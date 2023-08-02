中職／無懼東山再起魔咒 王勝偉仍是悍將游擊首選

中華職棒今年進行到第34個球季，許多紀錄陸續改寫，也有許多難以言喻的魔咒持續發酵。這些年最常出現的狀況，就是獲得最佳進步獎或東山再起獎的球員，好表現常只是曇花一現，下個球季很快就會被打回原形。

命運最慘的就是樂天桃猿的游朝惟，2021年出賽51場繳出防禦率2.95的好表現，榮獲該年度最佳進步獎，隔年卻連一軍都沒上過，還被放在戰力外名單。去年獲獎者吳哲源，今年因傷還在休養；競爭者賴智垣，則是五月中下放二軍後，就再沒獲得丘總目光。而自2019年創立的東山再起獎，前三位得主潘威倫、高國輝及官大元，隔年表現都退步不少，目前都在二軍打拼。

去年東山再起獎的得主，則是脫下穿了14年黃金戰袍的王勝偉。自2010年以來，王勝偉堪稱是中職近年最佳游擊手，在守備方面，他拿下8座金手套獎，是目前得獎次數保持人。打擊方面，生涯有超過0.270的打擊率，加上腳程不差，是個擅於執行戰術的打者。在攻守俱佳的情況下，他是國家隊的常客，2019年世界12強棒球賽，他仍列入國手名單。

由於王勝偉連年征戰加上年紀漸長，2020年他狀況調整未到位，教練團讓新秀江坤宇成為開幕戰游擊手。然而這一試，反倒成主顧，讓王勝偉快速從國手變為板凳球員。2021年更是幾乎都在二軍，連季後賽都未被選入名單中。最後決定自請在60人保護名單外，視同戰力外而恢復自由身。

最後王勝偉決定轉戰富邦悍將，雖開季依舊不是教練首選，但恰巧碰上年輕游擊手集體大低潮。最終他頂上悍將殘破不堪中間防線，以38歲的年紀鎮守游擊多達95場。他還繳出全隊最佳的打擊率0.298，睽違已久的全壘打、盜壘樣樣皆來。攻守都有極佳的表現，讓他成為東山再起獎的不二人選，更成為轉隊老將的最佳案例。

王勝偉傷癒復出後守備能力依舊嚇嚇叫，可以增加內野防區的穩定度，並給投手安定感，這是他帶來的最大價值。 聯合報系資料照片

然而今年上半季他表現不佳，打擊率始終只有1成多，先發地位一度被崛起的劉俊豪搶走。後來他還受傷無法出賽，令人不免擔憂是否魔咒再現，又會不會重蹈2020年被取代的場景。再加上下半季悍將球團原本打算設立一位守備統籌教練，更讓球迷擔心，願意指導後輩的王勝偉，有無可能被勸退轉戰教職。

不過劉俊豪的好表現沒有維持到上半季末，另外嘗試的池恩齊守備表現還需要加強。因此教練團在下半季再度給予王勝偉一軍的機會，七月份他竟有打擊率0.345的高檔演出，還連續場次打點，再次宣告他的強勢回歸。在明星賽中，王勝偉比許多年輕選手更懂得如何「秀」外，他還出現驚天一擊，敲出生涯13度入選的首轟。

悍將常常壘上有人時打線就軟手，現在王勝偉表現不但回春，在攻擊上還以身作則，無形中更帶動球隊士氣。 圖／富邦悍將提供

最佳進步獎或東山再起獎的魔咒，可能原因在於繳出好表現後，讓出賽數暴增。年輕球員面臨體能還沒提升到位的問題，大量增加出賽頻率，產生過度疲勞的狀況；資深球員則是身體本來就連年征戰多少有傷，好不容易休養生息，再度的頻繁使用又出現些許毛病。

自2008年到2019年，是王勝偉身為黃衫主力的12年，他只有2018年因右手拇指骨折休兵，其餘11年出賽數至少都有97場以上。代表他一直以來維持很好的體能狀態，沒有太多傷病問題。另一方面，他來自隊訓有「苦練決勝負」的黃衫軍，即使不是高壯型的身材，卻練就很穩的下盤，讓他在攻守都做足很好的基本動作。能維持良好的身體狀態，再加上紮實的基本功，他當然就無懼東山再起獎魔咒，只要給他調整時間，仍是可展現極佳的身手。

悍將今年在游擊防區與去年不同，有了更多選項。但他們的穩定度不足，明顯還需要一段養成期，因此王勝偉依舊會是教練首選。年輕小將可以部份分擔場次或局數，這可以減少王拔的負荷，雖無法成為悍將十年游擊之解，但再戰三、五年也不無可能，他不只東山再起，還可以挑戰自我！