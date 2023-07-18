國王上季絕非曇花一現？ 巴克利恐怕又要被打臉

美國TNT電視球評「老巴」巴克利對NBA沙加緬度國王很有信心，巴克利認為上季西區例行賽第三國王，值得NBA給他們更多關注和全美直播。「時隔16年重返季後賽，國王上季崛起絕非曇花一現」巴克利自信滿滿。

老巴評論通常不太精準，全世界都領教過，老巴預測更是長期不準，全球有名。年輕、充滿衝擊力和未來性國王確實值得關注，也能贏得更多全美直播場次，但國王想要成為爭冠球隊，他們還差得遠，至少未來2-3年還看不見。為什麼？

1、防守：國王上季戰力大蛻變有三個關鍵，第一是進攻效率聯盟第一，第二是每個年輕球員都樂於分享球權，創造更好場上空間，第三是建立無比自信。進攻超猛，效率奇高，速度和攻防轉換一流，這表示國王年輕球員才華洋溢，除了出色個人能力和投籃，更重要的是重視團隊、分享球權，把空間發揮到極致，主力、角色球員都能融入其中，創造最大團隊戰力。

但國王上季防守效率是倒數第六(第24)，國王教練布朗素以擅長防守建軍，但國王上季卻靠進攻打出名堂和招牌，這跟布朗專長、執教風格大不同。很顯然這裡頭不是有誤解，就是有其他因素。沒有頂尖防守和團隊，就很難突破現況和季後賽第二輪，這是國王罩門。

國王上季是靠進攻打天下，防守並不是很好，在季後賽很難走遠。 美聯社資料照片

2、王牌：每支爭冠球隊都需要有「王牌球星」和主要配角球星，以新科總冠軍金塊為例，金塊王牌是中鋒約柯奇，第二張王牌是後衛穆雷，另外還有前鋒葛登、波特、布朗、格林和後衛波普等五名關鍵角色球員，建構完整團隊和核心陣容。

國王有王牌後衛福克斯，中鋒沙波尼斯也是球星，但等級還不及金塊，五名關鍵角色球員蒙克、巴恩斯、赫特爾、穆雷、米契爾各有強大功能，年輕很有可塑性，但蒙克、米契爾打法很吃手氣，經驗仍不穩定。國王想要成為更好球隊，甚至成為爭冠級別球隊，王牌球星必須更穩，角色球員必須更精進，時間、經驗可能是最好解藥。

福克斯(右)與沙波尼斯(左)的搭配已相當順手，但應該還可以表現得更加穩定。 美聯社資料照片

3、陣容深度：布朗用兵大膽，基本8-9人輪換，不會太保守，非常合理。但第三種子國王上季季後賽第一輪就被第六種子勇士扳倒、逆襲，國王陣容深度和打硬仗能力，顯然不只是需要時間、累積，更重要的是提升某些穩定基因和基礎元素，禁區防守、籃板球，以及更重要陣容輪換深度。

勇士、湖人都比上季更出色，太陽、快艇也都捲土重來，金塊就是最強大衛冕軍，國王陣容深度如果沒有提升，打進西決目標仍非常遙遠。

4、西區形勢：國王年輕、進攻超猛、速度天賦驚人，又具備完整團隊意識，核心球星福克斯季後賽表現像王牌球員，個人得分、單打、突破無人能擋，打關鍵球宛如神仙，這是「未來球隊」完美典型。

國王想要在西區突破列強包圍，只靠幾位主力球員是遠遠不夠，板凳深度需要更多補強。 美聯社資料照片

可惜西區明年更難打、對手補強也更積極。湖人、勇士、太陽季外補強都比今年更出色合理，戰力還在升級，快艇只要雷納德、喬治恢復健康，兩人健康出賽，快艇戰力、等級同樣不輸國王。西區季前排名金塊、湖人、太陽、勇士、快艇都在前段班，國王雖然普被看好，但核心陣容不變，另外增加一個溜馬3D鋒衛杜爾特，整體戰力還是平盤。

現代NBA不進則退，國王球星必須更穩，角色球員必須更犀利，團隊防守必須更好，教練執教用人和挖掘潛能，都得與時俱進，才能跟上趨勢，創造屬於國王的形勢。國王還是很有競爭力，因為主力年輕、才華洋溢，國王教練布朗也給了年輕球員更多信心和自由發揮空間，這是國王今年氣象大不同關鍵。

接下來國王如果還是只靠這些，籌碼還是遠遠不夠，面對金塊、湖人、太陽、勇士各種優勢和經驗、團隊、王牌，國王必須先打好團隊防守，福克斯、蒙克、米契爾三名神奇後衛也不能只靠手氣，一切才有可能。

上季圈粉無數的新國王是不是「曇花一現」？布朗得展現更高明執教能力和智慧，這是布朗證明執教功力更好契機。