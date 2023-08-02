亡羊補牢猶未晚矣 遊騎兵季中交易後大有可為

在季後賽名額擴編、天使決定孤注一擲、重建中球隊好貨缺缺等種種因素下，今年的季中交易市場多被定調為供不應求的賣方市場，美西勁旅之一的遊騎兵本季戰力本來就不錯，他們以火力掩護投手深度的不足，截至美國時間8月1日，德州軍團打出60勝45敗的佳績，以0.5場勝差暫居分區龍頭，而在801交易大限前，於先發輪值中補進三屆塞揚獎得主薛則（Max Scherzer）、紅雀左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery），牛棚則迎來右投史卓頓（Chris Stratton）、火球男查普曼（Aroldis Chapman），如此大動作補強，能夠為遊騎兵的季後賽之路帶來什麼改變？

開季獨佔鰲頭，遊騎兵仰仗大把鈔票買下的強力打線以及農場作物的收成，相似內容已有許多寫手提及，在此就不多作贅述，從團隊數據來看，得失分差 +145、團隊wRC+ 120兩項數據在聯盟都僅次於亞特蘭大勇士，值得一提的是團隊驚人的得分效率，當得點圈有人時，遊騎兵能繳出高達 .297的打擊率、.358的wOBA、130的wRC+，三項數據都是聯盟第一。

菜鳥三壘手容恩（左）、打點王賈西亞（右）是撐起遊騎兵中心打線的核心人物。 美聯社

然而，在傷了王牌狄葛隆（Jacob deGrom，TJ整季報銷）、游擊手席格（Corey Seager，預計下週回歸）與擅長偷好球的強打捕手海姆（Jonah Heim，停機二至三週，最差賽季報銷）後，遊騎兵與衛冕軍太空人的差距逐漸縮小，加上近期老將奧圖維（Jose Altuve）與艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）傷癒歸隊，兩隊僅存0.5場的勝差，即便遊騎兵擁有更優異的得失分差，但Fangraphs預測系統看好太空人贏下美聯西區的機率（50.1%）已經超過德州軍團的40.6%，雙方漸漸出現黃金交叉。

根據預測，遊騎兵打進季後賽的機率高達74.7%，要成功挺進對他們來說不是難事，重點是能走多遠，狄葛隆的倒下無疑是一記沉重的打擊，從往年的爭冠勁旅中不難發現，投手戰力絕對是十月戰場上左右戰局的重要關鍵，遊騎兵投手團隊FIP 4.29（聯盟第17）、xFIP 4.45（聯盟第21）、WAR 9.9（聯盟第16），這些數據都不該是爭冠球隊應有的表現，球團的補強是勢在必行。

遊騎兵先是在7月初從皇家換來前洋基終結者查普曼，35歲的他頗有回春之姿，速球均速睽違6年來到三位數，整體揮空率更是無人能出其右——前提是他能將球投入好球帶內，查普曼的保送率高達14.4%，而好球帶外的球不足以引誘打者出棒，追打率是聯盟倒數的9%，但1.81的FIP、16.15的K/9以及僅4.7%的Barrel%堪稱頂尖，整體而言還是今年交易市場最好的後援投手。

查普曼本季在37.1局的投球中僅被敲出20支安打、飆出67次三振，無論是被擊球品質或揮空率皆無可挑剔，35歲的他繳出令人驚訝的回春表現。 美聯社

即便是當代越老越強的代表，薛則也不得不承認歲月帶來的身手退化，自2019年世界大賽傳出頸部神經傷勢後，接下來的幾年薛則小傷不斷，從投球出手點的改變可知，39歲的他仍在與舊傷奮鬥，本季107.2局的投球中，ERA 4.01、FIP 4.73都稱不上出色，當中又以退化的球速最為致命，這讓他的平均被擊球初速來到生涯最差的88.9英里，也造就高達16.2%的飛球全壘打率。

面對不可逆的退化，期待薛則回歸頂尖王牌身手幾乎是不太可能，但繳出平均以上的中段輪值表現還是可預期的，遊騎兵付出百大中後段的亞古納弟（Luisangel Acuña）作為代價，未來只需承擔2250萬美元就能取得薛則剩餘賽季以及未來一年的控制權，其實相當划算。

自從把伸卡球作為主力球種後（使用率44.6%），蒙哥馬利的投球表現如獲新生，本季21場先發主投121.0局，ERA 3.42、FIP 3.75，雖然不是擅長製造三振的投手（K/9 8.03），但他的球種搭配讓打者難以打得扎實，面對右打時，伸卡與變速的變化軌跡相似，卻有明顯的速差；面對左打則拉抬曲球的使用頻率、使其揮空（Whiff% 38.7%）。本季他的滾地球率高達44.4%，性質上相當適合遊騎兵這種內野防守優異的團隊（是的，今年連席格（Corey Seager）的防守評價都高於聯盟平均）。

蒙哥馬利作為典型的滾地球投手，有著44.4%的滾地球率，相當適合遊騎兵這種內野防守優異的團隊。 美聯社

雖說史卓頓是蒙哥馬利交易案的配菜，但這位右手牛有著不錯的三振能力，直球均速不快（93.0英里），轉速2559卻是聯盟前1%的超頂尖水準，帳面上的ERA 4.36不好看，FIP 3.06其實不俗，有望成為遊騎兵勝利組牛棚的一員。

The Rangers are making their push for the postseason. Check out the arms they have added to their rotation this month. #MLB #Rangers #startingpitchers #rotation pic.twitter.com/43YGXklQkc — Sports Betting Intel (@SB_Intel) August 1, 2023

遊騎兵在近期補強之後實力大增，賭盤看好度也快速提升。資料來源：Sports Betting Intel 推特

補強至此，遊騎兵先發輪值已經多達7人，但其實一點也不誇張，在這之中，僅有投出生涯年的伊瓦迪（Nathan Eovaldi）及蒙哥馬利的FIP在4以下，撇除經驗老道的薛則與葛瑞（Jon Gray），希尼（Andrew Heaney）、培瑞茲（Martin Perez）、丹寧（Dane Dunning）等人都不會是球隊在一戰定生死的局面願意派上場的選手，在保有一定的農場深度的情況下，遊騎兵這次的季中補強可說是既合理又即時。