一天，細川成也還在原球團橫濱DeNA效力，生日這場比賽後他卻收到一軍登錄抹消的通知，隔天到二軍報到。經過了一年的時間，他的棒球人生出現了戲劇性的變化，從一二軍之間的遊牧板凳到有機會挑戰個人獎，堪稱是現役選秀制度的最大受惠者。

細川成也高中時就展現過人的長打威力，高校時期累積打出63支全壘打，2016年選秀第五指名加入橫濱DeNA海灣之星。新人球季的2017年，他在球季尾聲上到一軍試身手，結果2場比賽都擊出全壘打，寫下兩聯盟制度之後，第一名生涯前兩場都開轟的高校畢業新人，後來還被帶入CS季後賽，以一名高校畢業新人來說相當不容易。不過細川並未因此抓住機會，加上受限於橫濱的外野選手眾多，出賽機會不多，累計在橫濱6年一軍只有123場出賽，0.201打擊率、6支全壘打、19分打點。去年生日比賽後收到一軍登錄抹消的通知，隔天到二軍報到，正是他在橫濱時期一、二軍上上下下的寫照。直到來到中日龍隊，打擊開竅，加上中日龍隊苦於打擊火力不足，細川成也把握住這個千載難逢的機會，加上新任打擊教練和田一浩的只找，繳出璀璨的成績，改變了他的棒球人生。