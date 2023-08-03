湖人是否該退休詹姆斯球衣背號？ 再拿一冠將是關鍵

湖人老闆巴斯（Jeanie Buss）日前在接受媒體專訪時表示，未來詹姆斯（LeBron James）在入選名人堂之後，湖人一定會將這位自家球星的背號退休。此話若是成真，詹姆斯有望成為史上第二位球衣背號被三支球隊退休的球星。只是詹姆斯在湖人的成就，是否值得這樣的榮耀加身？

詹姆斯無疑是當今NBA第一人，而生涯為三支球隊拿下四冠，也預告了他未來可能會被騎士、熱火及湖人一起退休他的背號。

論歷史成就，為家鄉球隊拿下隊史首冠足以讓他的球衣高掛在騎士主場；若論奪冠次數，在南灘的二連霸也給了他強大的底氣；但在湖人的他，目前只帶隊登頂一次，光靠這樣的紀錄，就讓詹姆斯的23號和其他13個湖人退休背號並列，對許多湖人球迷來說似乎還不具有足夠的說服力。

詹姆斯NBA生涯在騎士起步，前後打了11個球季，在2016年幫助騎士奪得隊史首冠，可以說是騎士最偉大的球星。 歐新社資料照片

反對湖人退休詹姆斯背號的主要論點有三，包括詹姆斯在洛城的時間不夠長、帶隊奪冠的次數不夠多、以及他的湖人色彩不夠鮮明。

在隊時間不夠長，這一點乍聽之下有理。畢竟他目前在湖人才打了5季，相比騎士的11季確實嫌短。即使他在熱火只打了4季就離開，但詹姆斯在湖人經常受傷缺賽，至今披著紫金球衣只打了278場例行賽，還比熱火時期少了16場，合計43場季後賽也不到熱火時期的一半。

然而，史上唯一能被三隊退休背號的傳奇中鋒張伯倫（Wilt Chamberlain），他在湖人也就只打了5季，那也是他生涯最終的5季，但張伯倫的13號依舊被湖人退休。未來詹姆斯若是執行目前合約中的球員選項，打完2024-25球季之後退休，那麼他一共為湖人效力了7季，比起張伯倫，這樣的長度應該不能算短了。

至於帶隊奪冠的次數不夠多，這一點似乎難以反駁。畢竟詹姆斯迄今只有在2020年的泡泡園區裡達陣一次，除了次數太少之外，因為疫情影響和賽制不同，讓這座金盃的純度也受到質疑。相比布萊恩（Kobe Bryant）、魔術強森（Magic Johnson）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）等湖人球星所帶回的五座冠軍，詹姆斯目前的貢獻度確實相差甚遠。不過，前述的張伯倫同樣只為湖人拿下一冠，若是參照張伯倫的模式，詹姆斯的背號也還是有一定程度的理由被湖人退休。

湖人隊史上眾星雲集，而且好幾位都是王朝的創建者，比起他們對湖人的貢獻，詹姆斯目前還很難與他們相比。 2004-05 Flair 球員卡

最後，說到詹姆斯的湖人色彩不夠鮮明，這一點確實對他最為不利。出生在阿克倫的詹姆斯，身上有著純正的騎士血統，而他生涯初登巔峰的黃金時期則是在熱火，這讓他6號球衣的形象深植人心，相形之下，詹姆斯和湖人之間的聯結實在不夠緊密。

詹姆斯在湖人並沒有換穿其他號碼，仍是23號和6號這兩個號碼在交替，並沒有藉著不同的背號在新球隊打造出全新的形象，再加上騎士和熱火給人的既存印象太突出，在在都讓詹姆斯的湖人色彩不夠鮮明，也不具有足夠的代表性。

在這樣的情況之下，詹姆斯若是想要在剩下的球員生涯中加深他的湖人色彩，並讓質疑他不夠格的人從此噤聲，他要做的就是至少再為洛城帶回一座冠軍。

若是有兩座以上的冠軍戒指在手，詹姆斯在湖人的奪冠次數不只能超越張伯倫，也能超過名宿韋斯特（Jerry West）。韋斯特雖然僅有一冠，但他終其生涯只為湖人打球，期間曾九度帶隊爭冠，是因為被塞爾蒂克的傳奇中鋒羅素（Bill Russell）這座歷史高牆擋著才無法登頂。和韋斯特相比，詹姆斯和湖人的淵源實在還不夠深刻，若是想要增加自己在洛城的印記，多拿一座冠軍將有絕對的助益。

過去有球星差一點就能被三支不同球隊退休背號，像是湖人和熱火相繼宣佈退休歐尼爾（Shaquille O’Neal）的背號，而他至今依舊等不到出道母隊魔術的橄欖枝，反觀詹姆斯卻得以提前預定了這項歷史性的成就。若是湖人像對待布萊恩那樣，一舉退休詹姆斯在湖人用過的兩個號碼，還有可能締造空前的新紀錄，也就是一人擁有四個被球隊退休的背號。

詹姆斯若是真的能成為這樣的史上第一人，他至少得為湖人再添一冠，這樣未來當他的球衣在主場退休時，才能讓廣大的湖人球迷更加心服口服。