NBA假摔新規定 將會創造更強的演員還是更好的球員？

NBA在七月中宣佈新球季（2023-24）將會實施新規定，未來在比賽中想要以假摔（flopping）取得有利哨音的球員，裁判有權吹罰一次技術犯規，對手球隊就因此獲得一次罰球。聯盟不惜出重手打壓假摔行為，究竟會帶來什麼樣正面效應和負面影響？

近年來，在假摔蔚為場上顯學之後，確實造就了許多演技派的球星。他們靠著場上的演出賺取哨音，不只能取得個人的優勢，也能改變球隊之間的競爭態勢。然而，過多的哨音和明顯不合理的假摔，在球員和球迷之間都引來衝突和批評，也讓聯盟必須出手干預。

針對假摔，聯盟從2012年就開始實施相關罰則，先前的作法是透過賽後的影像檢視做出判定，初犯的球員給予警告，之後就開始處以罰金，累犯的罰金則會加倍，第六次之後除了罰金之外還有禁賽處份。但先前的處罰制度沒有收到明顯的改善效果，而今聯盟繼續加大管制的力道，除了罰款之外，現在更祭出了在比賽當中直接判罰犯規的手段。

詹姆斯(中)自稱從不假摔，但多數球迷並不買單，過多的專業假摔演員讓NBA當局只能一直修訂規則，新球季將加大懲罰力道。 歐新社資料照片

值得注意的是，這樣的技術犯規並不會計入一般的技術犯規，也就是說球員不會因為在比賽中被吹判假摔兩次而被驅逐出場。另外，裁判不一定會為了吹判假摔而直接叫停比賽，像是進攻方有立即的得分機會時，裁判會等到適合的時機才叫停比賽，讓對方球隊執行假摔罰球。

這麼做的正面效應，自然是限制了不必要的表演和欺騙。減少球員干擾比賽進行的節奏，讓對陣雙方的競爭回到球技的本質，而不是流於演技的比拼。除了讓比賽的過程更流暢，也讓比賽的結果更公平。

至於負面的影響，則是可能會加劇球員和裁判之間的緊張關係。像是國王的明星控衛福克斯（De’Aaron Fox），在聯盟確定要實施此一新制之後就發了一則推文，認為裁判的權力又更大了。

國王控衛福克斯(右)擔心新規則實施之後會讓裁判擁有過大的權力。 歐新社資料照片

球員抱怨裁判哨音本是常態，但在聯盟禁止球員批評裁判並祭出處罰之後，讓球員和裁判之間的對立愈趨嚴重。像是今年的總冠軍戰，熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）在賽後記者會不願對裁判哨音做出任何直接的評論，就是為了避免受罰。而當他轉頭問旁邊的工作人員為何記者可以問這樣的問題，而球員回答卻會受罰的時候，現場引起了一片笑聲。從這樣的小事，就可以看出目前聯盟內部的氛圍如何。

現在新制又給了裁判更多吹罰的空間和權力，不只是打壓球員原本能在場上得利的打法，同時也是製造了更多雙方對立的可能。被吹判的球員自然會非常不滿，若是被吹判的當下做出情緒性的反應和抗議，甚至還會因此領到技術犯規或是被驅逐出場。球員和裁判之間的爭執，未來只會因此而更為加劇。

另外，裁判的吹判尺度是否一致，也將會是被放大檢視的一大焦點。若是同一個裁判對於不同球員有不同的標準，或是不同的裁判對於同一球員的相同動作做出不同的判罰，在被媒體拿出來批判和討論之後，也會增加球員對裁判的不信任感。

要判斷出球員是否假摔不並容易，裁判要維持相同的尺度更加困難，而且有些球員可能會更加精進假摔技巧來獲益。 歐新社資料照片

除了這些正負面的效應之外，在限制假摔的新制上路之後，對於球員的影響究竟是好是壞？說法也是見仁見智。

有人認為，當假摔不再能夠創造有利的得分條件或是防守優勢之後，球員會更專注於個人球技的提升，而不再是依賴各種造犯的技巧，來輕鬆獲取裁判的有利哨音。同時，球員也會因此改變心態，無論是進攻或是防守，都會在場上付出更多實際的努力，在實際肢體對抗時呈現出最真實的反應。

這樣的影響聽來確實是十分正面，沒有了假摔帶來的有利哨音，能讓球員之間的對抗更是拳拳到肉。進攻方想要造犯，就得打出更高的強度來面對肢體的接觸，而防守方想要讓裁判響哨，也得要更精準地預判對手的下一步動作。一切回到攻守球技的本質，而不是用誇張的演技去博取裁判的注意。

但也有人認為上有政策，下有對策。球員們不會改變自己的打法，但為了避免吃哨，他們會持續精進自己的演技，讓裁判更難判罰他們假摔。在新制實施之後，有經驗的球員可能會發展出更精微的技巧，讓個人的假摔動作更為合理。若是裁判抓不到他們，相比其他不再能靠假摔賺哨音的球員，這些有辦法做出更高段演出的假摔演員，等於是取得了比過去更大的競爭優勢。

聯盟導入在比賽中吹判假摔的新規定，究竟是能如預期地減少假摔的出現，從而創造出更好的球員？還是讓假摔進化到另一個境界，訓練出一群更強的演員？新球季開打之後，就會有更明確的答案。