亡羊補牢猶未晚矣 遊騎兵季中交易後大有可為

在季後賽名額擴編、天使決定孤注一擲、重建中球隊好貨缺缺等種種因素下,今年的季中交易市場多被定調為供不應求的賣方市場,美西勁旅之一的遊騎兵本季戰力本來就不錯,他們以火力掩護投手深度的不足,截至美國時間8月1日,德州軍團打出60勝45敗的佳績,以0.5場勝差暫居分區龍頭,而在801交易大限前,於先發輪值中補進三屆塞揚獎得主薛則(Max Scherzer)、紅雀左投蒙哥馬利(Jordan Montgomery),牛棚則迎來右投史卓頓(Chris Stratton)、火球男查普曼(Aroldis Chapman),如此大動作補強,能夠為遊騎兵的季後賽之路帶來什麼改變?

開季獨佔鰲頭,遊騎兵仰仗大把鈔票買下的強力打線以及農場作物的收成,相似內容已有許多寫手提及,在此就不多作贅述,從團隊數據來看,得失分差 +145、團隊wRC+ 120兩項數據在聯盟都僅次於亞特蘭大勇士,值得一提的是團隊驚人的得分效率,當得點圈有人時,遊騎兵能繳出高達 .297的打擊率、.358的wOBA、130的wRC+,三項數據都是聯盟第一。

菜鳥三壘手容恩(左)、打點王賈西亞(右)是撐起遊騎兵中心打線的核心人物。 美聯社

然而,在傷了王牌狄葛隆(Jacob deGrom,TJ整季報銷)、游擊手席格(Corey Seager,預計下週回歸)與擅長偷好球的強打捕手海姆(Jonah Heim,停機二至三週,最差賽季報銷)後,遊騎兵與衛冕軍太空人的差距逐漸縮小,加上近期老將奧圖維(Jose Altuve)與艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)傷癒歸隊,兩隊僅存0.5場的勝差,即便遊騎兵擁有更優異的得失分差,但Fangraphs預測系統看好太空人贏下美聯西區的機率(50.1%)已經超過德州軍團的40.6%,雙方漸漸出現黃金交叉。

根據預測,遊騎兵打進季後賽的機率高達74.7%,要成功挺進對他們來說不是難事,重點是能走多遠,狄葛隆的倒下無疑是一記沉重的打擊,從往年的爭冠勁旅中不難發現,投手戰力絕對是十月戰場上左右戰局的重要關鍵,遊騎兵投手團隊FIP 4.29(聯盟第17)、xFIP 4.45(聯盟第21)、WAR 9.9(聯盟第16),這些數據都不該是爭冠球隊應有的表現,球團的補強是勢在必行。

遊騎兵先是在7月初從皇家換來前洋基終結者查普曼,35歲的他頗有回春之姿,速球均速睽違6年來到三位數,整體揮空率更是無人能出其右——前提是他能將球投入好球帶內,查普曼的保送率高達14.4%,而好球帶外的球不足以引誘打者出棒,追打率是聯盟倒數的9%,但1.81的FIP、16.15的K/9以及僅4.7%的Barrel%堪稱頂尖,整體而言還是今年交易市場最好的後援投手。

查普曼本季在37.1局的投球中僅被敲出20支安打、飆出67次三振,無論是被擊球品質或揮空率皆無可挑剔,35歲的他繳出令人驚訝的回春表現。 美聯社

即便是當代越老越強的代表,薛則也不得不承認歲月帶來的身手退化,自2019年世界大賽傳出頸部神經傷勢後,接下來的幾年薛則小傷不斷,從投球出手點的改變可知,39歲的他仍在與舊傷奮鬥,本季107.2局的投球中,ERA 4.01、FIP 4.73都稱不上出色,當中又以退化的球速最為致命,這讓他的平均被擊球初速來到生涯最差的88.9英里,也造就高達16.2%的飛球全壘打率。

面對不可逆的退化,期待薛則回歸頂尖王牌身手幾乎是不太可能,但繳出平均以上的中段輪值表現還是可預期的,遊騎兵付出百大中後段的亞古納弟(Luisangel Acuña)作為代價,未來只需承擔2250萬美元就能取得薛則剩餘賽季以及未來一年的控制權,其實相當划算。

自從把伸卡球作為主力球種後(使用率44.6%),蒙哥馬利的投球表現如獲新生,本季21場先發主投121.0局,ERA 3.42、FIP 3.75,雖然不是擅長製造三振的投手(K/9 8.03),但他的球種搭配讓打者難以打得扎實,面對右打時,伸卡與變速的變化軌跡相似,卻有明顯的速差;面對左打則拉抬曲球的使用頻率、使其揮空(Whiff% 38.7%)。本季他的滾地球率高達44.4%,性質上相當適合遊騎兵這種內野防守優異的團隊(是的,今年連席格(Corey Seager)的防守評價都高於聯盟平均)。

蒙哥馬利作為典型的滾地球投手,有著44.4%的滾地球率,相當適合遊騎兵這種內野防守優異的團隊。 美聯社

雖說史卓頓是蒙哥馬利交易案的配菜,但這位右手牛有著不錯的三振能力,直球均速不快(93.0英里),轉速2559卻是聯盟前1%的超頂尖水準,帳面上的ERA 4.36不好看,FIP 3.06其實不俗,有望成為遊騎兵勝利組牛棚的一員。

The Rangers are making their push for the postseason. Check out the arms they have added to their rotation this month. #MLB #Rangers #startingpitchers #rotation pic.twitter.com/43YGXklQkc