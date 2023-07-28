布朗真的值5年3億美元嗎？ 史上最大合約解密

27歲198公分後衛布朗(Jaylen Brown)跟塞爾蒂克完成五年3.04億美元續約，新合約2024-25年賽季開始執行，平均年薪逾6000萬美元，布朗成為NBA史上第一個合約超過三億美元球員。NBA史上第一個平均年薪超過6000萬美元球員是拓荒者後衛里拉德，他在去年夏天跟拓荒者提前續約兩年1.22億美元。布朗是第二人，2023-24年舊合約最後一年年薪是2850萬美元。

布朗年薪和單分合約總值超越柯瑞、詹姆斯、杜蘭特、約柯奇、安比德、安戴托昆波等六大超級球星，令人咋舌。布朗上季場均26.6分、6.9籃板、3.5助攻，都是生涯最佳表現，投籃命中率4成9，三分命中率3成35，不過他只是塞爾蒂克第二號球星，也還沒幫助球隊贏得總冠軍。

布朗這分超級合約，是溢價？還是行情，是塞爾蒂克不得已之舉？還是另有外界不容易了解的內幕，值得抽絲剝繭，釐清更多NBA現實、商業、產業文化和未來趨勢。

1、從球隊爭冠目標來看，這是必然要做的投資和不得已之舉。布朗拿到一分非常「誇張」合約，也可能跟他帶隊表現，成功奪冠還有差距，難免給人「溢價」感覺，都是事實。但對塞爾蒂克來說，最安全、保險爭冠投資，就是得用這麼誇張合約留下球隊二號球星，搭檔一號球泰托姆，未來3-4年繼續保有爭冠希望，至少保底打進東決。

布朗(右)與泰托姆(左)雖然兩人都還不算是超級球星，但經過多年的合作，早有絕佳的默契，只要還在一起打球，至少能幫助塞爾蒂克在季後賽贏個兩輪。 2022-23 Donruss Optic 球員卡

塞爾蒂克目前就是一支爭冠熱門球隊，還不是總冠軍級別球隊，因為陣中兩大核心球星泰托姆、布朗帶隊能力、閱讀比賽、領袖魅力都沒能達標。布朗能切、敢衝、對位能形成各種優勢，個人能力一流，但進階能力包括關鍵球、創造力、低位牽制、無球威脅、成就隊友...各種超級球星應該要有的領袖魅力，布朗、泰托姆都還欠缺。

絕大多數球隊總管或老闆都會用頂級合約留下雙核心組合，塞爾蒂克至少保底東決，未來幾年都有機會打進總冠軍賽，幸運一點可以奪冠，這是必然考量。

2、從NBA市場和商業模式去看，年薪6000萬美元年薪早已成為趨勢。從2022年開始，平均年薪6000萬美元已經不再是「誇張」文化，去年夏天里拉德已經拿到平均6000萬美元以上年薪續約，2025年開始NBA還會有更新電視轉播合約，初估可能是舊合約三倍，至少兩倍，五年頂薪球員合約總值超過三億美元也會成為未來幾年市場模式。

隨著電視轉播權利金的水漲船高，球隊灑錢的力道也隨之增加，老將里拉德率先進入年薪6000萬美元時代，未來這個價碼也會成為球星的常態。 2020-21 Panini Prizm 球員卡

3、有沒有「溢價」？許多球迷搞不懂，如果布朗一年拿到6000萬美元年薪，那麼團隊薪資1.34億美元，豪華稅門檻1.62億美，那麼塞爾蒂克從2024-25年賽季開始，他們就只剩下7000多萬美元可以湊齊其他14人名單。

其實布朗年薪再誇張，在NBA現行薪資規範中最多只佔團隊薪資35%，塞爾蒂克還是有很多操作空間，而且隨著每年調整團隊薪資上限，球隊還可以微調或重建。但布朗現在連NBA前10大球星都不是，憑什麼拿到這麼大合約。

這就是現實和NBA市場現況，布朗在最佳時機打出生涯最佳表現，塞爾蒂克處於爭冠門口，市場能給他最頂級合約，球隊也願意給，他還只是球隊第二號球星，這就是時運。好比2016年勇士後衛柯瑞還在執行他2012年夏天跟勇士提前續約簽下四年4400萬美元合約，平均年薪只有1100萬美元，這也是2016年夏天勇士可以順利簽下杜蘭特的背景。

布朗的帶隊能力和領袖魅力、比賽主宰力或許不值得五年3.04億美元，他也不是現役10大球星，但布朗在對的時機、打出最佳表現、球隊正處於爭冠門口，NBA市場又處於大合約世代，運氣很重要。

布朗排不進NBA現役十大球星，卻能拿到這樣的超級合約，跟「時機對了」有非常大的關係。 2022-23 Panini Contenders 球員卡

4、塞爾蒂克奪冠機率提升了嗎？塞爾蒂克決定把握當下豪賭布朗，這不意外，但留下布朗，塞爾蒂克奪冠機率和爭冠實力都提升了嗎？也不盡然，這就是NBA充滿樂趣和變數的遊戲規則，也是職業最難以預測的文化。

布朗的合約非常迷人，他是今年夏天最大贏家。但塞爾蒂克卻得面臨更多不可測未來和爭冠挑戰，這場超級金錢遊戲+籃球戰爭，塞爾蒂克能不能成功奪冠成為最大贏家，未來三年見分曉。