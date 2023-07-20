柯瑞一路走來始終如一 是否能打破諾維茨基障礙？

諾維茨基（Dirk Nowitzki）在獨行俠一待21季，是NBA史上為單一球隊效力最久的球員，而現役的球員之中，則以勇士柯瑞（Stephen Curry）的14季最長，他是否有機會挑戰此一障礙？相形之下，柯瑞又具備什麼樣的優勢和劣勢？

想要挑戰此一紀錄，需要具有三個必要的條件，那就是個人狀態，球隊地位和管理層的強力支持。所謂的個人狀態，指的是球員自己的身心狀況，必須足以讓他待在單一球隊。而球員在隊中建立的地位，則是創造了他持續留隊的理由。最終在老闆和制服組的運作之下，處理薪資結構和合約問題，這樣的紀錄才有可能產生。

目前看來，柯瑞都具備這三個必要條件。以他個人的狀態來說，只要能夠保持健康，以他為勇士奪下四冠的歷史地位，加上老闆的強力支持，柯瑞確實有望在勇士終老。柯瑞何時想要退休，就成了他生涯出賽是否能夠超越21季的決定性因素。

柯瑞為勇士拿下4座總冠軍，而且不像詹姆斯會干預球隊高層運作，深受球迷及隊友喜愛，球隊絕對會想辦法讓這位招牌球星待到退休。 美聯社資料照片

仔細去看，柯瑞還具有兩個特別的心理優勢，讓他更有機會來挑戰此一紀錄。第一是父子同榜，第二是兄弟同隊。

父子同榜是指老柯瑞（Dell Curry）在黃蜂保有隊史最高的出賽紀錄（701場），而柯瑞目前也是勇士隊史出賽次數最多的球員（882場）。雖然老柯瑞生涯打過五支球隊，但他在黃蜂待得最久，而他留下的這個紀錄已經延續了25年，原本華克（Kemba Walker）有望打破這個紀錄，卻被球隊交易出去。至於目前黃蜂的球員當中，要屬小鮑爾（LaMelo Ball）最有機會，但就算他一直在黃蜂全勤出賽，至少也要再花7季才能達標。

柯瑞自己在勇士的出賽紀錄，因為後有兩大追兵，也就是格林（Draymond Green）和湯普森（Klay Thompson），所以很有可能會被他們兩人超越。目前格林出賽758場，隊史排名第三，而排名第五的湯普森也有716場，他們都有機會把個人紀錄推高，柯瑞若是離隊或是提早退役，這個紀錄可能會不保。換句話說，如果柯瑞接下來繼續留在勇士，這個父子同榜的紀錄就會一直維持下去。

在勇士送走波爾(左)之後，也與格林(右)簽下4年合約，格林一掃「霸凌隊友」的陰影，也是有可能成為終身勇士。 美聯社資料照片

格林和湯普森的存在，也是柯瑞挑戰紀錄的心理優勢之一。情同兄弟的這兩位核心隊友，對柯瑞來說除了是良性競爭的動力之外，也是支撐柯瑞繼續打下去的關鍵。這樣的組合，也類似當年馬刺的GDP三核心，因為三人長久的合作關係，最終讓鄧肯（Tim Duncan）創下了 留隊19季的紀錄。

話雖如此，柯瑞當然也有隱憂存在，想要再打8季來超越諾維茨基的紀錄，他面對的是不利的兩大劣勢。首先是柯瑞的起步年紀較大，21歲才進入聯盟的他，不只比諾維茨基晚了一年，和打了20年的布萊恩（Kobe Bryant）相比更老了三歲。如果柯瑞真的能夠打出22季的紀錄，那時他就已經是42歲了，年齡確實是柯瑞最大的障礙。

其次則是他擔任控球的位置和打法，也不利於他挑戰紀錄。畢竟在年紀增長之後，柯瑞大量跑動及投射的球風，會讓他愈來愈受限於個人體能的狀況，造成場上的效能下滑。這樣的打法，同時也具有更高的受傷風險，直接影響了柯瑞在場上的使用年限。

當然，柯瑞若是不能再像先前那樣主宰比賽，也有可能像哈斯蘭（Udonis Haslem）那樣一直留隊。哈斯蘭在熱火一待就是20年，即使到了後期不再大量出賽，但哈斯蘭以個人在球隊的地位，在管理層的支持之下一路陪著熱火換血成長，也創造了藍領球員留隊的歷史典範和紀錄。哈斯蘭願意以這樣的角色留下來幫助球隊，他個人的身心狀態扮演了關鍵的因素。但這樣的劇本是否適合柯瑞？就要看柯瑞自己的想法了。

能夠留在同一支球隊終老，是許多球員的夢想。不只是因為那是一種難得的唯一，也是因為許多球星心裡仍是以忠誠為核心價值，即使職業運動的交易再無情，球員的際遇再無常，籃球這項團隊運動，依舊自帶向心力和球隊認同。球員會希望留在自己認同的球隊，同樣地，球迷也會希望看到自己長期支持的球星終身留隊。

諾維茨基(中)20歲就進入NBA，並且能長期保持健康，球技也維持在高檔，所以儘管在32歲時才幫助球隊拿下總冠軍，卻一直沒有被交易出去，能在同一隊打了驚人的21年。 美聯社資料照片

能夠看到這樣的紀錄誕生確實不容易，先前幾位代表性球星像是公牛喬丹（Michael Jordan）、爵士馬龍（Karl Malone）、火箭歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）和馬刺帕克（Tony Parker）都曾因為不同的原因，最後並沒有如預期地留在母隊終老。而能夠像諾維茨基、布萊恩和鄧肯那樣在同一隊打到最後一刻，依舊具有宰制性身手的例子更是有如鳳毛麟角。

柯瑞確實很有機會始終如一地留在勇士，至於他是否能夠超越21季這座高牆，就看他個人的優勢和劣勢會給他帶來什麼樣的影響了。