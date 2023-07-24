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中職／林益全轉隊後枯木逢春 高國輝、蔣智賢近乎神隱

聯合新聞網／ Ramos
高國輝(左)和蔣智賢(右)在2016時還是一起爭奪全壘王的超級球星，但在兩人成為悍將隊友之後，表現卻也同步快速衰退，逐漸消失在一軍的先發名單之中。 聯合報系資料照片
高國輝(左)和蔣智賢(右)在2016時還是一起爭奪全壘王的超級球星，但在兩人成為悍將隊友之後，表現卻也同步快速衰退，逐漸消失在一軍的先發名單之中。 聯合報系資料照片

「神全」林益全去年球季結束未被富邦悍將放入60人保留名單，今年他轉戰統一獅繳出亮眼成績單；相較之下，富邦老將高國輝蔣智賢沉寂許久，一軍出賽機會相當有限，在球隊年輕化政策下，兩人發揮空間預期只會愈來愈少。

去年季後富邦沒把高國輝和林益全放入60人保留名單，不只是林益全轉戰獅隊，連高國輝都幾乎已經確定要加盟味全龍，最終他選擇留下來繼續奮戰。

林益全去年球季在悍將也逐漸失去舞台，本季轉戰統一獅後讓他有了全新的開始，以優異的打擊表現成為球隊主力一壘手。 統一獅隊提供
林益全去年球季在悍將也逐漸失去舞台，本季轉戰統一獅後讓他有了全新的開始，以優異的打擊表現成為球隊主力一壘手。 統一獅隊提供

今年開季高國輝打得不錯，前10戰就敲3轟，大有谷底反彈之勢，只是接下來打擊發揮不佳，打擊率只剩0.189，長打率也只有0.351，5月中旬下二軍之後，就再也不曾升上一軍。

高國輝不只在一軍打得掙扎，就連二軍也沒有突出表現，打擊率僅0.256，也讓他遲遲等不到上一軍的那通電話，即使富邦一軍外野戰力相當貧乏，但教練團還是沒考慮用他。

蔣智賢同樣開季從一軍出發，但他只打3場、11打數未敲安就遭降二軍，5月中旬才回到一軍，但表現始終不佳，50打數未開轟，累計打擊率僅0.200，沒有打出符合教練團期待的成績，目前已待在一軍超過1個月。

蔣智賢近年傷痛不斷影響打擊表現，目前不但守備位置有所局限，在二軍也找不到手感，未來在悍將恐怕難有發揮的空間。 聯合報系資料照片
蔣智賢近年傷痛不斷影響打擊表現，目前不但守備位置有所局限，在二軍也找不到手感，未來在悍將恐怕難有發揮的空間。 聯合報系資料照片

蔣智賢和高國輝一樣，今年在二軍打得也不理想，打擊率只有0.242，由於蔣智賢只能守一壘和打DH，這兩個位置和外野相較，相對比較不缺人手，在打擊不見起色的狀況下，蔣智賢只能繼續待在二軍。

事實上，老將林哲瑄表現同樣不算理想，他在一軍出賽61場，打擊率0.227、上壘率0.301、長打率0.299，另有2轟、13分打，帳面數據不佳，不過他的外野守備能力可靠，其他年輕外野手無法完全取而代之，因此能長期在一軍亮相。

年近40歲的王勝偉傷癒復出，雖然本季打擊率只有2成左右，不過游擊守備功力出色，在內野防線是一股安定的力量，只要身體健康，應該會繼續在一軍穩定出賽。

王勝偉在中信兄弟的最後幾季無法抵擋世代交替的浪潮，但來到悍將後卻成為球隊內野的安定力量。 聯合報系資料照片
王勝偉在中信兄弟的最後幾季無法抵擋世代交替的浪潮，但來到悍將後卻成為球隊內野的安定力量。 聯合報系資料照片

現階段富邦的困境是，幾名老將表現低迷，難以扮演母雞帶小雞的角色，而且年輕戰力無法有效銜接，中生代的范國宸、王正棠、李宗賢雖打出接班態勢，但整體戰力、板凳深度與其他球隊相較仍有一段差距。

另一個問題是，去年季後富邦就把高國輝放在60人名單外，他和蔣智賢已經低迷多年，無法形成有效的戰力，今年球季結束兩人動向如何值得關注；其實，只要身手還在，換個環境發展未必是壞事，近年林智勝、王勝偉、林益全、胡金龍已做出最佳示範。

棒球專欄 中華職棒 統一獅 富邦悍將 林益全 蔣智賢 高國輝 林哲瑄 王勝偉

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