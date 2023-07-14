槍與玫瑰的天才傳承 羅斯重返夢想發源地意義重大

今年夏天，曼菲斯灰熊高層為了減少因當家球星莫蘭特(Ja Morant)接連亮槍事件對球隊所造成的衝擊，在球員市場中很早就鎖定後場的補強。兩筆重大補強來自於原生綠血人史馬特(Marcus Smart)生涯的第一次轉隊，以及飆風玫瑰羅斯(Derrick Rose)在大學時期後重返曼菲斯。這兩人無論是生涯成就，攻守兩端的態度，職業生涯奮鬥的故事，都足以成為莫蘭特場內外的導師，就怕莫蘭特依然故我的不受控。

莫蘭特於今年3月首度爆出亮槍事件後，被聯盟高高舉起，輕輕放下的只判了8場禁賽，但故事卻沒因此落幕。 年輕不可一世，不懂得愛惜羽毛的莫蘭特，竟又在五月流傳出他揮舞槍枝的影片，迫使球團不得不暫停所有莫蘭特相關的球隊活動，最終也被聯盟裁定此舉將不利聯盟發展，因而在下季開打被禁賽25場。

但莫蘭特狂妄自負的個性絲毫不受影響，依舊喜歡在社群媒體上放話，好比最近的夏季聯賽熱戰，都會有他的蹤跡。莫蘭特擁有絕佳的身體素質，卻不懂珍惜與把握自己的職業生涯，看著他這樣浪費天賦實在覺得可惜。同時希望羅斯的到來，能憑藉他的資歷輩分，用自身故事借鏡教會這名不成熟的小老弟懂得收斂。相信無論是球賽或是超越籃球的大小事，羅斯都會是個十分值得學習的對象。

灰熊當家球星莫蘭特的潛力與爆發力均屬上乘，但少年得志就有些目空一切，不尋思在球技上精益求精，卻接連鬧出「亮槍事件」，搞得滿城風雨。 美聯社資料照片

34歲的羅斯雖然對於球賽影響力逐年下降，近三年在尼克分別僅出賽35、26、27場，替補上場時間上季也低到只剩12.5分鐘。但是，羅斯作為精神領袖，他替年輕球員帶來的各種經驗，因應傷勢的調整訓練，心理素質的強化，各方面無形的安定感，不是單單數據可以量化的。何況羅斯跟傷病奮鬥與決心重返球場的過程，再到他在灰狼時期還能單場爆砍50分的轉型大復活，對灰熊每個人來說都是敬業的活生生教材。

這些絕對是現在的莫蘭特無法靠自己體會的苦澀。灰熊球團一來希望找來羅斯能頂替上莫蘭特禁賽的控球缺口，相信羅斯的出賽時間可望比上季提升，另一方面球隊也想藉由羅斯作為導師的親身實例去影響少主莫蘭特能乖一點專注在籃球場上的發揮。

羅斯加盟灰熊刻意選擇了背號23號，這是他在曼菲斯大學時期的球衣背號，象徵意義重大。當年那個橫空出世的勁爆雙能衛，聯盟史上最年輕MVP，在經歷15年的籃球奮鬥血淚史後，重新回到大學的夢想起源地曼菲斯。

從大學到芝加哥公牛，羅斯可說是人擋殺人，佛擋殺佛，各種不講理的強悍墊步、扭腰拉桿與強力爆扣，極具觀賞性的打法大大顛覆了當時籃球圈對於控衛的價值觀。但羅斯後來膝蓋不堪強力打法負荷，往後的復健、因傷載浮載沉，乃至自我懷疑的心理層面問題等，便是日後球迷們對於羅斯耳熟能詳的故事了。

觀察莫蘭特總喜好憑藉體能硬衝，不要命的跟你直上直下的身體對抗與頻頻爆扣，習慣起跳後單腳落地，這些都和年輕的羅斯有幾分相似。怕就怕，莫蘭特這樣打下去膝蓋會步上羅斯的後塵而爆發力從此回不去。若莫蘭特能虛心接受羅斯的經驗建議，或許就能提早開發其他技能、調配打法以延長健康生涯，相信必定能少走許多冤枉路，也有機會幫助他及早提升對於職業球員的自覺。

羅斯生涯首季拿下新人王，第三季就拿下年度MVP，莫蘭特就算再桀敖不馴，也應該會對這位前輩尊敬三分。如果能從羅斯身上好好學習，應該可以真正邁向頂尖球星之林。 歐新社資料照片

像是羅斯從傷前一檔到底切入為主的強力風格，轉換成傷後學習運用時間差與變速，到他苦練中距離和拋投有成，生存技能的增加都是在他沒了全盛時期爆發力之後還能在聯盟中存活那麼久的原因，甚至2020-2021球季羅斯還能在年度最佳第六人票選中獲得第三名。

如果莫蘭特能理解羅斯的一路走來的苦，並且藉此改變自己，那麼被戲稱「槍與玫瑰」的組合就會顯得相當具有傳承意義。而這將也是羅斯重返曼菲斯在籃球生涯尾聲的一個重大里程碑，幫助了一支年輕的新興球隊冉冉上升，駛向正確航道。

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