MLB季中交易大戲結束 出人意表的贏家和輸家

在美國八月一號晚間六點交易大限前的最後一筆，就是韋蘭德重回太空人。這其實在大都會兩天前把薛則送走之後，就已經是不可避免的一步了。今年的交易沒有像去年國民隊把索托送出那種改變球隊未來的重大決定，但還是有球隊豪賭未來，也有球隊夢遊度日，毫無作為。

我們來評斷一下交易大限後的贏家和輸家。我心中的贏家是用少少的代價，補回球隊需要的元素，輸家則是花過高價碼補強，或是誤判形勢，導致進退維谷的球隊。

2023季中交易贏家

德州遊騎兵

遊騎兵找來薛則(右)、蒙哥馬利兩位先發輪值大將，牛棚方面則找來火球男查普曼，另外還找來擅於配球的捕手賀吉斯，所有的短板一次補齊，可以說是今年季中交易的大贏家。 美聯社

在經歷了連六年勝率不到五成的低潮後，今年是遊騎兵隊最好的機會，他們下手快狠準，從大都會挖來了薛則，而且還讓大都會支付大部分的薪水。除了薛則之外，遊騎兵也從紅雀隊找來左投手蒙哥馬利，這位洋基棄將今年成績甚至比薛則還好（自責分率3.42，ERA+ 112，薛則是4.01和102），讓遊騎兵的先發輪值即使少了狄葛隆和伊瓦迪後，還是兵強馬壯。和蒙哥馬利一起來的還有牛棚投手史卓頓，也是可用之兵。從皇家隊交易來復活的火球男崔普曼更是妙招，讓他們在比賽後段有他和威爾史密斯當雙保險。另外還有個不起眼的交易，卻補上了他們最大的需要。明星捕手海姆在進到傷兵名單後，他們從海盜隊挖來了防守組的賀吉斯。賀吉斯雖然打擊能力遠遠不及海姆，但他的配球功力向來備受肯定。遊騎兵一口氣把他們的弱點全部補齊，還沒付出過多的潛力股，是最大贏家。

洛杉磯天使

天使換來吉歐利托(圖)、羅培茲、克朗和葛里奇克等球員，雖然對戰績的幫助可能有限，但至少能給大谷翔平一個交代。 美聯社

即使明星賽後拿到11勝6敗，在美聯僅次於金鶯隊，但他們進軍季後賽的機率依舊低迷（Baseball Reference評估是11.9%，FanGraphs網站預測16.9%）。不過在傷兵全大聯盟最多的情況下，他們仍舊在外卡射程範圍內。天使隊從白襪隊找來強投吉歐利托和牛棚火球男羅培茲，再向洛磯隊交易來一壘手克朗和葛里奇克。這些舉動或許不能真的幫助天使隊終結季後賽荒，但在在顯示天使隊球團的用心，希望真的帶給大谷翔平一支能贏球的球隊，明年能把這個一輩子只出一個的天才留下。

邁阿密馬林魚

馬林魚找來霸氣的羅伯森接替普克擔任終結者，他有豐富的救援經驗，應該能有效強化牛棚戰力。 美聯社

在八月一號這天，馬林魚和響尾蛇隊並列國聯外卡第四名，僅僅落後費城人和釀酒人半場，季後賽大有希望。他們從白襪隊找來漢堡哥，他的25轟在美國聯盟僅次於大谷、羅伯特和遊騎兵的賈西亞，也和馬林魚陣中最會轟的索勒同燈同分。從大都會盤來的羅伯森會直接接手第九局的工作，讓表現時好時壞的普克退居佈局投手。從守護者隊找來的一壘手貝爾雖然長打能力衰退很多，但馬林魚反正只是把他當備胎，更重要的目的是要丟出超令人失望的塞古拉（他的WAR居然是-1.7）。這一來一往，馬林魚隊的三壘手位置馬上從負債變富翁。而且馬林魚隊並沒有因為補強而送出一堆潛力股，足證總經理伍佩琴的操盤功力。

聖路易紅雀

紅雀送走了一堆狀況不好的球員，換來不少充滿潛力的新秀，還留下了核心主力高史密特(右)和亞瑞納多(左)，維持住球隊下季競爭的本錢！ 美聯社

很少見地，一支清盤球隊會成為交易贏家。但我們看看他們送出去的人：前王牌投手，近年來一直受傷的弗萊賀提、一度沒有位置的游擊手迪揚、自責分率破五的牛棚投手卡布雷拉（Genesis Cabrera）、受傷風險極高的火球男希克斯等等，當然蒙哥馬利和史卓頓是主將等級，但這幾人的合約也都快到期。紅雀隊獲得一票評價很高的潛力股，其中大部分是投手，在未來三年內都有機會升上大聯盟幫助球隊。而且更重要的是，紅雀保住了兩大核心—高史密特和亞瑞納多。明年球季紅雀隊還是有競爭能力，尤其身處在最弱的國聯中區。

2023季中交易輸家

紐約洋基

洋基在交易截止日前只進行了兩筆聊勝於無的交易，換來兩位不一定好用的投手，最需要補強的打線是完全沒有動作，恐怕這個球季難逃在美東殿底了。 美聯社

在美聯東區敬陪末座的洋基隊非常尷尬，要買嘛，也不知道能不能補上千瘡百孔的洞；要賣嘛，又沒什麼讓人有興趣的好貨。法官當然是非賣品，但要賣瑞佐，別人一定嫌貴，而較年輕的托瑞斯和班德不是狀況不穩定，就是玻璃體質。洋基隊不只今年前途未卜，在明年，甚至後年都不見得能有好成績，讓這支豪門球隊成為大輸家之一。

紐約大都會

今年季前他們野心勃勃，老闆柯恩打造出史上最昂貴的銀河艦隊，換來的卻是滿滿的心酸。柯恩畢竟是對衝基金操盤人，苗頭不對，馬上認賠殺出，將所有能賣的資產全部清倉，兩位史上最高價的塞揚投手，賣；最強的終極者，賣；多餘（或是你要買的）外野手，賣；除了阿隆索和林多兩個人是非賣品外，陣中其餘球員幾乎是有談有希望。起碼經過這番改造後，大都會隊顯著地提升了農場的深度。薛則去了遊騎兵後，說離開紐約前，大都會總經理艾普勒（Billy Eppler）承認明年大都會會面臨轉型期，真正再加入競爭行列，起碼是2025年的事了。這肯定不是柯恩在今年年初時預想的市場走勢。

休士頓太空人

瓦德茲(右二)才剛投出無安打比賽，太空人先發輪值並沒有什麼太大問題，卻急著把韋蘭德給換回來，明顯是沒有對症下藥。 美聯社

不會吧，他們剛剛簽回「V中年」韋蘭德，讓他們的先發輪值更強啦，怎麼會是輸家？但我覺得太空人劃錯重點了，即使先發輪值傷兵滿營，他們的先發投手群WAR值還是在大聯盟排第五名，他們缺的不是投手，而是野手，尤其是一壘手和捕手。今年太空人的一壘手WAR值為-0.9，在三十隊中倒數第二，只有洛磯隊比他們還慘。捕手馬多納多雖然防守功力一流，但他實在沒有打擊能力，太空人捕手的WAR是-0.5，只有運動家隊比他們更爛。他們也許打進季後賽不是問題，但以他們現在相對平庸的進攻能力，能否衛冕冠軍是個大大的問號。